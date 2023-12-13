Понаблюдать за купанием и кормлением слонов, посетить пещерный храм и подняться на винтовую башню
Восхититесь роскошью и масштабом пещерного храма, который уже несколько веков является центром паломничества. Отправитесь в гости к королю в крепость на скале и прогуляетесь по саду с редкими растениями. Посетите храм Зуба Будды и сделаете эффектные фото на винтовой лестнице башни Амбулувава.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скале
Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте, в аэропорт или в другое место по договорённости. Отправимся в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный ещё в 1975 году. Вы увидите утреннее купание и кормление слонов — и сами сможете принять в этом участие. На территории есть кафе, в котором можно удобно расположиться с чашечкой кофе и понаблюдать за животными с комфортом.
Затем посетим пещерный храм в Дамбулле, где находится более 150 буддийских статуй, половина из которых покрыта золотом. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. Пещерный комплекс высечен прямо в скале и состоит из нескольких залов.
После обеда отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чучавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах.
На ночь остановимся в отеле в Канди.
Зуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храм
Позавтракаем и познакомимся с главной достопримечательностью Канди — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!
После обеда посетим винтовую башню-храм Амбулувава, с которой открывается вид на 360 градусов. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже становится лестница! С вершины получаются эффектные фотографии!
Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Бентота, ваш отель, выезд рано утромЗавершение: г. Коломбо / аэропорт / ваш отель на юго-западном побережье (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува), после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.