Что такое интерактивная экскурсия? Диалог гида и путешественников.
Вы узнаете, какие важные исторические события здесь происходили и как они повлияли на историю государства. Будем говорить о первой волне русской эмиграции и о том, какое значение она оказала на жизнь города. Обсудим образование и культуру, особенности местного виноделия. И не только!
Вы узнаете, какие важные исторические события здесь происходили и как они повлияли на историю государства. Будем говорить о первой волне русской эмиграции и о том, какое значение она оказала на жизнь города. Обсудим образование и культуру, особенности местного виноделия. И не только!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Центральная площадь города — в честь кого она названа, что такое «Бранково коло»
- Почему Сремски-Карловци — духовный центр Сербии, чем знаменит Патриарший дворец, а чему учат в семинарии
- Карловачка гимназия — чем известны её выпускники
- Что произошло в городе 1–3 мая 1848 года и как это событие повлияло на судьбу страны
- Почему здесь стоит памятник барону Врангелю
- Как выглядят переговоры за круглым столом: история заключения Карловацкого мира
- Бермет и Пробус — краткая история фрушкогорского виноделия
Обо всём этом и многом другом — на нашей увлекательной и запоминающейся прогулке;)
Организационные детали
- Летом открыта бесплатная смотровая площадка, подъём может быть труден для людей с физическими ограничениями
- За доплату возможен трансфер из Нови-Сада, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сремсках-Карловци
Провели экскурсии для 84 туристов
Всю жизнь много путешествую. Кажется, что дома и города рассказывают мне свои истории, а я делюсь ими со своими гостями. Имею диплом профессионального гида. Веду канал об архитектуре и истории города. Экскурсии в формате диалога провожу я и мои коллеги — мы оставляем у гостей знания и эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
6 ноя 2025
Не первый раз пользуюсь услугами Трипстер: опыт был разный. Но эта экскурсия была самой удачной из всех. Самые позитивные впечатления от города который мы посетили и от экскурсовода Елены. Это
А
Алексей
26 окт 2025
До поездки в Сербию мы никогда не слышали об этом маленьком городке со странным названием Сремски-Карловци - думаю, как и большинство наших сограждан. Тем интереснее было открыть для себя столь
А
Алексей
9 окт 2025
Очень понравилась прогулка и составленный маршрут
Ходили в заключительный день перед вылетом, было неописуемо прекрасно
"Живой" диалог без нудятины, много интересного узнали
Прекрасная подача и просто 3 часа пролетели как один миг
Спасибо большое за прекрасную прогулку!
Ходили в заключительный день перед вылетом, было неописуемо прекрасно
"Живой" диалог без нудятины, много интересного узнали
Прекрасная подача и просто 3 часа пролетели как один миг
Спасибо большое за прекрасную прогулку!
Oksana
14 сен 2025
Огромное спасибо Елене за экскурсию. Десять звезд!!!! Действительно большая история. Рекомендую всем.
Е
Екатерина
21 июл 2025
Нам с мужем очень понравилась авторская экскурсия, которую создала и провела для нас Елена. Сочетание деликатности, мудрости, интерактива и глубокого знания и любви к предмету меня поразили. Углублялись в то,
Любовь
15 июн 2025
Очень интересная прогулка! Было познавательно и не скучно. Маршрут отличный.
Н
Никита
16 мар 2025
Проводником в историю Сремски-Карловци для нас была Елена. Экскурсия прошла на одном дыхании - было познавательно и интересно! И действительно в интерактивном формате Елены информация усваивается лучше! Ещё Елена дала
Лидия
25 янв 2025
Когда человек рассказывает о том, что любит, это всегда производит большое впечатление на слушателей. Елена подготовила экскурсию с большой любовью к Сремским Карловцам, его истории, улицам, зданиям и, конечно, к людям, которые здесь жили и творили. Историческая достоверность, искусствоведческая компетентность и мастерство повествования - вот три кита, на которых держится её замечательная экскурсия. Рекомендую всем!
Anna
24 янв 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Это мое первое прикосновение с историей Сербии. Рада, что оно случилось с таким чутким, знающим, любящим историю и архитектуру экскурсоводом. С Еленой легко и интересно. До этого гуляла по Сремски-Карловци сама, просто любуясь. Сегодняшняя же прогулка-экскурсия наполнила красоту смыслами, и подсветила глубиной и яркостью.
Ольга
24 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Познавательно, увлекательно, доступно!
Красивый городок, в котором я была уже несколько раз, открылся для меня с новой стороны. С удовольствием рекомендую эту экскурсию друзьям и знакомым!
Красивый городок, в котором я была уже несколько раз, открылся для меня с новой стороны. С удовольствием рекомендую эту экскурсию друзьям и знакомым!
А
Анна
24 янв 2025
Живу много лет в Нови Саде и много раз была в Карловцах, не ожидала, что смогу узнать столько новой информации 😍.
Благодарна Елене за интересную программу ☀️, рекомендую 👌.
Благодарна Елене за интересную программу ☀️, рекомендую 👌.