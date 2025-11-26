Мои заказы

Двухдневный тур «Сердце Шри-Ланки»

Двухдневная экскурсия «Сердце Шри-Ланки» - это насыщенное путешествие по самым живописным районам острова
Двухдневный тур «Сердце Шри-Ланки»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Двухдневный тур «Сердце Шри-Ланки»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Двухдневный тур «Сердце Шри-Ланки»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Двухдневная экскурсия Сердце Шри-Ланки — это насыщенное путешествие по самым живописным районам острова. Вас ждут чайные плантации, старинные храмы, величественные горы и легендарная скала Сигирия (или альтернатива — Пидурангала).

За два дня вы проедете через живописное Центральное нагорье, насладитесь поездкой на знаменитом горном поезде через холмы и долины, побываете на водопаде Равана и подниметесь на Малый пик Адама. Вы посетите город Элла, Нувара Элию, чайную фабрику, индуистский храм, Башню Амбулувава и Золотой храм Дамбулла (внешний осмотр), входящий в список наследия Юнеско.

В стоимость включено проживание в уютных отелях с панорамными видами, питание (1 завтрак и 1 ужин), все входные билеты и сопровождение русскоязычного гида. Это тур без скрытых доплат, созданный для тех, кто хочет увидеть настоящую Шри-Ланку во всей её красоте.

Программа тура по дням

1 день

Элла, водопады и чайные холмы

Путешествие начинается ранним утром — вы отправитесь в сторону живописного района Элла, окружённого зелёными холмами и чайными плантациями. Вас ждёт посещение водопада Равана, где можно сделать красивые фото и освежиться у подножия водопада. Далее — короткий трек на Малый пик Адама, откуда открываются панорамные виды на долины.

После прогулки вы посетите легендарный Девятиарочный мост, по которому проходит поезд среди гор и туманов, — одно из самых узнаваемых мест Шри-Ланки. Путешествие продолжится поездкой на горном поезде до Нувара-Элии, где вы познакомитесь с процессом производства чая на чайной фабрике и посетите старинное здание английской почты.

Вечером — ужин и ночёвка в отеле с прекрасными видами (Ramboda Falls, Tea Bush Ramboda Hotel, Elephant Bay или Mount Blue Kandy).

Элла, водопады и чайные холмыЭлла, водопады и чайные холмыЭлла, водопады и чайные холмы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Амбулувава, Дамбулла и Сигирия

После завтрака с живописным видом вы отправитесь в путешествие по культурному центру острова. Первая остановка — башня Амбулувава, уникальное архитектурное сооружение с панорамной смотровой площадкой, откуда открываются головокружительные виды на окрестности. Затем вы посетите индуистский храм и узнаете больше о местных традициях. По дороге вас ждёт сад специй, где покажут процесс выращивания ароматных растений и специй Шри-Ланки.

Далее — знакомство с добродушным слоном в Сигирии, фотопауза и возможность понаблюдать за этими величественными животными. Во второй половине дня — подъём на Сигирию или альтернативно на Пидурангалу: одна из самых впечатляющих точек острова, где вас ждут виды, которые невозможно забыть.

Завершение тура — отдых и возвращение в отель к вечеру.

Амбулувава, Дамбулла и СигирияАмбулувава, Дамбулла и СигирияАмбулувава, Дамбулла и Сигирия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (1 ночь, категория 3/4)
  • 1 Завтрак и 1 ужин
  • Все входные билеты по маршруту
  • Поездка на горном поезде
  • Русскоговорящий гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Вода во время поездки
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, сувениры и т. д.)
  • Чаевые гиду и водителю (по желанию)
  • Подъём на скалу Сигирия или Пидурангала (если не включён в выбранный пакет)
О чём нужно знать до поездки

Организатор тура — команда проводящая групповые, индивидуальные и авторские экскурсии по Шри-Ланке с 2023 года. Мы сопровождаем гостей на русском языке, обеспечиваем комфортные условия, проверенных партнёров и заботимся о каждом этапе поездки — от встречи в аэропорту до возвращения в отель.

Пожелания к путешественнику

Просьба иметь при себе удобную обувь для осмотров достопримечательностей, рубашку с рукавом, чтобы не замерзнуть в горных регионах, головной убор, солнцезащитный крем и воду, дождевик в случае дождя.

На территории храмов требуется скромная одежда: плечи и колени должны быть прикрыты.

Рекомендуем взять наличные доллары для мелких расходов (сувениры, напитки, чаевые).

Рекомендуется заказать с собой заранее завтрак в ланч-боксе

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Дмитрий, и с января 2023 года началась моя история в мире путешествий и экскурсий. Всё стартовало с простого желания помочь другим чувствовать себя уверенно за границей — а
читать дальшеуменьшить

со временем превратилось в дело жизни. Сегодня я живу между странами Азии, организую путешествия, экскурсии и помогая людям открывать мир без стресса и спешки. Вдохновляют меня искренние эмоции туристов, атмосфера тёплых стран, уличная еда, шум океана и улыбки местных жителей. Главная цель — чтобы каждое путешествие стало личной историей: уютной, настоящей и запоминающейся. Я верю, что даже один день в новой стране может изменить взгляд на жизнь.

Похожие туры на «Двухдневный тур «Сердце Шри-Ланки»»

Шри-Ланка: первое знакомство
4 дня
-
10%
Шри-Ланка: первое знакомство
Лёгкое путешествие для первого знакомства и отдыха на побережье
19 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
от 36 569 ₽40 649 ₽ за человека
от 15 132 ₽ за человека