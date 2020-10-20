Как добраться до Сату-Маре на самолёте
В Сату-Маре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Satu Mare International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сату-Маре
- Сату-Маре SUJSatu Mare International Airport
Самые дешёвые билеты в Сату-Маре из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|3 170
|2ч 50м
|18.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 474
|50ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 453
|24ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|10 939
|47ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇦🇹Грац
|11 243
|22ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сату-Маре
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сату-Маре, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Франкфурт-на-Майне
- 19.10.202027.10.2020
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