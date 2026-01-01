Описание тура
Почему этот тур не имеет аналогов и нужно ехать с нами?
Экспертность. Мы зашли в Королевство одними из первых, когда авторские туры туда казались безумием. Наши маршруты — это уникальные, закрытые точки, до которых массовый турист доберется в лучшем случае через год.
Ультимативная приватность. Наш стандарт — максимум 4 человека в группе. Это не про автобус с табличкой, это про: комфорт (передвижения на комфортных внедорожниках), уединение и глубину (про возможность дышать свободно, созерцать неспешно и впитывать подлинность, без суеты)
Почему Саудовская Аравия? И почему именно Сейчас?
Это последняя терра инкогнита нашей планеты. Это место, где футуристические зеркальные здания Неома соседствуют с гробницами, которым тысячи лет.
Программа тура по дням
Эр-Рияд Первое Касание Востока
Ваше незабываемое приключение начинается! Самолет мягко касается земли Эр-Рияда, и вы вступаете в мир, который вот-вот раскроет вам свои секреты. Эр-Рияд встречает вас блеском стекла и стали. Это город-манифест, где футуристические шпили Kingdom Centre пронзают бархатное аравийское небо. Вы отправитесь в ваш отель, где сможете расслабиться: вдохните первый глоток аравийского воздуха и позвольте себе предвкушать девять дней чудес.
История Эр-Рияд насчитывает более 1500 лет - это один из самых древних городов на территории Саудовской Аравии.
Головокружительные Панорамы и Колыбель Государства
Приготовьтесь к дню, полному контрастов! Чтобы встретить рассвет, мы отправляемся туда, где горизонт кажется бесконечным. Мы отправляемся к Краю Света . Стоя на краю гигантского утеса, вы увидите дно высохшего океана, уходящее за горизонт. Это тот самый момент, когда внутри становится тихо: пустыня не кричит — она говорит. Это место, где вы почувствуете себя на краю Земли, наблюдая за игрой света и теней.
Это место образовалось в Юрском периоде 170 миллионов лет назад.
Обрыв Jebel Fihrayn является частью горной гряды Тувайк, которая тянется на 800 км.
После чего, вернувшись мы немного отдохнем а затем отправимся в центр современного Эр-Рияда, чтобы подняться на Поднебесный Мост, откуда открывается уже футуристический вид на раскинувшийся мегаполис.
Поднебесный мост (Sky Bridge) — соединяет две башни Kingdom Centre на высоте 300 метров и весит более 300 тонн.
А завершим день погружением в историю, посетив Дирийя объект Всемирного наследия Юнеско, колыбель Первого Саудовского Государства. Прогуляемся по древним улицам, ощутим дыхание веков и увидим, где зарождалось современное королевство. А так же обязательно поужинаем в этом уникальном месте.
Дирийя — историческая родина династии Аль Сауд и место, откуда началась история государства.
Район Ат-Тураиф в Дирийя известен своей традиционной архитектурой из глины и считается одной из главных исторических жемчужин страны. Находится под охраной Юнеско.
Эр-Рияд - это не только культурная столица Саудовской Аравии, но в 2000 году Юнеско выбрала Эр-Рияд в качестве столицы наследия арабского мира.
Жемчужина Пустыни и Зеркальные Сны
Пришло время погрузиться в Предельный Край - именно так переводиться Аль-Ула с арабского.
Дорога от Красного моря в Аль-Улу — это ваш собственный роуд-муви через марсианские пейзажи. Заселение в Habitas — отель, ставший легендой. Здесь роскошь — это не позолота, а возможность слушать дыхание каньона.
Отдых после дороги: тот самый инстаграмный бассейн среди каньона, йога, звуковые ванны (в помещении или под звёздами). А вечером финальный аккорд — встреча с архитектурным чудом: Maraya, зеркальным концертным залом, который растворяется в пустыне.
Здание Maraya покрыто 9740 зеркальными панелями, отражающими ландшафт долины Ашар. Так же оно является технологическим чудом, способным трансформироваться в открытую сцену посреди пустыни. Концертный зал занесен в Книгу Рекордов Гиннеса как самое большое зеркальное здание в мире. P.S. именно здесь мы с вами сможем поужинать.
Habitas Alula — это отель, который стал мировым символом домашнего гостеприимства переплетенного с высочайшим уровнем сервиса.
Аль-Ула — территория, где древность и современность соединены особенно ярко: здесь рядом существуют наследие цивилизаций и ультрасовременные проекты.
