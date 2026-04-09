11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка в Канди поможет вам раскрыть всю сущность Цейлона — вы увидите древние храмы, величественные здания колониальной эпохи, потрясающий Ботанический сад… и все это — в самом центре ланкийских джунглей! По дороге я расскажу вам об истории Шри-Ланки, обычаях и традициях местных жителей и поделюсь интересными фактами о «Благословенной Земле».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я встречу вас в вашем отеле на западном побережье, и мы отправимся вглубь острова.

Слоновий питомник или башня Амбулувава на выбор

Слоновий питомник в Пиннавела создали в 1975 году с целью сохранить уменьшающееся поголовье слонов на острове. Сегодня в питомнике постоянно проживает около 60 особей, их привозят сюда, если слон пострадал или маленький слонёнок остался без родителей. В заповеднике вы понаблюдаете за купанием слонов в реке и кормлением молоком из бутылочки слонят. Неподалеку от питомника сможете покататься на этих сильных животных, а также собственноручно угостить их гроздью бананов.

Амбулувава — башня с винтовой лестницей, с вершины которой открывается обзор горных районов на 360 градусов

Чайная плантация и Ботанический сад

По дороге в Канди вы посетите небольшую чайную плантацию и чайный завод. Здесь вы познакомитесь с тем, как чай собирают, сортируют, ферментируют и даже выпьете чашечку ароматного свежего напитка. Затем вы окажетесь в пригороде Канди — Перадении. Здесь расположен всемирно известный Королевский Ботанический сад. Огромный по территории, он имеет крупнейшую в Азии коллекцию удивительных растений. Вы увидите Дом орхидей, аллею королевских пальм, двойной кокос и дерево-зонт. В глубине парка увидите многочисленную колонию летучих лисиц, живущих в кронах высоких деревьев. Кроме того, на аллее знаменитых людей вы обнаружите дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1963 году.

Канди, Храм Зуба Будды

На обзорной прогулке по городу вы увидите его главные достопримечательности — древние храмы и старинные постройки. Здесь же можно будет пообедать. А после — вы отправитесь в Храм Зуба Будды — место паломничества тысяч буддистов со всего мира. На обратном пути, по желанию, можно будет заехать в сад специй, где выращивают специи и лекарственные растения, используемые в аюрведической медицине. Здесь же из них готовят разнообразные кремы и настойки.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:

— для 3-6 чел. — $420

— для 7-10 чел. — $550

— для 11-12 чел. — $650