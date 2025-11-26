Описание тура
Двухдневная экскурсия Сердце Шри-Ланки — это насыщенное путешествие по самым живописным районам острова. Вас ждут чайные плантации, старинные храмы, величественные горы и легендарная скала Сигирия (или альтернатива — Пидурангала).
За два дня вы проедете через живописное Центральное нагорье, насладитесь поездкой на знаменитом горном поезде через холмы и долины, побываете на водопаде Равана и подниметесь на Малый пик Адама. Вы посетите город Элла, Нувара Элию, чайную фабрику, индуистский храм, Башню Амбулувава и Золотой храм Дамбулла (внешний осмотр), входящий в список наследия Юнеско.
В стоимость включено проживание в уютных отелях с панорамными видами, питание (1 завтрак и 1 ужин), все входные билеты и сопровождение русскоязычного гида. Это тур без скрытых доплат, созданный для тех, кто хочет увидеть настоящую Шри-Ланку во всей её красоте.
Программа тура по дням
Элла, водопады и чайные холмы
Путешествие начинается ранним утром — вы отправитесь в сторону живописного района Элла, окружённого зелёными холмами и чайными плантациями. Вас ждёт посещение водопада Равана, где можно сделать красивые фото и освежиться у подножия водопада. Далее — короткий трек на Малый пик Адама, откуда открываются панорамные виды на долины.
После прогулки вы посетите легендарный Девятиарочный мост, по которому проходит поезд среди гор и туманов, — одно из самых узнаваемых мест Шри-Ланки. Путешествие продолжится поездкой на горном поезде до Нувара-Элии, где вы познакомитесь с процессом производства чая на чайной фабрике и посетите старинное здание английской почты.
Вечером — ужин и ночёвка в отеле с прекрасными видами (Ramboda Falls, Tea Bush Ramboda Hotel, Elephant Bay или Mount Blue Kandy).
Амбулувава, Дамбулла и Сигирия
После завтрака с живописным видом вы отправитесь в путешествие по культурному центру острова. Первая остановка — башня Амбулувава, уникальное архитектурное сооружение с панорамной смотровой площадкой, откуда открываются головокружительные виды на окрестности. Затем вы посетите индуистский храм и узнаете больше о местных традициях. По дороге вас ждёт сад специй, где покажут процесс выращивания ароматных растений и специй Шри-Ланки.
Далее — знакомство с добродушным слоном в Сигирии, фотопауза и возможность понаблюдать за этими величественными животными. Во второй половине дня — подъём на Сигирию или альтернативно на Пидурангалу: одна из самых впечатляющих точек острова, где вас ждут виды, которые невозможно забыть.
Завершение тура — отдых и возвращение в отель к вечеру.
Варианты проживания
Что включено
- Проживание в отеле (1 ночь, категория 3/4)
- 1 Завтрак и 1 ужин
- Все входные билеты по маршруту
- Поездка на горном поезде
- Русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Вода во время поездки
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, сувениры и т. д.)
- Чаевые гиду и водителю (по желанию)
- Подъём на скалу Сигирия или Пидурангала (если не включён в выбранный пакет)
О чём нужно знать до поездки
Организатор тура — команда проводящая групповые, индивидуальные и авторские экскурсии по Шри-Ланке с 2023 года. Мы сопровождаем гостей на русском языке, обеспечиваем комфортные условия, проверенных партнёров и заботимся о каждом этапе поездки — от встречи в аэропорту до возвращения в отель.
Пожелания к путешественнику
Просьба иметь при себе удобную обувь для осмотров достопримечательностей, рубашку с рукавом, чтобы не замерзнуть в горных регионах, головной убор, солнцезащитный крем и воду, дождевик в случае дождя.
На территории храмов требуется скромная одежда: плечи и колени должны быть прикрыты.
Рекомендуем взять наличные доллары для мелких расходов (сувениры, напитки, чаевые).
Рекомендуется заказать с собой заранее завтрак в ланч-боксе