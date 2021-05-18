Всё о Сату-Маре

Полезная информация о Сату-Маре

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Местное время в Сату-Маре
21:3911
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаСату-Маре
По-английскиSatu Mare
Столица регионаСату-Маре является столицей региона
Население города112 490 чел.
АэропортСату-Маре SUJ
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота124 м. от уровня моря

Где находится Сату-Маре на карте

Сату-Маре фото города
Сату-Маре

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