читать дальше касается и организационных вопросов и содержания самой экскурсии. Елена- специалист своего дела, умело и с любовью делящийся своими знаниями с людьми. Три часа пролетели незаметно. Был в Сремски Карловици несколько раз с экскурсиями и без, но в этот раз осознал, что не знал и не понимал до этого дня ни город, ни Сербию. Рекомендую!!!

Не первый раз пользуюсь услугами Трипстер: опыт был разный. Но эта экскурсия была самой удачной из всех. Самые позитивные впечатления от города который мы посетили и от экскурсовода Елены. Это