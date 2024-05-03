Понаблюдать за купанием и кормлением слонов, посетить пещерный храм и подняться на винтовую башню
Восхититесь роскошью и масштабом пещерного храма, который уже несколько веков является центром паломничества. Отправитесь в гости к королю в крепость на скале и прогуляетесь по саду с редкими растениями. Посетите храм Зуба Будды и сделаете эффектные фото на винтовой лестнице башни Амбулувава.
Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.
Проживание. В 3-звёздочном отеле Randholee Resort & Spa (или аналогичном) в 2-местных номерах.
Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. С любого возраста. Но обращаем внимание на длительные переезды. Не всем детям будет комфортно.
Виза. До конца марта 2024 года оформляется онлайн бесплатно.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, пещерный храм и крепость короля на скале
Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте, в аэропорт или в другое место по договорённости. Отправимся в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный ещё в 1975 году. Вы увидите утреннее купание и кормление слонов — и сами сможете принять в этом участие. На территории есть кафе, в котором можно удобно расположиться с чашечкой кофе и понаблюдать за животными с комфортом.
Затем посетим пещерный храм в Дамбулле, где находится более 150 буддийских статуй, половина из которых покрыта золотом. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. Пещерный комплекс высечен прямо в скале и состоит из нескольких залов.
После обеда отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чучавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах.
На ночь остановимся в отеле в Канди.
Зуб Будды, Королевский сад и винтовая башня-храм
Позавтракаем и познакомимся с главной достопримечательностью Канди — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!
После обеда посетим винтовую башню-храм Амбулувава, с которой открывается вид на 360 градусов. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже становится лестница! С вершины получаются эффектные фотографии!
Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе от Бентоты на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером
- Обратный трансфер до вашего отеля на юго-западном побережье или в аэропорт
- Завтраки и ужины
- Посещение всех локаций по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды и чаевые
- Трансфер не от Бентоты - обсуждается индивидуально
- Входные билеты (Слоновый питомник Пинавелла - 15$, Сигирия - 30$, Дамбулла - 10$, Ботанический сад - 10$, храм Зуба Будды - 10$, башня-храм амбулувава - 5$)
- Дополнительные развлечения
- Обращаем внимание, стоимость указана за тур за 1-2 человек. По вашему желанию, возможно увеличение группы и выбор других дат. Если вас будет от 3 человек, стоимость для одного составит 240 $