Сравнить две столицы, обойти древние крепости и святыни и увидеть сербскую Швейцарию
аэропорт Белграда, точное время встречи зависит от...
29 сен
$1 395 за человека
Что посмотреть в Белграде на экскурсиях?
Белград — столица сербской культуры, это город с большим количеством музеев, необычных зданий, памятников, парков. Архитектура Белграда поражает своей эклектичностью, где еще можно встретить такое количество величественных дворцов и храмов по соседству со стеклянными небоскребами и древними крепостными стенами? 👀 В городе ежегодно проводится огромное количество выставок, концертов, фестивалей, из списка которых каждый может выбрать себе мероприятие по душе
Местные экскурсоводы
Белград — город с действительно богатой историей. Чтобы разобраться в ней самостоятельно, нужно зарыться в учебники не на один день. Получить еще большее удовольствие от прогулок поможет опытный экскурсовод. Любое здание, парк или монумент становится интересней, если знать историю, которая за ним стоит. Поэтому для более близкого знакомства с городом рекомендуем не пренебрегать услугами гидов. Найти их очень просто — они размещают свои экскурсии и цены прямо на этом сайте. К каждой экскурсии можно почитать отзывы, чтобы выбрать наиболее подходящую по цене и теме прогулку
Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным, выбранные отели удобными, гид и водитель Олеся отлично провела тур, отдельное спасибо ей за аккуратное вождение. Она отлично справилась с работой, была внимательна к пожеланиям группы. Мне нравятся автопутешествия в небольших группах. Тур по Боснии рекомендую.
Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за гостеприимство и доброжелательность, за их богатую историю и разнообразную культуру. Отдых закончился, а эмоции не отпускают! Выключаю компьютер, выхожу из офиса, закрываю глаза и вижу старинные замки, крепости, монастыри, мельнички и текию, сипов, вылетающих из-под ног в Уваце, слышу треск дров в печке лесном домике в Блидинье на подъеме к Žlijeb-vidikovac, чувствую брызги от падающих водопадов с кажущейся густой, как сироп, водой. А уж как там было «укусно»!!! Да еще с такой маленькой, но дружной компанией: Олегом – строгим, опытным, надежным, за ним- как за «каменной стеной», Олесей- заводилой и «энерджайзером» (жду тур на Мадейру), Галиной-веселой и неунывающей. Спасибо за поддержку, настроение и комфорт! Нестандартный для меня формат тура, неизведанные мною места. Да уж! Сумели вы обрести нового поклонника в моем лице. С вами-хоть на край света!
А
Анна
31 марта 2022
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Очаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших дней. Может быть не все князи, короли и великие герои уместились в наших головах, но чудесные люди, которые открывали нам двери своих домов, накрывали стол, наливали вино и inракию, знакомили со своей семьей, останутся в наших сердцах. Рады, что довелось с Вами познакомиться и общаться! Огромное спасибо!
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Лада
13 марта 2022
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Добрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻
А
Антон
27 февраля 2022
Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы
Хочу поблагодарить Добрила за организацию и Лиляну за прекрасные экскурсии по Белграду и Сербии. Нас было 5 друзей из Москвы и мы прекрасно провели 3 замечательных дня с Лиляной: 1. Мы узнали очень много познавательного, интересного, исторического. 2. Нам рекомендовали лучшие рестораны, советовали с выбором блюд 3. Никогда нас не торопили и не подгоняли по времени Хочется отметит высокий профессионализм, глубочайшие знания истории, культуры и Любовь к Сербии! До поездки и в не рабочее время нам всегда отвечали полно на все наши вопросы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду
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Сейчас в Белграде можно забронировать 9 авторских туров от $315 до $1 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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