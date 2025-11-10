Мои заказы

Даммам - первое свидание

Увидеть главное в городе за 1 день
Мы покажем то, что скрывается за фасадами — шёпот древних стен, запах специй на утреннем базаре, легенды, передаваемые у костра бедуинов.

Вы побываете в оазисе, окунётесь в нефтяную историю страны, заглянете в пещеру, где загадывают желания, прикоснётесь к дверям, за которыми звучали беседы шейхов и принцесс, и узнаете о людях, событиях, дворцовых тайнах.
Даммам - первое свидание© Зульфия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 17:30, 17:45

Описание экскурсии

  • Путешествие по Восточной провинции Саудовской Аравии — от оазисов до футуристических зданий
  • Посещение крупнейшего оазиса мира — Аль-Ахса, включённого в список ЮНЕСКО
  • Экскурсия по Центру мировой культуры Итра — объекту из списка Time «100 величайших мест планеты»
  • Погружение в нефтяную историю в Energy Exhibition — на месте первой скважины, изменившей судьбу страны
  • Исследование «Деревни Наследия» с музеями, аутентичными интерьерами и коллекцией королевских автомобилей
  • Прогулка по набережной Аль-Хобар с панорамными видами на Персидский залив
  • Пещеры и лабиринты горы Аль-Кора — уникальный природный памятник с освежающей прохладой и магической атмосферой
  • Крепость Ибрагима 15 века — архитектурная жемчужина эпохи Османов
  • Погружение в атмосферу старинного восточного базара на рынке Аль-Кайсария
  • Обед в резиденции принца — редкая возможность попробовать аутентичную кухню Саудии (по желанию)
  • Посещение плантаций фиников (в сезон) — от сбора до дегустации традиционных сладостей

Вы узнаете:

  • Где король Абдулазиза хранил казну Саудии
  • Какой британский разведчик принял ислам
  • Почему после встреч с Рузвельтом и Черчиллем король выбрал союз с США
  • Чем арафатка отличается от белой и красно-белой гутры арабов
  • Каким был религиозный туризм до возникновения ислама
  • Что хранилось в Каабе
  • Какое значение имели петроглифы для караванных дорог

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии
10:00 — музей Итра
11:30 — отправление на следующий объект
12:00 — «Деревня Наследия»
13:00 — отправление на гору Аль-Кара
15:30 — гора-Аль-Кара
17:00 — дворец Ибрагима
18:00 — рынок Аль-Кайсария
19:00 — обед или ужин в ресторане
20:30 — возвращение обратно

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Hyundai Staria 2025 года. Чай, кофе, вода и перекусы предоставляются на протяжении всей поездки
  • Программа 7+
  • Все входные билеты входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00 и 17:45, в субботу в 08:00 и 17:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия
Зульфия — ваша команда гидов в Даммаме
Провели экскурсии для 44 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Зульфия. На протяжении 28 лет я живу в Бахрейне — стране, где история и современность переплетаются как витражи в мечети. Я знаю множество историй, похожих на драгоценные жемчужины, которые не найти на просторах интернета. И я с удовольствием поделюсь ими с вами. Работаю с командой таких же увлечённых русскоговорящих гидов.
