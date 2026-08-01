Мини-группа
до 7 чел.
Даммам - первое свидание
Увидеть главное в городе за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30
Завтра в 17:45
11 авг в 08:00
$300 за человека
Экскурсии на русском языке в Даммаме (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2026 год, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь