11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ворота в центральную часть Цейлона

Рифай
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Рифай – представитель гидов
Поездка в Канди поможет вам раскрыть всю сущность Цейлона — вы увидите древние храмы, величественные здания колониальной эпохи, потрясающий Ботанический сад, завораживающее шоу танцоров и барабанщиков...

и все это — в самом центре ланкийских джунглей! По дороге я расскажу вам об истории Шри-Ланки, обычаях и традициях местных жителей и поделюсь интересными фактами о «Благословенной Земле».
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках

Что вас ожидает

Слоновий питомник
Я встречу вас в вашем отеле на западном побережье, и мы отправимся в глубь острова. Первой точкой нашей программы будет слоновий питомник в Пиннавела. Его создали в 1975 году с целью сохранить уменьшающееся поголовье слонов на острове. Сегодня в питомнике постоянно проживает около 60 особей, их привозят сюда, если слон пострадал или маленький слоненок остался без родителей. В заповеднике вы понаблюдаете за купанием слонов в реке и кормлением молоком из бутылочки слонят. Неподалеку от питомника сможете покататься на этих сильных животных, а также собственноручно угостить их гроздью бананов.

Чайная плантация и Ботанический сад
По дороге в Канди вы посетите небольшую чайную плантацию и чайный завод. Здесь вы познакомитесь с тем, как чай собирают, сортируют, ферментируют и даже выпьете чашечку ароматного свежего напитка. Затем вы окажетесь в пригороде Канди — Перадении. Здесь расположен всемирно известный Королевский Ботанический сад. Огромный по территории, он имеет крупнейшую в Азии коллекцию удивительных растений. Вы увидите Дом орхидей, аллею королевских пальм, двойной кокос и дерево-зонт. В глубине парка увидите многочисленную колонию летучих лисиц, живущих в кронах высоких деревьев. Кроме того, на аллее знаменитых людей вы обнаружите дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1963 году.

Канди, Храм Зуба Будды и музыкальное шоу
На обзорной прогулке по городу вы увидите его главные достопримечательности — древние храмы и старинные постройки. Здесь же можно будет пообедать. А после — вы отправитесь в Храм Зуба Будды — место паломничества тысяч буддистов со всего мира. В завершении вас ждет яркое шоу кандийских танцоров и барабанщиков, на котором вы увидите традиционные и ритуальные танцы времен последнего Сингальского Королевства. На обратном пути, по желанию, можно будет заехать в сад специй, где выращивают специи и лекарственные растения, используемые в аюрведической медицине. Здесь же из них готовят разнообразные кремы и настойки.

