11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Канди - королевство в тропиках

Ворота в центральную часть Цейлона
Поездка в Канди поможет вам раскрыть всю сущность Цейлона — вы увидите древние храмы, величественные здания колониальной эпохи, потрясающий Ботанический сад… и все это — в самом центре ланкийских джунглей! По дороге я расскажу вам об истории Шри-Ланки, обычаях и традициях местных жителей и поделюсь интересными фактами о «Благословенной Земле».
5
34 отзыва
Канди - королевство в тропиках
Канди - королевство в тропиках
Канди - королевство в тропиках

Описание экскурсии

Я встречу вас в вашем отеле на западном побережье, и мы отправимся вглубь острова.

Слоновий питомник или башня Амбулувава на выбор

  • Слоновий питомник в Пиннавела создали в 1975 году с целью сохранить уменьшающееся поголовье слонов на острове. Сегодня в питомнике постоянно проживает около 60 особей, их привозят сюда, если слон пострадал или маленький слонёнок остался без родителей. В заповеднике вы понаблюдаете за купанием слонов в реке и кормлением молоком из бутылочки слонят. Неподалеку от питомника сможете покататься на этих сильных животных, а также собственноручно угостить их гроздью бананов.
  • Амбулувава — башня с винтовой лестницей, с вершины которой открывается обзор горных районов на 360 градусов

Чайная плантация и Ботанический сад

По дороге в Канди вы посетите небольшую чайную плантацию и чайный завод. Здесь вы познакомитесь с тем, как чай собирают, сортируют, ферментируют и даже выпьете чашечку ароматного свежего напитка. Затем вы окажетесь в пригороде Канди — Перадении. Здесь расположен всемирно известный Королевский Ботанический сад. Огромный по территории, он имеет крупнейшую в Азии коллекцию удивительных растений. Вы увидите Дом орхидей, аллею королевских пальм, двойной кокос и дерево-зонт. В глубине парка увидите многочисленную колонию летучих лисиц, живущих в кронах высоких деревьев. Кроме того, на аллее знаменитых людей вы обнаружите дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1963 году.

Канди, Храм Зуба Будды

На обзорной прогулке по городу вы увидите его главные достопримечательности — древние храмы и старинные постройки. Здесь же можно будет пообедать. А после — вы отправитесь в Храм Зуба Будды — место паломничества тысяч буддистов со всего мира. На обратном пути, по желанию, можно будет заехать в сад специй, где выращивают специи и лекарственные растения, используемые в аюрведической медицине. Здесь же из них готовят разнообразные кремы и настойки.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:

— для 3-6 чел. — $420
— для 7-10 чел. — $550
— для 11-12 чел. — $650

  • Ориентировочное время возвращения в отель — 22:00
  • В стоимость не включены входные билеты. Слоновий питомник — $20, башня Амбулувава — $10, Ботанический сад — $10, Храм Зуба — $10.
  • Обратите внимание: одежда при посещении мест поклонения (храма) должна закрывать плечи, ноги ниже колен, быть непрозрачной, свободного кроя. Возьмите с собой носки: в храм входят, оставляя обувь снаружи
  • Завтрак в отеле по вашей просьбе упакуют с собой (заявку надо оставить вечером)
  • Стоимость тура может измениться в зависимости от места начала и окончания экскурсионного маршрута
  • Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса, Негомбо или с другого курорта Шри-Ланки
  • Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бентота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай
Рифай — ваша команда гидов в Канди
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 629 туристов
Я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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3
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2
1
Г
У нас был самый интеллигентный гид - Нандана, у него отличный русский при этом он местный. с точки зрения безопасности все было превосходно, водитель и гид направляют и помогают в
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любых ситуациях. Интересная экскурсия, проблема в том что мы поселились в Хамбантота и очень долго ехали в Канди (4,5ч), но комфорт обеспечен на 100%. не живите в Хамбантота если планируете посещать Канди и Западную часть.
Нандана превосходный товарищ, смешно шутит, очень добр и отзывчив!

