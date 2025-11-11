Встречаемся и едем в курортный городок Элла, расположенный в окружении гор. Здесь вы увидите водопад Равана высотой 19 метров — один из самых узнаваемых на острове, — а также прогуляетесь по знаменитому Девятиарочному мосту, построенному в колониальную эпоху.

Затем совершим несложный подъём на Малый пик Адама, с вершины которого нам откроются панорамные виды на зелёные холмы и рисовые плантации. Далее вас ждёт поездка по одному из красивейших железнодорожных маршрутов в мире — она займёт около получаса, но подарит впечатления на всю жизнь.

После заглянем в старое почтовое отделение в Нувара-Элии и прогуляемся по горному городу с колониальной архитектурой в английском стиле. Вы увидите озеро Грегори и познакомитесь с историей этого необычного уголка Шри-Ланки.