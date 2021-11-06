Наш маршрут:

1 день

Ранний выезд из Белграда. Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г. Неготин, с остановками для фотографирования пейзажей.

Самое известное место ущелья называется «Казан» (котел по-сербски), оно же самая глубокая точка Дуная (90 м) и самое узкое место реки (140 м).

Посещение средневековой Голубацкой крепости.

Голубацкая Крепость обороняла город со стороны реки и суши, а также контролировала речное судоходство и передвижение вдоль Джердапского ущелья.

В настоящее время, через арки-ворота крепости проезжают автомобили.

Посещение археологического музея «Лепенски-Вир» в котором показаны наивысшие достижения культуры среднего каменного периода.

На месте музея «Лепенски-Вир» проводились раскопки в связи с началом строительства ГЭС Джердап I в 1965 году, которые привели к открытию стоянки мезолитических охотников, датированной VI тысячелетием до н. э.

Посещение Райацких пимниц, городка уникальных винных домишек и древнего кладбища в поселке Райац, на востоке Сербии, недалеко от границы с Болгарией.

Неготинский край славится как винодельческий регион еще со времен римской империи. Особую известность эта местность приобрела благодаря своим винным домикам «пивницам», которые находились в виноградчарских посёлках сезонного типа – местные винодельники перебиралась в «пимницы» (местное название пивниц) только для изготовления вина, в сезон сбора урожая.

Пимницы строили из камня и дерева с основой в форме прямоугольника и стенами толщиной 60 цм, погреба для хранения вина вкапывали в землю до глубины 1 м, для поддержания равномерной температуры, а на верхнем этаже находилось помещение для проживания винодельников во время сбора.

Обед с виной дегустацией в Райцких пимницах – бургундское красное вино, «Гаме», кабарне-совиньон, шардоне, итальянский ризлинг (факультативно).

Размещение в из гостиниц в Неготине.

Свободное время и ночевка в гостинице.

2 день

Завтрак в гостинице.

Посещение римского дворца Ромулиана (Всемирное наследие ЮНЕСКО), наиболее сохранившегося экземпляра римской дворцовой архитектуры периода второй тетрархии – рубеж III и IV вв. н. э.

Посещение Краеведческого музея в г. Зайечар.

Остановка на обед в ресторане национальной кухни (факультативно).

Посещение средневекового монастыря Манасия.

Манасия (Ресава) окруженная мощными стенами с 11 башнями – один из последних памятников сербской средневековой архитектуры.

Манасия была воздвигнута в 1418 г. деспотом Стефаном Лазаревичем, сыном князя Стефана Лазара. По замыслу деспота Стефана, внешний вид монастыря должен был быть достойным наследием монастыря Раваница, который основал его отец.

В состав монастырского комплекса Манасии входят церковь Святой Троицы, старая трапезная «Ресавской школы» – бывшая мастерская по переписыванию и переводу книг с библиотекой, и здание с монашескими кельями.

Церковь Св. Троицы — один из шедевров моравской зодческой школы, где можно увидеть уцелевший пол в виде мозаики (редкость сербской средневековой архитектуры).

Возвращение в Белград.