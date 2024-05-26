Экскурсии в Сремсках-Карловци

Найдено 1 экскурсия в Сремсках-Карловци на русском языке, цена €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Сремски-Карловци: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Сремски-Карловци: первая встреча
Познакомиться с главными и тайными местами самого душевного города Сербии
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
40 за всё до 5 чел.

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