Загадки Набатеев и Сердце Оазиса
Сотни лет арабской цивилизации развернутся сегодня перед Вами.
Здесь находятся одни из самых древних архитектурных памятников, датируемые 200 000-летней историей человечества! И только сейчас это место стало открыто для туристов, оставаясь многие века нетронутым и практически неизвестным для широкой публики.
Этот день посвящен глубокому исследованию Аль-Улы. Но сперва, сменим отель. Мы переезжаем в Dar Tantora— уникальный отель-лабиринт, расположенный в самом сердце Старого города Аль-Улы. Делаем это для того, чтобы прожить Аль-Улу не только как пейзаж, но и как атмосферу. Это не просто отель, это возрожденная аутентичность: стены из саманного кирпича, традиционный декор и мягкий свет масляных ламп. Здесь вы буквально дышите историей, чувствуя себя гостем древнего караван-сарая в современной люксовой обертке.
Далее — экспедиция в Хегру (Мадаин-Салих). Это сестра иорданской Петры, но лишенная толп туристов. Вы увидите монументальные гробницы набатеев, высеченные в одиноких скалах среди песков. Хегра — это безмолвный свидетель величия древней цивилизации, где каждый барельеф и каждая надпись хранят тайны двухтысячелетней давности. Завершим день у Слоновой скалы, созерцая, как закатное солнце окрашивает камни в пурпур.
Хегра содержит 111 монументальных гробниц, высеченных в цельных скалах более 2000 лет назад.
Старый город Аль-Улы был обитаем вплоть до 1980-х годов, сохранив дух средневековой Аравии.
Слоновая скала — это результат 52 миллионов лет эрозии, создавшей идеальную природную скульптуру.
Вулканические Пейзажи и возвращение в столицу
Продолжаем удивляться! Сегодня мы изучаем агрокультуры Аль-Улы в оазисе — это другой уровень понимания региона: не только красота, но и жизнь под пальмами.
Затем отправимся на исследование уникального геологического чуда Харрат, древнего вулканического поля. Это место с черными лавовыми потоками и потухшими кратерами выглядит как марсианский пейзаж, открывая совершенно новую грань красоты пустыни, виды, которые не найти нигде больше! Черная лава на фоне золотого песка — это финал, достойный великого путешествия. Ужин в атмосфере старого/нового города — как финальный штрих.
А вечером перелёт в Эр-Рияд и прощальный взгляд на Королевство.
Оазис Аль-Улы обеспечивает продовольственную безопасность региона уже более 7000 лет.
Саудовская Аравия, которую видели единицы
Утром — выезд в Табук. Приготовьтесь быть пораженными! Редкий регион, другая география, другая энергия. Мы отправимся на невероятную экскурсию по оазису Аль-Дисах — месту, где зелень и вода выглядят как чудо среди камня и песка. Мы отправляемся на север, в провинцию Табук. Вади Аль-Дисах — это место, которое перевернет ваше представление о пустыне. Высокие скалы, подножия которых утопают в зелени пальм и ручьях. Это грандиозное зрелище, доступное лишь тем, кто ищет истинный эксклюзив.
Табук — ворота в древнюю землю Мадиан, где, по преданию, жил пророк Моисей.
Его история восходит к 500 годам до н. э. Он был известен как Табу, когда вместе с городом Аль-Ула служил столицей для лихьянитов. Город богат историческими реликвиями, некоторые из которых относятся к периоду до появления ислама, а другие — к более поздним эпохам. Табук служил каналом для торговых караванов, следовавших с юга на север и обратно. Таким образом, он представляет собой город, соединяющий аутентичность прошлого с современностью настоящего.
Долина Аль-Дисах скрыта на высоте 400 метров над уровнем моря, создавая уникальный микроклимат.
В этом регионе проходит строительство мега-проекта Neom, города будущего.
Джидда-море, старый город и фонтан выше небоскрёба
Утренний перелет в город, который веками был воротами для паломников и торговцев. Джидда пахнет солью и специями. Мы погрузимся в лабиринты Аль-Балада, где коралловые дома смотрят на мир резными окнами равашин, любуемся мечетью на воде, ужинаем в местном ресторане и завершаем день у фонтана, который поражает масштабом.
Дома в Аль-Баладе строились без использования гвоздей - только коралловый известняк и дерево.
Фонтан короля Фахда виден из любой точки города и потребляет энергию, сопоставимую с небольшим поселком. А так же является самым высоким фонтаном в мире.
