Найдено 1 тур в Хиккадуве на русском языке, цена $600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине На поезде 2 дня Индивидуально по Шри-Ланке: главные достопримечательности горной части страны Прокатиться на легендарном поезде, узнать о целебных растениях и самоцветах и подняться на башню Начало: Хиккадува, у вашего отеля, 3:30. Мы готовы забрать... $600 за всё до 2 чел.

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