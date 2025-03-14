10 дней
Жемчужина Ближнего Востока: путешествие по самым захватывающим локациям Саудовской Аравии
Увидеть самое большое зеркальное здание, оказаться на Краю света и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Эр-Рияда, время зависит от времени вашего...
14 мар в 10:00
€4200 за человека
Туры на русском языке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 тур на 2024 год, цены от €4200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль