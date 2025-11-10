Мы покажем то, что скрывается за фасадами — шёпот древних стен, запах специй на утреннем базаре, легенды, передаваемые у костра бедуинов.
Вы побываете в оазисе, окунётесь в нефтяную историю страны, заглянете в пещеру, где загадывают желания, прикоснётесь к дверям, за которыми звучали беседы шейхов и принцесс, и узнаете о людях, событиях, дворцовых тайнах.
Описание экскурсии
- Путешествие по Восточной провинции Саудовской Аравии — от оазисов до футуристических зданий
- Посещение крупнейшего оазиса мира — Аль-Ахса, включённого в список ЮНЕСКО
- Экскурсия по Центру мировой культуры Итра — объекту из списка Time «100 величайших мест планеты»
- Погружение в нефтяную историю в Energy Exhibition — на месте первой скважины, изменившей судьбу страны
- Исследование «Деревни Наследия» с музеями, аутентичными интерьерами и коллекцией королевских автомобилей
- Прогулка по набережной Аль-Хобар с панорамными видами на Персидский залив
- Пещеры и лабиринты горы Аль-Кора — уникальный природный памятник с освежающей прохладой и магической атмосферой
- Крепость Ибрагима 15 века — архитектурная жемчужина эпохи Османов
- Погружение в атмосферу старинного восточного базара на рынке Аль-Кайсария
- Обед в резиденции принца — редкая возможность попробовать аутентичную кухню Саудии (по желанию)
- Посещение плантаций фиников (в сезон) — от сбора до дегустации традиционных сладостей
Вы узнаете:
- Где король Абдулазиза хранил казну Саудии
- Какой британский разведчик принял ислам
- Почему после встреч с Рузвельтом и Черчиллем король выбрал союз с США
- Чем арафатка отличается от белой и красно-белой гутры арабов
- Каким был религиозный туризм до возникновения ислама
- Что хранилось в Каабе
- Какое значение имели петроглифы для караванных дорог
Примерный тайминг
9:00 — начало экскурсии
10:00 — музей Итра
11:30 — отправление на следующий объект
12:00 — «Деревня Наследия»
13:00 — отправление на гору Аль-Кара
15:30 — гора-Аль-Кара
17:00 — дворец Ибрагима
18:00 — рынок Аль-Кайсария
19:00 — обед или ужин в ресторане
20:30 — возвращение обратно
Организационные детали
- Поедем на минивэне Hyundai Staria 2025 года. Чай, кофе, вода и перекусы предоставляются на протяжении всей поездки
- Программа 7+
- Все входные билеты входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$300
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Зульфия — ваша команда гидов в Даммаме
Провели экскурсии для 44 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Зульфия. На протяжении 28 лет я живу в Бахрейне — стране, где история и современность переплетаются как витражи в мечети. Я знаю множество историй, похожих на драгоценные жемчужины, которые не найти на просторах интернета. И я с удовольствием поделюсь ими с вами. Работаю с командой таких же увлечённых русскоговорящих гидов.Задать вопрос