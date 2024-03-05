С Светлана Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии Путешествие по Боснии выбирала по фотографиям природных локаций. Водопады-это то, что меня зацепило! Увидела всю заявленную красоту. Автопутешествие было комфортным, выбранные отели удобными, гид и водитель Олеся отлично провела тур, отдельное спасибо ей за аккуратное вождение. Она отлично справилась с работой, была внимательна к пожеланиям группы. Мне нравятся автопутешествия в небольших группах. Тур по Боснии рекомендую.

И Ирина Балканские каникулы: активный отпуск с лёгким треккингом по Сербии и Боснии Босния и Сербия - две Балканские страны, которым нужно петь песни. За их нереальные природные красоты, за колоритные города, за гостеприимство и доброжелательность, за их богатую историю и разнообразную культуру. Отдых закончился, а эмоции не отпускают! Выключаю компьютер, выхожу из офиса, закрываю глаза и вижу старинные замки, крепости, монастыри, мельнички и текию, сипов, вылетающих из-под ног в Уваце, слышу треск дров в печке лесном домике в Блидинье на подъеме к Žlijeb-vidikovac, чувствую брызги от падающих водопадов с кажущейся густой, как сироп, водой. А уж как там было «укусно»!!! Да еще с такой маленькой, но дружной компанией: Олегом – строгим, опытным, надежным, за ним- как за «каменной стеной», Олесей- заводилой и «энерджайзером» (жду тур на Мадейру), Галиной-веселой и неунывающей. Спасибо за поддержку, настроение и комфорт! Нестандартный для меня формат тура, неизведанные мною места. Да уж! Сумели вы обрести нового поклонника в моем лице. С вами-хоть на край света!

А Анна Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы Очаровательная, обаятельная, удивительная Лилана! Вы были нашим гидом и проводником по прекрасной Сербии! Мы узнали историю от мамонтов до наших дней. Может быть не все князи, короли и великие герои уместились в наших головах, но чудесные люди, которые открывали нам двери своих домов, накрывали стол, наливали вино и inракию, знакомили со своей семьей, останутся в наших сердцах. Рады, что довелось с Вами познакомиться и общаться! Огромное спасибо!

Л Лада Двухдневная экскурсия в мир знаменитого режиссера Эмира Кустурицы Добрый день, Добрила! Добрались благополучно и точно по расписанию… Но уже хотим обратно😏 Ещё раз огромное спасибо вам, вы сделали нашу поездку потрясающе интересной и приятной! Будем мечтать о новой встрече🌻🌻🌻