Организационные детали

  • Ориентировочное время возвращения в отель — 22-00.
  • В стоимость не включены входные билеты. Слоновий питомник — 20$, Ботанический сад — 10$, Храм Зуба — 10$.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рифай
Рифай
Мне 41 год, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости - будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Содержательная экскурсия, узнали историю острова, много интересных фактов, рекомендуем всем, кто приезжает отдыхать на Шри-Ланку обязательно посетить Канди, Ботанический сад, Храм Зуба Будды, Слоновий питомник. Комфортный автомобиль, хороший собеседник, положительные эмоции вам гарантированы.
24 декабря 2019
Исходно нам казалось, что экскурсия не состоится, так как сначала мы сами попросили перенести ее ввиду накладок, возникших в пути на Шри-Ланку, а в новый назначенный день гид не приехал вовремя в связи с поломкой машины, и в итоге час спустя за нами приехал другой водитель, а гид подсел только через несколько километров уже на пути в Канди.
Однако все проблемы были решены по ходу, в итоге нам сделали скидку за ожидание, а сама экскурсия состоялась и оправдала все наши ожидания.
Наш гид Руван учился в России и хорошо владеет русским языком, рассказывал в пути множество интересных фактов, не только имеющих отношение непосредственно к теме экскурсии, но и касательно истории страны, ее экономики, культуры Шри-ланкийцев и социальных особенностей, а также ответил на все интересовавшие нас вопросы о Шри-Ланке. Также хочется отметить, хорошую подготовленность гида и в контексте посещённых достопримечательностей - Руван рассказал нам и о производстве чаях, и о растениях в Королевском ботаническом саду, и об истории и текущей работе Храма Зуба Будды в Канди. Впрочем, на небольшой чайной фабрике, куда мы заезжали, непосредственно процесс производства показывает местная сотрудница, но у них подготовлен короткий рассказ практически на всех языках) Королевский Ботанический сад и Храм Зуба Будды просто бесподобны, всем рекомендуем данного гида и данную конкретную экскурсию в частности.
P.S. Про Пинавеллу ничего сказать не могу: посещение слоновьего питомника мы осознанно пропустили, чтобы не расстраиваться, так как по отзывам в интернете условия содержания слонов оставляют желать лучшего по сравнению, например, с Elephant Sanctuary Park в Таиланде.
10 марта 2019
Экскурсия, к великому сожалению, не состоялась по моей вине - попал в госпиталь. Но по переписке с гидом Рифаем понял, что это умный, добрый, отзывчивый человек. Быстро вошёл в ситуацию, предложил посильную помощь. Это дорогого стоит. Спасибо, Рифай! Я этого не забуду.
Спасибо команде Трипстера! Заказ экскурсии, процесс оплаты - быстро, понятно, без проблем. Буду к Вам обращаться и рекомендую всем.
Виталий
8 февраля 2019
Все понравилось. Мы уезжали из когалла, ТК поменяли отель. Рифаи послал вместо себя другого русскоговорящего гида из своей фирмы. Все было на высшем уровне
28 января 2019
Были на экскурсии в январе 2019г. Забрали из отеля в Негомбо нас утром вовремя. По пути заезжали на чайную фабрику, где гид ждал нас на улице, пока нам показывала производство местная ланкийка. Потом продали нам чай по баснословным деньгам. Далее заехали в Пинавеллу, где якобы должно быть много слонов, а на самом деле нам показали, как поливают из шланга 5 слонов, и то издалека. Заезжали дальше в ботанический сад,который особо не произвел на нас впечатления,поскольку он не большой, гид быстро провел нас по нему.Информации дал мало. Также заехали в так называемый сад специй, он маленький, где высажены в немногочисленном количестве растения. Провел по нему нас местный ланкиец, Экскурсия по нему заняла около 10 мин, дал понюхать разные травки, а потом началась продажа нам этих растений в виде масел и прочего. Все это было по пути в Канди.
Гид выяснил, что мы останемся на ночь в Канди и предложил посетить нам Храм Зубба Будды самостоятельно вечером, когда будет служба. Итак, экскурсия закончилась уже в обед, около 12-30 часов, нас довезли до отеля в Канди. Мы заплатили 150 евро за эту экскурсию, хотя я рассчитывала на скидку, поскольку он не повел нас в храм Зубба Будды. Получается, что вся экскурсия - это просто услуги такси, а такси мы могли заказать всего за 30 долларов. Получился полнейший развод. Так что хорошо подумайте, прежде чем заказывать эту экскурсию!
20 ноября 2018
Экскурсия прошла замечательно! Рифай большой молодец. Прекрасно говорит по-русски. Рассказывает интересно. Единственный недостаток - это очень долгая изнурительная дорога. Но это проблема всего острова. Желательно брать двухдневные экскурсии, так как дорога в один конец занимает 4-5 часов. Из-за этого мы не решились поехать на вторую экскурсию((. Небольшое замечание по информации о дополнительных расходах во время экскурсии. Желательно расписывать стоимость посещений достопримечательностей так как цены недешевые. Все остальное - просто замечательно!!!
Рекомендую Трипстер и Рифая в Шри-Ланке!!!
2 ноября 2018
Хороший гид, хорошо говорит по русски. Отличный водитель, не смотря на особенности местного суматошного движения вез спокойно и не разу не заставил волноваться семью. Комфортабельный, современный минивен.
Почерпнули много интересной информации по увиденным местам и в целом о стране. Индивидуальный подход -Гид корректировал маршрут с учётом наших пожеланий.
Ездили из отеля в Хиккадуве и изначально договорились что останемся на ночёвку в Канди, тк дорога длительная. С удовольствием провели ночь в отеле и на второй день вернулись в Хиккадуву.
Рекомендую.
15 июля 2018
Ездили на экскурсию семьей, с двумя маленькими детьми.
Нам очень понравилось, единственная проблема - часы, проведенные в дороге.
Общее время, проведенное в дороге составило почти 8 часов! Рассчитывайте на это!

Места, которые мы посетили - слоновый питомник, чайная фабрика, ботанический сад, Канди.
Кажде место показалось нас особенным и по-своему интересным.
Дети были в восторге от слонов и обезьян в ботаническом саду.
Мы узнали много нового об истории страны и местном колорите.

Спасибо сервису Тристер, с помощью которого можно практически в любом уголке мира, найти русскоговорящего гида и с еще большей пользой провести время.

Спасибо Рифаю и водителю, которые проявили выдержку и терпение к нам и нашим малышам.
Удачи Вам!!!
28 июня 2018
Заказывали экскурсию в Канди - очень понравилось, и организация на уровне, и сама экскурсия очень интересная. Осмотр храма Зуба Будды был предложен днем, но я попросила перенести на вечер, чтоб попасть на службу - без всяких проблем скорректировали на вечер, чему я благодарна, потому что было очень интересно и красиво. Гид рассказал кучу информации о стране, в т.ч очень много и глубоко исторической)) Все на высшем уровне, спасибо огромное!
14 марта 2018
Очень признательна за интереснейшую поездку в Канди. Шри-Ланка невероятно красивый и зелёный остров, с удивительными храмами, забавным миром животных, и бурлящей на улицах городов жизнью.
Во время поездки удалось заглянуть и на старинную чайную фабрику, посмотреть как сортируется чай (даже и не предполагала наличие стольких сортов и вкусов) и даже увидеть цветущие чайные плантации.
Порадовал слоновий питомник, с хорошей продуманной системой заботы и ухода. Чисто, аккуратно, и с большой любовью к милым слонам. Уверена, что подобные экскурсии хороши не только для взрослых, но тем более и для детей. Познавательный мир, красивая природа и грамотный подход к окружающему миру.
Рифай очень грамотный гид, с которым было приятно беседовать на темы жизни на острове, культурных традициях народа, истории. А мастерство нашего водителя вызвало восхищение, поскольку ландшафт центральной части острова очень рельефный и горный, и требует большой внимательности при загруженности потока на трассах, и вечно снующими тук-туками.
Спасибо большое за индивидуальный подход! Однозначно из серии обязательных экскурсий для тех, кто хочет увидеть большее, чем просто ленивый отдых на пляже.
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