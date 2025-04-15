Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Наш легендарный летний маршрут, идеальный для первого знакомства с погружением в культуру, посещением всех топовых локаций и комфортом. Мини-группа!

Также мы проводим зимние туры: ссылка

Шри-ланка это гораздо больше, чем просто пляжи, поэтому мы отправимся в незабываемое путешествие по самому живописному маршруту и увидим 6 разных провинций острова за 10 дней. В путешествии нас ждёт:

23+ локации

Увидим горы, водопады, плантации, океан, узнаем особенности острова, посетим памятники всемирного наследия Юнеско, проникнемся религией и посетим старейшие храмы, аутентичную деревню, увидим винтовую башню, проникнемся чайной культурой и попробуем самые вкусные виды чая.

В нашу программу включены секретные локации, которые мы специально не указываем)

7 активностей

Сафари по лагуне Негомбо среди мангровых зарослей, покорим скалу Сигирия - памятник Всемирного наследия Юнеско, поднимемся на спиралевидную башню Амбулувава и совершим восхождение на малый пик Адама, будем наблюдать за дикими животными во время джип-сафари, займемся снорклингом с!Акулами! на необитаемом острове.

Снорклинг с рифовыми акулами безопасен и проходит под контролем профессионалов.

7 видов транспорта

Минивен, речной кораблик, прокатимся на знаменитом поезде по 9-ти арочному мосту и местных моторикшах тук-туках, опробуем древние виды транспорта: речной катамаран и телегу с буйволами, отправимся искать слонов на джипах!

Результаты путешествия:

Путешествие - это маленькая жизнь, ты привезешь миллион воспоминаний , так как наша программа очень насыщена событиями и продумала до мелочей.

Заведешь новых друзей , а может и встретишь свою любовь на самом магическом острове планеты.

Взорвешь свои соц. сети тоннами крутых фоток , получишь сотни лайков и восторженных комментариев.

Перезагрузишься не только телом, но и душой. Обычно после тура у всех идет рост в личных сферах.

Главные впечатления, которые ждут тебя: