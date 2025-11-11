Индивидуально по Шри-Ланке: главные достопримечательности горной части страны
Прокатиться на легендарном поезде, узнать о целебных растениях и самоцветах и подняться на башню
Мы поднимемся на вершину Малого пика Адама, любуясь бескрайними холмами и рисовыми плантациями.
Пройдём по Девятиарочному мосту и мимо шумящего водопада Равана и прокатимся по одной из самых живописных железных дорог читать дальше
мира.
Погуляем по ботаническому саду Перадения, где растут деревья, посаженные Гагариным, познакомимся с народной медициной в аюрведическом саду и окунёмся в атмосферу британского колониального городка Нувара-Элии. С башни Амбулувава нам откроются головокружительные виды на бескрайние изумрудные леса.
А ещё мы посмотрим на слонов, понаблюдаем за производством чая на фабрике и поговорим о драгоценных камнях Шри-Ланки. И всё это — всего за 2 дня!
Программа предполагает выезд в 3:30 утра. Тур для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Эллы, Девятиарочный мост, подъём на Малый пик Адама, поездка на поезде, Нувара-Элия
Встречаемся и едем в курортный городок Элла, расположенный в окружении гор. Здесь вы увидите водопад Равана высотой 19 метров — один из самых узнаваемых на острове, — а также прогуляетесь по знаменитому Девятиарочному мосту, построенному в колониальную эпоху.
Затем совершим несложный подъём на Малый пик Адама, с вершины которого нам откроются панорамные виды на зелёные холмы и рисовые плантации. Далее вас ждёт поездка по одному из красивейших железнодорожных маршрутов в мире — она займёт около получаса, но подарит впечатления на всю жизнь.
После заглянем в старое почтовое отделение в Нувара-Элии и прогуляемся по горному городу с колониальной архитектурой в английском стиле. Вы увидите озеро Грегори и познакомитесь с историей этого необычного уголка Шри-Ланки.
2 день
Ботанический сад, башня Амбулувава, наблюдение за слонами, аюрведический сад и чайная фабрика, Музей драгоценных камней
Сегодня утром в Королевском ботаническом саду Перадения пройдёмся среди редких тропических деревьев и цветов, в том числе тех, что когда-то были посажены Юрием Гагариным. Затем поднимемся на белоснежную башню Амбулувава, которая возвышается над окружающим ландшафтом и открывает потрясающие виды на долины, реки, городские окраины и бесконечные зелёные леса. Затем отправимся в парк, где можно будет покормить слонов и понаблюдать за их повадками.
После заглянем в аюрведический сад, где вы узнаете о принципах традиционной ланкийской медицины и увидите, как выращивают лечебные растения и пряности. Далее посетим чайную фабрику: вы познакомитесь с процессами сбора, переработки и фасовки знаменитого цейлонского чая.
В завершение побываем в Музее драгоценных камней, где вам расскажут о богатстве недр Шри-Ланки и продемонстрируют местные самоцветы.
Начало: Хиккадува, у вашего отеля, 3:30. Мы готовы забрать вас из любого места от Калутары до Хиккадувы. Также можем организовать старт из другого города (с доплатой)
Завершение: Хиккадува, у вашего отеля, вторая половина дня, точное время по согласованию
