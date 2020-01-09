11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Слоновий питомник

Я встречу вас в вашем отеле на западном побережье, и мы отправимся в глубь острова. Первой точкой нашей программы будет слоновий питомник в Пиннавела. Его создали в 1975 году с целью сохранить уменьшающееся поголовье слонов на острове. Сегодня в питомнике постоянно проживает около 60 особей, их привозят сюда, если слон пострадал или маленький слоненок остался без родителей. В заповеднике вы понаблюдаете за купанием слонов в реке и кормлением молоком из бутылочки слонят. Неподалеку от питомника сможете покататься на этих сильных животных, а также собственноручно угостить их гроздью бананов.

Чайная плантация и Ботанический сад

По дороге в Канди вы посетите небольшую чайную плантацию и чайный завод. Здесь вы познакомитесь с тем, как чай собирают, сортируют, ферментируют и даже выпьете чашечку ароматного свежего напитка. Затем вы окажетесь в пригороде Канди — Перадении. Здесь расположен всемирно известный Королевский Ботанический сад. Огромный по территории, он имеет крупнейшую в Азии коллекцию удивительных растений. Вы увидите Дом орхидей, аллею королевских пальм, двойной кокос и дерево-зонт. В глубине парка увидите многочисленную колонию летучих лисиц, живущих в кронах высоких деревьев. Кроме того, на аллее знаменитых людей вы обнаружите дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1963 году.

Канди, Храм Зуба Будды и музыкальное шоу

На обзорной прогулке по городу вы увидите его главные достопримечательности — древние храмы и старинные постройки. Здесь же можно будет пообедать. А после — вы отправитесь в Храм Зуба Будды — место паломничества тысяч буддистов со всего мира. В завершении вас ждет яркое шоу кандийских танцоров и барабанщиков, на котором вы увидите традиционные и ритуальные танцы времен последнего Сингальского Королевства. На обратном пути, по желанию, можно будет заехать в сад специй, где выращивают специи и лекарственные растения, используемые в аюрведической медицине. Здесь же из них готовят разнообразные кремы и настойки.