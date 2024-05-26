Благодарим за столь увлекательную и интересную экскурсию! Всё очень понравилось:)

В Варвара

Прекрасная прогулка и очень атмосферный город! Виталий учёл все пожелания и провел очень познавательную экскурсию. Рекомендую его в качестве гида, надеюсь, мы ещё встретимся на других его экскурсиях. Спасибо!