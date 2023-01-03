Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке

Искупать слона, побывать на чайной плантации и насладиться национальным танцевальным шоу

Отправляемся встречать рассвет на Львиной скале и провожать солнце на пляже, попивая коктейли и наслаждаясь шумом волн, гулять среди древних развалин и рассматривать 28 статуй Будды в пещерном монастыре.

Вас ждут насыщенные 10 дней: побываем на берегу океана и поднимемся в горы, прокатимся на атмосферном поезде и совершим восхождение на гору, преодолев 1000 ступеней.

Узнаем историю Шри-Ланке, проедемся по её древним столицам, познакомимся с историей буддизма и заглянем в храм всех религий Амбулуваве.
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Океан, горы и чайные плантации: 10 дней в солнечной Шри-Ланке
Ближайшие даты:
13
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Шри-Ланки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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