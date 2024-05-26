Индивидуальная
3 часа
Сремски-Карловци: первая встреча
Познакомиться с главными и тайными местами самого душевного города Сербии
Начало: по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€40 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 мая 2024Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)
- ВВалерия26 апреля 2024Спасибо Виталию за прекрасную экскурсию!
- ВВарвара22 апреля 2024Прекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. Рекомендую его в качестве гида, надеюсь, мы ещё встретимся на других его экскурсиях. Спасибо!
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