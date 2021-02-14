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Летим в Санкт-Петербург

Как добраться до Санкт-Петербурга на самолёте

В Санкт-Петербурге 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pulkovo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санкт-Петербурга

  1. Пулково LED
    Pulkovo Airport
  2. Ржевка RVHне гражданский
    Rzhevka

Самые дешёвые билеты в Санкт-Петербург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.02.2021из 🇷🇺Москвы4921ч 40м
10.03.2021из 🇷🇺Воронежа9989ч 15м (⇵1)
26.02.2021из 🇷🇺Казани99823ч 20м (⇵1)
18.03.2021из 🇷🇺Архангельска99810ч 55м (⇵1)
19.02.2021из 🇷🇺Волгограда1 28228ч 35м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇴Бухареста1 2852ч 45м
12.12.2020из 🇬🇧Лондона1 2883ч 10м
24.01.2021из 🇩🇰Копенгагена1 334
07.03.2021из 🇷🇺Тюмени1 34917ч 50м (⇵1)
23.12.2020из 🇱🇹Вильнюса1 3621ч 25м
07.01.2021из 🇸🇪Стокгольм1 3841ч 35м
15.12.2020из 🇷🇺Ярославля1 4991ч 25м
17.12.2020из 🇮🇹Болоньи1 5063ч 20м
16.12.2020из 🇮🇹Милана1 5113ч 15м
06.12.2020из 🇮🇹Венеции1 5193ч 5м
19.12.2020из 🇮🇹Турина1 5663ч 15м
17.11.2020из 🇷🇺Мурманска1 62025ч 55м (⇵1)
02.02.2021из 🇧🇬Софии1 7613ч 5м
03.02.2021из 🇷🇺Брянска1 7801ч 35м
21.12.2020из 🇷🇺Кургана1 79541ч 50м (⇵1)
25.12.2020из 🇦🇹Зальцбурга1 8162ч 40м
07.02.2021из 🇷🇺Перми1 81728ч 50м (⇵1)
19.12.2020из 🇳🇴Осло1 825
22.11.2020из 🇷🇺Белгорода1 8651ч 40м
04.02.2021из 🇷🇺Элисты1 9802ч 45м
05.12.2020из 🇷🇺Сочи1 9989ч 10м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Нижневартовска1 99815ч 40м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Уфы1 999
06.12.2020из 🇷🇺Калининграда1 9991ч 30м
15.10.2020из 🇷🇺Ульяновска1 9992ч 10м
07.11.2020из 🇷🇺Пскова2 02414ч 50м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Ставрополя2 0992ч 55м
09.12.2020из 🇷🇺Краснодара2 099
29.03.2021из Ялты2 1983ч 10м
04.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод2 1993ч 5м
16.11.2020из 🇷🇺Владикавказа2 21529ч 40м (⇵1)
13.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)2 21535ч 55м (⇵1)
12.02.2021из 🇷🇺Чебоксар2 2492ч 5м
19.10.2020из 🇷🇺Нальчика2 2493ч 5м
27.12.2020из 🇧🇪Брюсселя2 2607ч 20м (⇵1)
19.04.2021из 🇸🇰Братиславы2 2672ч 35м
23.01.2021из 🇲🇹Валлетты2 2694ч 15м
21.11.2020из 🇭🇺Будапешта2 33513ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону2 38515ч 20м (⇵1)
14.01.2021из 🇦🇹Вены2 39217ч 15м (⇵1)
27.11.2020из 🇪🇸Аликанте2 43422ч 15м (⇵1)
16.12.2020из 🇩🇪Гамбурга2 4929ч 15м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 499
15.11.2020из 🇷🇺Кирова2 4992ч 5м
07.12.2020из 🇷🇺Челябинска2 4993ч 15м
23.10.2020из 🇷🇺Калуги2 5001ч 35м
12.12.2020из 🇮🇹Рима2 50027ч 5м (⇵2)
13.12.2020из 🇲🇪Подгорицы2 50127ч 20м (⇵1)
21.12.2020из 🇬🇷Салоников2 50321ч 40м (⇵1)
02.12.2020из 🇵🇹Лиссабона2 63420ч (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Орска2 65718ч 30м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Ижевска2 65924ч 10м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Сургута2 65917ч 50м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Махачкалы2 66015ч 40м (⇵1)
15.12.2020из 🇺🇦Киева2 67624ч (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода2 69919ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇮🇹Кальяри2 73336ч 50м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Саратова2 74011ч 5м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска2 7509ч 35м (⇵1)
22.12.2020из 🇵🇱Кракова2 75012ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Магаса2 79522ч 40м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Кировска2 8001ч 55м
12.01.2021из 🇺🇦Харькова2 81024ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Самары2 8302ч 25м
07.12.2020из 🇷🇺Астрахани2 84535ч 20м (⇵1)
31.12.2020из 🇬🇷Афин2 85118ч 50м (⇵1)
21.12.2020из 🇵🇱Варшавы2 91320ч 30м (⇵1)
02.01.2021из 🇫🇮Хельсинки2 97428ч 35м (⇵1)
12.12.2020из 🇮🇹Неаполя2 99513ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Иваново3 0001ч 40м
19.11.2020из 🇷🇺Оренбурга3 01315ч 20м (⇵1)
27.11.2020из 🇲🇦Марракеша3 05023ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Череповеца3 08355м
04.12.2020из 🇳🇱Эйндховена3 09444ч 35м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Анапы3 10826ч 20м (⇵1)
14.12.2020из 🇪🇸Мадрида3 12925ч 15м (⇵1)
21.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 12911ч 35м (⇵1)
01.02.2021из 🇵🇱Вроцлава3 18814ч 55м (⇵1)
12.12.2020из 🇨🇿Праги3 19712ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Омска3 20130ч 40м (⇵2)
21.01.2021из 🇵🇱Гданьска3 24512ч 10м (⇵1)
16.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 25824ч 20м (⇵1)
22.12.2020из 🇩🇪Кёльна3 26212ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇪🇸Сантандера3 26926ч (⇵1)
12.12.2020из 🇫🇷Парижа3 27013ч 35м (⇵1)
05.12.2020из 🇩🇪Берлина3 27025ч 5м (⇵1)
24.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 27029ч (⇵1)
28.12.2020из 🇺🇦Львова3 29716ч 20м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Грозного3 3183ч 20м
05.12.2020из 🇷🇺Липецка3 4001ч 55м
08.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска3 40641ч 10м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Костромы3 4592ч 5м
25.12.2020из 🇮🇹Катании3 46216ч 30м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Курска3 500
26.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара3 5001ч 55м
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Санкт-Петербурга

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Северная столица России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек