Как добраться до Санкт-Петербурга на самолёте
В Санкт-Петербурге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pulkovo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санкт-Петербурга
- Пулково LEDPulkovo Airport
- Ржевка RVHне гражданскийRzhevka
Самые дешёвые билеты в Санкт-Петербург из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|492
|1ч 40м
|10.03.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|998
|9ч 15м (⇵1)
|26.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|998
|23ч 20м (⇵1)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|998
|10ч 55м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Волгограда
|1 282
|28ч 35м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 285
|2ч 45м
|12.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 288
|3ч 10м
|24.01.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 334
|2ч
|07.03.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|1 349
|17ч 50м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 362
|1ч 25м
|07.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 384
|1ч 35м
|15.12.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|1 499
|1ч 25м
|17.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 506
|3ч 20м
|16.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 511
|3ч 15м
|06.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 519
|3ч 5м
|19.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 566
|3ч 15м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|1 620
|25ч 55м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇧🇬Софии
|1 761
|3ч 5м
|03.02.2021
|из 🇷🇺Брянска
|1 780
|1ч 35м
|21.12.2020
|из 🇷🇺Кургана
|1 795
|41ч 50м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇦🇹Зальцбурга
|1 816
|2ч 40м
|07.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|1 817
|28ч 50м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 825
|2ч
|22.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|1 865
|1ч 40м
|04.02.2021
|из 🇷🇺Элисты
|1 980
|2ч 45м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|1 998
|9ч 10м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|1 998
|15ч 40м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|1 999
|3ч
|06.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|1 999
|1ч 30м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|1 999
|2ч 10м
|07.11.2020
|из 🇷🇺Пскова
|2 024
|14ч 50м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|2 099
|2ч 55м
|09.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|2 099
|3ч
|29.03.2021
|из Ялты
|2 198
|3ч 10м
|04.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|2 199
|3ч 5м
|16.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|2 215
|29ч 40м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 215
|35ч 55м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Чебоксар
|2 249
|2ч 5м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|2 249
|3ч 5м
|27.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 260
|7ч 20м (⇵1)
|19.04.2021
|из 🇸🇰Братиславы
|2 267
|2ч 35м
|23.01.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|2 269
|4ч 15м
|21.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 335
|13ч 10м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|2 385
|15ч 20м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇦🇹Вены
|2 392
|17ч 15м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 434
|22ч 15м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 492
|9ч 15м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 499
|3ч
|15.11.2020
|из 🇷🇺Кирова
|2 499
|2ч 5м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|2 499
|3ч 15м
|23.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|2 500
|1ч 35м
|12.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 500
|27ч 5м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 501
|27ч 20м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 503
|21ч 40м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 634
|20ч (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|2 657
|18ч 30м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|2 659
|24ч 10м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|2 659
|17ч 50м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 660
|15ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 676
|24ч (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|2 699
|19ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|2 733
|36ч 50м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|2 740
|11ч 5м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|2 750
|9ч 35м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 750
|12ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|2 795
|22ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Кировска
|2 800
|1ч 55м
|12.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|2 810
|24ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|2 830
|2ч 25м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|2 845
|35ч 20м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 851
|18ч 50м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 913
|20ч 30м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|2 974
|28ч 35м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 995
|13ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|3 000
|1ч 40м
|19.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|3 013
|15ч 20м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 050
|23ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|3 083
|55м
|04.12.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|3 094
|44ч 35м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Анапы
|3 108
|26ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 129
|25ч 15м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 129
|11ч 35м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇵🇱Вроцлава
|3 188
|14ч 55м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 197
|12ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|3 201
|30ч 40м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|3 245
|12ч 10м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 258
|24ч 20м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 262
|12ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|3 269
|26ч (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 270
|13ч 35м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 270
|25ч 5м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 270
|29ч (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 297
|16ч 20м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|3 318
|3ч 20м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Липецка
|3 400
|1ч 55м
|08.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|3 406
|41ч 10м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Костромы
|3 459
|2ч 5м
|25.12.2020
|из 🇮🇹Катании
|3 462
|16ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|3 500
|2ч
|26.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|3 500
|1ч 55м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санкт-Петербурга
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- 21.10.202024.10.2020
- 26.11.202002.12.2020
- 19.10.202024.10.2020
- 21.10.202024.10.2020
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