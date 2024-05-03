Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте, в аэропорт или в другое место по договорённости. Отправимся в Пинавеллу, где находится крупный слоновий питомник, основанный ещё в 1975 году. Вы увидите утреннее купание и кормление слонов — и сами сможете принять в этом участие. На территории есть кафе, в котором можно удобно расположиться с чашечкой кофе и понаблюдать за животными с комфортом.

Затем посетим пещерный храм в Дамбулле, где находится более 150 буддийских статуй, половина из которых покрыта золотом. Это священное место уже 22 века является центром паломничества. Пещерный комплекс высечен прямо в скале и состоит из нескольких залов.

После обеда отправимся в Сигирию. Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чучавамса», эта местность представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах.

На ночь остановимся в отеле в Канди.