Полезная информация о Сату-Маре
Что нужно знать о Сату-Маре: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сату-Маре, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сату-Маре
21:3911
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Сату-Маре
|По-английски
|Satu Mare
|Столица региона
|Сату-Маре является столицей региона
|Население города
|112 490 чел.
|Аэропорт
|Сату-Маре SUJ
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|124 м. от уровня моря
Где находится Сату-Маре на карте
Сату-Маре