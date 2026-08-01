Найдено 1 экскурсия в Даммаме на русском языке, цена $300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 8 часов Мини-группа до 7 чел. Даммам - первое свидание Увидеть главное в городе за 1 день Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30 $300 за человека

Экскурсии на русском языке в Даммаме (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2026 год, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь