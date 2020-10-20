Летим в Сату-Маре

Как добраться до Сату-Маре на самолёте

В Сату-Маре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Satu Mare International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сату-Маре

  1. Сату-Маре SUJ
    Satu Mare International Airport

Самые дешёвые билеты в Сату-Маре из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇬🇧Лондона3 1702ч 50м
18.10.2020из 🇩🇪Берлина5 47450ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 45324ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇪Мюнхена10 93947ч 40м (⇵2)
13.11.2020из 🇦🇹Грац11 24322ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сату-Маре, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Франкфурт-на-Майне

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