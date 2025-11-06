Мои заказы

Маленький Сремски-Карловци с большой историей

Интерактивная прогулка по городу, насыщенному… событиями
Что такое интерактивная экскурсия? Диалог гида и путешественников.

Вы узнаете, какие важные исторические события здесь происходили и как они повлияли на историю государства. Будем говорить о первой волне русской эмиграции и о том, какое значение она оказала на жизнь города. Обсудим образование и культуру, особенности местного виноделия. И не только!
Описание экскурсии

  • Центральная площадь города — в честь кого она названа, что такое «Бранково коло»
  • Почему Сремски-Карловци — духовный центр Сербии, чем знаменит Патриарший дворец, а чему учат в семинарии
  • Карловачка гимназия — чем известны её выпускники
  • Что произошло в городе 1–3 мая 1848 года и как это событие повлияло на судьбу страны
  • Почему здесь стоит памятник барону Врангелю
  • Как выглядят переговоры за круглым столом: история заключения Карловацкого мира
  • Бермет и Пробус — краткая история фрушкогорского виноделия

Обо всём этом и многом другом — на нашей увлекательной и запоминающейся прогулке;)

Организационные детали

  • Летом открыта бесплатная смотровая площадка, подъём может быть труден для людей с физическими ограничениями
  • За доплату возможен трансфер из Нови-Сада, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Сремсках-Карловци
Провели экскурсии для 84 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.
Д
Дмитрий
6 ноя 2025
Не первый раз пользуюсь услугами Трипстер: опыт был разный. Но эта экскурсия была самой удачной из всех. Самые позитивные впечатления от города который мы посетили и от экскурсовода Елены. Это
читать дальше

касается и организационных вопросов и содержания самой экскурсии. Елена- специалист своего дела, умело и с любовью делящийся своими знаниями с людьми. Три часа пролетели незаметно. Был в Сремски Карловици несколько раз с экскурсиями и без, но в этот раз осознал, что не знал и не понимал до этого дня ни город, ни Сербию. Рекомендую!!!

А
Алексей
26 окт 2025
До поездки в Сербию мы никогда не слышали об этом маленьком городке со странным названием Сремски-Карловци - думаю, как и большинство наших сограждан. Тем интереснее было открыть для себя столь
читать дальше

культурно насыщенное местечко, особенно если учесть, что нашим гидом стала Елена, человек увлечённый и знающий. Одну за другой открывала она для нас архитектурные и исторические жемчужины городка: храмы, гимназии, значимые для русских людей памятники… Удивительно, что в совершенно незнакомом нам ранее Сремски-Карловци знают и чтут память и Петра Первого, и барона Врангеля. Огромное спасибо Елене за столь интересное и качественное погружение в сербско-русскую историю, красоту здешних мест, кулинарные и винодельческие изыски!

А
Алексей
9 окт 2025
Очень понравилась прогулка и составленный маршрут
Ходили в заключительный день перед вылетом, было неописуемо прекрасно
"Живой" диалог без нудятины, много интересного узнали
Прекрасная подача и просто 3 часа пролетели как один миг
Спасибо большое за прекрасную прогулку!
Oksana
Oksana
14 сен 2025
Огромное спасибо Елене за экскурсию. Десять звезд!!!! Действительно большая история. Рекомендую всем.
Е
Екатерина
21 июл 2025
Нам с мужем очень понравилась авторская экскурсия, которую создала и провела для нас Елена. Сочетание деликатности, мудрости, интерактива и глубокого знания и любви к предмету меня поразили. Углублялись в то,
читать дальше

что нам было интересно. И в то же время успели очень многое увидеть и узнать за такое короткое время экскурсии. Информация подана легко, с изюминкой, рекомендую Елену как проводника в мир Сербии и ее достопримечательных мест, обязательно возьму еще экскурсии в следующий раз!

Любовь
Любовь
15 июн 2025
Очень интересная прогулка! Было познавательно и не скучно. Маршрут отличный.
Н
Никита
16 мар 2025
Проводником в историю Сремски-Карловци для нас была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании - было познавательно и интересно! И действительно в интерактивном формате Елены информация усваивается лучше! Ещё Елена дала
читать дальше

нам с собой памятку о местных винах и подсказала как можно попасть внутрь объектов достопримечательности, в которые кажется, что ну никак не попадешь))) и ещё Елена написала нам координаты мест, которые мы можем посмотреть самостоятельно. Огромное спасибо Елене, нам очень понравилось!

Лидия
Лидия
25 янв 2025
Когда человек рассказывает о том, что любит, это всегда производит большое впечатление на слушателей. Елена подготовила экскурсию с большой любовью к Сремским Карловцам, его истории, улицам, зданиям и, конечно, к людям, которые здесь жили и творили. Историческая достоверность, искусствоведческая компетентность и мастерство повествования - вот три кита, на которых держится её замечательная экскурсия. Рекомендую всем!
Anna
Anna
24 янв 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Это мое первое прикосновение с историей Сербии. Рада, что оно случилось с таким чутким, знающим, любящим историю и архитектуру экскурсоводом. С Еленой легко и интересно. До этого гуляла по Сремски-Карловци сама, просто любуясь. Сегодняшняя же прогулка-экскурсия наполнила красоту смыслами, и подсветила глубиной и яркостью.
Ольга
Ольга
24 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Познавательно, увлекательно, доступно!
Красивый городок, в котором я была уже несколько раз, открылся для меня с новой стороны. С удовольствием рекомендую эту экскурсию друзьям и знакомым!
А
Анна
24 янв 2025
Живу много лет в Нови Саде и много раз была в Карловцах, не ожидала, что смогу узнать столько новой информации 😍.
Благодарна Елене за интересную программу ☀️, рекомендую 👌.