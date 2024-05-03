Экспресс-тур по топовым локациям Шри-Ланки
Авторский тур в Бентоте

Понаблюдать за купанием и кормлением слонов, посетить пещерный храм и подняться на винтовую башню

Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании и включает в себя одни из лучших достопримечательностей Шри-Ланки — вы посетите 6 топовых локаций всего за 2 дня. Увидите утреннее купание и кормление слонов в питомнике и сами сможете поучаствовать в процессе.

Восхититесь роскошью и масштабом пещерного храма, который уже несколько веков является центром паломничества. Отправитесь в гости к королю в крепость на скале и прогуляетесь по саду с редкими растениями. Посетите храм Зуба Будды и сделаете эффектные фото на винтовой лестнице башни Амбулувава.
Экспресс-тур по топовым локациям Шри-Ланки
Экспресс-тур по топовым локациям Шри-Ланки
Экспресс-тур по топовым локациям Шри-Ланки

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.

Проживание. В 3-звёздочном отеле Randholee Resort & Spa (или аналогичном) в 2-местных номерах.

Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. С любого возраста. Но обращаем внимание на длительные переезды. Не всем детям будет комфортно.

Виза. До конца марта 2024 года оформляется онлайн бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скале

Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте, в аэропорт или в другое место по договорённости. Отправимся в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный ещё в 1975 году. Вы увидите утреннее купание и кормление слонов — и сами сможете принять в этом участие. На территории есть кафе, в котором можно удобно расположиться с чашечкой кофе и понаблюдать за животными с комфортом.

Затем посетим пещерный храм в Дамбулле, где находится более 150 буддийских статуй, половина из которых покрыта золотом. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. Пещерный комплекс высечен прямо в скале и состоит из нескольких залов.

После обеда отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чучавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах.

На ночь остановимся в отеле в Канди.

Слоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скалеСлоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скале
2 день

Зуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храм

Позавтракаем и познакомимся с главной достопримечательностью Канди — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!

После обеда посетим винтовую башню-храм Амбулувава, с которой открывается вид на 360 градусов. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже становится лестница! С вершины получаются эффектные фотографии!

Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).

Зуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храмЗуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храм

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе от Бентоты на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером
  • Обратный трансфер до вашего отеля на юго-западном побережье или в аэропорт
  • Завтраки и ужины
  • Посещение всех локаций по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды и чаевые
  • Трансфер не от Бентоты - обсуждается индивидуально
  • Входные билеты (Слоновый питомник Пинавелла - 15$, Сигирия - 30$, Дамбулла - 10$, Ботанический сад - 10$, храм Зуба Будды - 10$, башня-храм амбулувава - 5$)
  • Дополнительные развлечения
  • Обращаем внимание, стоимость указана за тур за 1-2 человек. По вашему желанию, возможно увеличение группы и выбор других дат. Если вас будет от 3 человек, стоимость для одного составит 240 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром
Завершение: г. Коломбо / аэропорт / ваш отель на юго-западном побережье (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува), после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бентоты

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