Рифай
Рифай
Ответ организатора:
Здравствуйте Огромное спасибо за Ваш теплые слова. Да из Хамбантота одним днем сложно и утомительно ехать посмотреть достопримечательности в центральной
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части острова. Лучше на несколько дней ехать.
Тем не менее очень приятно что Вам понравилась поездка.
Спасибо Вам большое что поехали. Передал Нандин Ваш отзыв тоже.
Спасибо.

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Е
Еще в России забронировали экскурсию, т. к. хотели быть уверены, что у нас будет готовая экскурсия по прилету на Шри-Ланку. У нас была экскурсия через Канди из Коломбо в Унаватуну
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по немного измененной под нас программе. Водитель (Ашан) встретил нас в обговоренное время, вел аккуратно, останавливался, когда нам это требовалось. Не завозил в ненужные нам места. Все было оперативно, вежливо, Ашан помог нам с билетами в храм в Канди. Мы остались довольны организацией поездки. Рифай был на связи всегда.

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Елена
Хочу поблагодарить Рифая и нашего гида Ниродху за индивидуальный тур, организованный с учетом всех наших пожеланий и возникавших по ходу изменений в планах.
Ниродха- очень классный гид, он так много знает всего о Шри-Ланке и Канди! С ним было интересно обсуждать и историю, и современность.
Хорошо владеет русским языком.
Мы обязательно соберемся еще на одну экскурсию с этой командой!
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Василий
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше срока, ехал быстро, но аккуратно, все время молчал, когда надо остановить по просьбе -
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останавливал, надо дверь открыть - пожалуйста, то есть на 100% выполнил свою работу. Гида забрали по дороге на маршруте. Также только похвала для гида: рассказывал все по делу, не отвлекался, вполне быстро перемещались по локациям, обгоняя толпы китайских зевак. Легко корректировал маршрут: в сад специй ехать не стали, обедать отвозили в приличное и доступное место со шведским столом в Канди, также попросились завести нас в индуиский храм - пожалуйста. Все это сопровождается полноценным диалогом на хорошем, русском языке.
По экскурсии:
1. Слоники. Все и всех посмотрели, покормили, посмотрели как купаются, в обнимку со слониками пофоткались. 10/10 2. Чайная плантация. Экскурсия проводила местная девушка. Все подробно, интересно, вкусно. Напоили чаем с вкусняшками. Бесплатно, как и эта экскурсия. Чай там можно купить, в можно и не покупать. 10/10 3. Королевский ботанический сад. Большой, красивый, ухоженный. Оооочень понравился. 10/10.
4. Храм зуба Будды. Зуба не видели, рассказ интересный, дорогие статуи не видели. Народу не очень, но есть. В очередях не стояли. Как по мне… слишком распиаринное место. 6/10 5."Ювелирка". Ребята показали фильм, есть комната с реконструкцией шахты…. В общем любопытно, ребята честно стараются понравиться и заинтересовать вас покупкой. Покупать не обязаны. Бесплатно напоили кофе и колой. 9/10 6. Бонус индуиский храм. Вне конкурса и без оценки. Хотя там купили синдур и весьма было любопытно.
Итого: советую однозначно и советую брать индивидуальный тур или тур сверхмалой группой (нас было 2 взрослых и 2 мальчика до 10 лет). Туры, что предлагают в чатах в популярных мессенджерах выходят групповые не дешевле, а то и дороже.

Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
Здравствуйте! Пишу отзыв по горящим следам. Начну с начала: водитель мега-молодец. Приехал на 5 минут раньше
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Sergey
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и историю и экономику с политикой - мы начали разговор про историю Шри-Ланки, потом перешли
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на геополитику, потом скорректировали маршрут экскурсии, исходя из моих интересов;)

Приятное, внимательное и очень человеческое отношение к Гостю - прекрасный персональный сервис - это то, что отличает Рифая от других Экскурсоводов.

Я *крайне рекомендую* Рифая и его команду, если вы хотите получить поистине trusted local experience от посещения Шри-Ланки:)

Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и+2
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
Рифай - замечательный рассказчик и интересный собеседник; Любит Шри-Ланку и зорошо её знает: и места и
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Марк
пожалуй, лучший рускоговорящий гид на Шри-Ланке!
очень толково и интересно рассказал про историю, культуру и быт острова. подбирал хороший транспорт и качественно проводил экскурсии. больше ему спасибо! советую
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