Мечеть Аль-Рахма стоит на сваях прямо в Красном море, создавая иллюзию плавучего храма.
Красное море - островной премиум и отдых
Мы покидаем Джидду на автомобиле, наблюдая, как пустыня встречается с бирюзовым краем горизонта. Конечная точка — частный островной резорт. Это территория абсолютной тишины, где разместились несколько премиальных отелей, в один из которых мы с вами и заселяемся. Дальше — тот самый редкий формат роскоши: когда не нужно никуда бежать. Белый свет, вода, острова, купание, прогулки, ощущение, что время стало мягким.
Коралловые рифы Саудовской Аравии — одни из немногих в мире, которые до сих пор сохраняют 100% биоразнообразия.
Красное море здесь настолько прозрачное, что видимость под водой достигает 30-40 метров.
Курорты Red Sea Global работают полностью на солнечной энергии, реализуя концепцию регенеративного туризма.
Таиф - другое лицо Саудовской Аравии
Сегодня — Таиф. Это день, когда вы удивитесь: Саудовская Аравия может быть прохладной и зелёной. Здесь выращивают самую дорогую розу в мире, а воздух пропитан ароматом эфирных масел.
Побываем с вами на ферме роз и обязательно поднимемся по уникальной канатной дороге протяженностью 4,2 километра, поднимающейся на впечатляющую высоту в 2177 метров над уровнем моря. Это не только самая длинная канатная дорога на Ближнем Востоке, но и пятая по длине в мире, соединяющая горы Аль-Хада и туристическую деревню Аль-Кар. Во время этого воздушного путешествия открываются панорамные виды на горы Таиф.
Ежегодно в Таифе перерабатывают более 900 миллионов роз для создания парфюмерии мировых брендов.
Город расположен на высоте 1879 метров, что делает его климат уникальным для жаркого полуострова.
Здесь находится рынок Сук Оказ, где еще до ислама проходили легендарные поэтические состязания.
Вылет Домой С Сердцем, Полным Воспоминаний
Пришло время тёплых объятий и возвращения домой. Ваш трансфер в аэропорт и вы покидаете Саудовскую Аравию, зная, что увидели её такой, какой её не увидит большинство.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (двухместное размещение)
- Завтраки
- Внутренний перелет Эр-Рияд - Джидда
- Внутренний переезд Джидда - Красное море
- Внутренний переезд Красное море - Аль-Ула
- Внутренний перелет Аль-Ула - Эр-Рияд
- Трансфер В/Из Аэропорта
- Мини-Путешествие На Край Света
- Обзорная Прогулка по Эр-Рияд
- Входные билеты на поднебесный мост
- Входные билеты в город Дириях
- Сафари На джипе к Хегра
- Мини-путешествие в Таиф
- Билеты на канатную дорогу в городе Таиф
- Все обзорные прогулки указанные в программе
- Экскурсия на внедорожниках в Гранд-Каньон Саудии
- Йога в Отеле Аль-Ула На Протяжении Всего Пребывания
- Звуковые Ванны В Отеле Аль-Ула На Протяжении Всего Пребывания
- Кинотеатр Под Звёздами На Протяжении Всего Пребывания
- Проезд на комфортном авто на протяжении всей прогараммы
- Сопровождение Организаторами
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города и обратно
- Личные расходы
- Виза (около 120евро - оформляется по прилету. Однако с середины года между странами планируется отмена визового режима.)
О чём нужно знать до поездки
Пожелания к путешественнику
В Саудовскую Аравию запрещено провозить алкогольные напитки, лекарства, которые содержат наркотические вещества, свинину и продукты с содержанием этого мяса.
Официальная валюта в Саудовской Аравии — риал. Лучше взять с собой наличными доллары и поменять их в аэропорту, так как найти обменник в городе будет сложно. Без декларирования в Саудовскую Аравию можно привезти 16 000 долларов.
Берите с собой в путешествие одежду, которая будет закрывать ноги, так как в стране запрещено носить шорты и короткие юбки. То же самое касается плеч.
Женщинам следует носить абайю или свободное платье. Платком покрывать голову не обязательно, однако это только приветствуется.
Здесь британский тип розеток, поэтому в поездку возьмите с собой переходник.
Визы
Необходима виза Саудовской Аравии! Получить её можно Непосредственно по прибытию в страну!
С середины года между странами планируется отмена визового режима.