Долиной Дуная

На нашей двухдневной экскурсии вас ждет поездка по извилистому Джердапскому ущелью, к Райацких пимницам, городка

Индивидуально
для 3 чел.
На нашей двухдневной экскурсии вас ждет поездка по извилистому Джердапскому ущелью, к Райацких пимницам, городка уникальных винных домишек.

Также вас ждет посещение средневекового монастыря Манасия, римского дворца Ромулиана и многое другое.
Долиной Дуная
Долиной Дуная
Долиной Дуная
Долиной Дуная
Долиной Дуная
Долиной Дуная
Долиной Дуная

Что вы увидите 🤩

  • Джердапское ущелье Дуная
  • Голубацкая крепость
  • Археологический музей «Лепенски-Вир»
  • Райацки пимницы, городок уникальных винных домишек
  • Римский дворец Ромулиана
  • Краеведческий музей в г. Зайечар
  • Монастырь Манасия
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Наш маршрут:

    1 день
    Ранний выезд из Белграда. Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Неготин, с остановками для фотографирования пейзажей.
    Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м).
    Посещение средневековой Голубацкой крепости.
    Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья.
    В настоящее время, через арки-ворота крепости проезжают автомобили.
    Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода.
    На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э.
    Посещение Райацких пимниц, городка уникальных винных домишек и древнего кладбища в поселке Райац, на востоке Сербии, недалеко от границы с Болгарией.
    Неготинский край славится как винодельческий регион еще со времен римской империи. Особую известность эта местность приобрела благодаря своим винным домикам «пивницам», которые находились в виноградчарских посёлках сезонного типа – местные винодельники перебиралась в «пимницы» (местное название пивниц) только для изготовления вина, в сезон сбора урожая.
    Пимницы строили из камня и дерева с основой в форме прямоугольника и стенами толщиной 60 цм, погреба для хранения вина вкапывали в землю до глубины 1 м, для поддержания равномерной температуры, а на верхнем этаже находилось помещение для проживания винодельников во время сбора.
    Обед с виной дегустацией в Райцких пимницах – бургундское красное вино, «Гаме», кабарне-совиньон, шардоне, итальянский ризлинг (факультативно).
    Размещение в из гостиниц в Неготине.
    Свободное время и ночевка в гостинице.
    2 день

    Завтрак в гостинице.

    Посещение римского дворца Ромулиана (Всемирное наследие ЮНЕСКО), наиболее сохранившегося экземпляра римской дворцовой архитектуры периода второй тетрархии – рубеж III и IV вв. н. э.
    Посещение Краеведческого музея в г. Зайечар.
    Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно).
    Посещение средневекового монастыря Манасия.
    Манасия (Ресава) окруженная мощными стенами с 11 башнями – один из последних памятников сербской средневековой архитектуры.
    Манасия была воздвигнута в 1418 г. деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Стефана Лазара. По замыслу деспота Стефана, внешний вид монастыря должен был быть достойным наследием монастыря Раваница, который основал его отец.
    В состав монастырского комплекса Манасии входят церковь Святой Троицы, старая трапезная «Ресавской школы» – бывшая мастерская по переписыванию и переводу книг с библиотекой, и здание с монашескими кельями.
    Церковь Св. Троицы — один из шедевров моравской зодческой школы, где можно увидеть уцелевший пол в виде мозаики (редкость сербской средневековой архитектуры).
    Возвращение в Белград.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги лицензированного русскоговорящего гида
    • трансферы по программе
    Что не входит
    • входные билеты на объекты
    • обед/дегустация
    • личные расходы
    • размещение в отеле
    Место начала и завершения?
    Холл вашего отеля(или по договоренности)
    Когда и сколько длится
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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    ежедневно

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