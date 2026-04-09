11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Я встречу вас в вашем отеле на западном побережье, и мы отправимся вглубь острова.
Слоновий питомник или башня Амбулувава на выбор
- Слоновий питомник в Пиннавела создали в 1975 году с целью сохранить уменьшающееся поголовье слонов на острове. Сегодня в питомнике постоянно проживает около 60 особей, их привозят сюда, если слон пострадал или маленький слонёнок остался без родителей. В заповеднике вы понаблюдаете за купанием слонов в реке и кормлением молоком из бутылочки слонят. Неподалеку от питомника сможете покататься на этих сильных животных, а также собственноручно угостить их гроздью бананов.
- Амбулувава — башня с винтовой лестницей, с вершины которой открывается обзор горных районов на 360 градусов
Чайная плантация и Ботанический сад
По дороге в Канди вы посетите небольшую чайную плантацию и чайный завод. Здесь вы познакомитесь с тем, как чай собирают, сортируют, ферментируют и даже выпьете чашечку ароматного свежего напитка. Затем вы окажетесь в пригороде Канди — Перадении. Здесь расположен всемирно известный Королевский Ботанический сад. Огромный по территории, он имеет крупнейшую в Азии коллекцию удивительных растений. Вы увидите Дом орхидей, аллею королевских пальм, двойной кокос и дерево-зонт. В глубине парка увидите многочисленную колонию летучих лисиц, живущих в кронах высоких деревьев. Кроме того, на аллее знаменитых людей вы обнаружите дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1963 году.
Канди, Храм Зуба Будды
На обзорной прогулке по городу вы увидите его главные достопримечательности — древние храмы и старинные постройки. Здесь же можно будет пообедать. А после — вы отправитесь в Храм Зуба Будды — место паломничества тысяч буддистов со всего мира. На обратном пути, по желанию, можно будет заехать в сад специй, где выращивают специи и лекарственные растения, используемые в аюрведической медицине. Здесь же из них готовят разнообразные кремы и настойки.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:
— для 3-6 чел. — $420
— для 7-10 чел. — $550
— для 11-12 чел. — $650
- Ориентировочное время возвращения в отель — 22:00
- В стоимость не включены входные билеты. Слоновий питомник — $20, башня Амбулувава — $10, Ботанический сад — $10, Храм Зуба — $10.
- Обратите внимание: одежда при посещении мест поклонения (храма) должна закрывать плечи, ноги ниже колен, быть непрозрачной, свободного кроя. Возьмите с собой носки: в храм входят, оставляя обувь снаружи
- Завтрак в отеле по вашей просьбе упакуют с собой (заявку надо оставить вечером)
- Стоимость тура может измениться в зависимости от места начала и окончания экскурсионного маршрута
- Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса, Негомбо или с другого курорта Шри-Ланки
- Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ниродха- очень классный гид, он так много знает всего о Шри-Ланке и Канди! С ним было интересно обсуждать и историю, и современность.
Хорошо владеет русским языком.
Мы обязательно соберемся еще на одну экскурсию с этой командой!
очень толково и интересно рассказал про историю, культуру и быт острова. подбирал хороший транспорт и качественно проводил экскурсии. больше ему спасибо! советую