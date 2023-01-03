Юлия — ваш гид в Канди

Привет, я Юля и я фанат путешествий) Путешествия для меня не работа, не хобби, а просто жизнь. Я ушла из офисной работы, где 20 лет организовывала мероприятия, пресс-туров и фотосессии, и теперь занимаюсь своим любимым делом - создаю путешествия со смыслом. ⭐ Сложные регионы, где непросто одному (Дагестан, Осетия, Юго-восточная Азия, Алтай, Байкал), интересные разнообразные маршруты, где есть и история, и культура, и местные развлечения и, конечно, самые эффектные места. Мой принцип - главное, чтобы тебе понравилось. Мне важно, чтобы ты не просто съездил, а чтобы тур превзошел твои ожидания, чтобы ты не просто посмотрел окрестности, а проникся местом, почувствовал что-то новое. Я не экономлю на отелях, питании, а самое главное ищу гидов, влюблённых в свой регион, чтобы они смогли влюбить и тебя!? Я занимаюсь йогой и медитацией, поэтому если я сама в туре, всегда практикуем с желающими по утрам) Буду очень рада лично познакомиться с тобой и ответить на любой вопрос по путешествиям и турам!