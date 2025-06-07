Индивидуально по Шри-Ланке: главные достопримечательности горной части страны
Прокатиться на легендарном поезде, узнать о целебных растениях и самоцветах и подняться на башню
Начало: Хиккадува, у вашего отеля, 3:30. Мы готовы забрать...
7 июн в 03:30
14 июн в 03:30
$600 за всё до 2 чел.
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