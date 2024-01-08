И Инна

Подошла к концу наша экскурсия по Шри-Ланке по столицам. Сказать, что это было прекрасно - это ничего не сказать! Экскурсия потрясающая! Наша семья впервые в Шри-Ланке и мы хотели немного узнать о истории острова, посмотреть знаковые места, окунуться в местный колорит. Наш потрясающий гид Рифай предоставил всё это в полной мере и даже больше. Отдельно о гиде это прекрасный порядочный человек, который тонко чувствовал все наши настроения, наше экскурсия длилась 4 дня, мы останавливались в отелях, выбранных гидом, все они были на высшем уровне, никакой экономии на туристах, заезжали в местные кафе с потрясающей кухней, такого не попробуешь в курортных местах. Рифай полностью выполнил заявленную программу и даже больше, при этом не запросив дополнительную цену за наши хотелки. Также был выбран очень хороший водитель, который безопасно ввел автомобиль, за все 4 дня машина была в идеальном порядке, всегда удобно подвозил и сразу забирал, и гид, и водитель очень пунктуальные. О самой программе: всё устроено очень интересно, мы переезжали из одной древней столицы в другую, слушая рассказы нашего гида-организатора, который очень хорошо знает историю острова плюс в каждой столице был гид по конкретной достопримечательности. Шри - Ланка открылась для нас с совершенно другой стороны, чем просто по приезде в отель на океане и хочется вернуться, благодаря экскурсии Рифая в эту страну снова!!!