Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур по топовым локациям Шри-Ланки
Понаблюдать за купанием и кормлением слонов, посетить пещерный храм и подняться на винтовую башню
г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром
$580 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Увидеть, каким было государство 1000 лет назад, понаблюдать за слонами и посетить чайную фабрику
г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром (юго-запад...
3 мая
7 мая
$478 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна8 января 2024Подошла к концу наша экскурсия по Шри-Ланке по столицам. Сказать, что это было прекрасно - это ничего не сказать! Экскурсия потрясающая! Наша семья впервые в Шри-Ланке и мы хотели немного узнать о истории острова, посмотреть знаковые места, окунуться в местный колорит. Наш потрясающий гид Рифай предоставил всё это в полной мере и даже больше. Отдельно о гиде это прекрасный порядочный человек, который тонко чувствовал все наши настроения, наше экскурсия длилась 4 дня, мы останавливались в отелях, выбранных гидом, все они были на высшем уровне, никакой экономии на туристах, заезжали в местные кафе с потрясающей кухней, такого не попробуешь в курортных местах. Рифай полностью выполнил заявленную программу и даже больше, при этом не запросив дополнительную цену за наши хотелки. Также был выбран очень хороший водитель, который безопасно ввел автомобиль, за все 4 дня машина была в идеальном порядке, всегда удобно подвозил и сразу забирал, и гид, и водитель очень пунктуальные. О самой программе: всё устроено очень интересно, мы переезжали из одной древней столицы в другую, слушая рассказы нашего гида-организатора, который очень хорошо знает историю острова плюс в каждой столице был гид по конкретной достопримечательности. Шри - Ланка открылась для нас с совершенно другой стороны, чем просто по приезде в отель на океане и хочется вернуться, благодаря экскурсии Рифая в эту страну снова!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте
Самые популярные туры в Бентоте
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Бентоте в апреле 2024
Сейчас в Бентоте можно забронировать 2 тура от $478 до $580. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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