Описание тура
Наш легендарный летний маршрут, идеальный для первого знакомства с погружением в культуру, посещением всех топовых локаций и комфортом. Мини-группа!
Также мы проводим зимние туры: ссылка
Шри-ланка это гораздо больше, чем просто пляжи, поэтому мы отправимся в незабываемое путешествие по самому живописному маршруту и увидим 6 разных провинций острова за 10 дней. В путешествии нас ждёт:
23+ локации
Увидим горы, водопады, плантации, океан, узнаем особенности острова, посетим памятники всемирного наследия Юнеско, проникнемся религией и посетим старейшие храмы, аутентичную деревню, увидим винтовую башню, проникнемся чайной культурой и попробуем самые вкусные виды чая.
В нашу программу включены секретные локации, которые мы специально не указываем)
7 активностей
Сафари по лагуне Негомбо среди мангровых зарослей, покорим скалу Сигирия - памятник Всемирного наследия Юнеско, поднимемся на спиралевидную башню Амбулувава и совершим восхождение на малый пик Адама, будем наблюдать за дикими животными во время джип-сафари, займемся снорклингом с!Акулами! на необитаемом острове.
Снорклинг с рифовыми акулами безопасен и проходит под контролем профессионалов.
7 видов транспорта
Минивен, речной кораблик, прокатимся на знаменитом поезде по 9-ти арочному мосту и местных моторикшах тук-туках, опробуем древние виды транспорта: речной катамаран и телегу с буйволами, отправимся искать слонов на джипах!
Результаты путешествия:
Путешествие - это маленькая жизнь, ты привезешь миллион воспоминаний, так как наша программа очень насыщена событиями и продумала до мелочей.
Заведешь новых друзей, а может и встретишь свою любовь на самом магическом острове планеты.
Взорвешь свои соц. сети тоннами крутых фоток, получишь сотни лайков и восторженных комментариев.
Перезагрузишься не только телом, но и душой. Обычно после тура у всех идет рост в личных сферах.
Главные впечатления, которые ждут тебя:
Программа тура по дням
Знакомство и первые впечатления
В аэропорту Коломбо (Bandaranaike International Airport) тебя встречает наш супер-гид.
После нашего традиционного приветствия мы едем в отель с прекрасным видом, чтобы немного перевести дух и отдохнуть перед получением первых впечатлений.
Если ты прилетаешь раньше времени сбора группы, то мы поможем организовать раннее заселение, чтобы провести несколько часов на пляже Индийского океана, покупаться и позагорать или отдохнуть в бассейне.
После обеда выезжаем на лодке за приключениями по лагуне Негомбо, увидим как живут местные рыбаки и что скрывают мангровые заросли.
Познакомимся поближе друг с другом, поужинаем и встретим наш первый ланкийский закат.
Зеленые пейзажи на 360
Сегодня нашей первой остановкой будет слоновий питомник, где обитает наибольшее количество слонов острова. Увидим как кушают, играют и купаются в реке эти удивительные гиганты в естественной среде обитания.
Далее отправимся в одну из самых ярких локаций нашего путешествия: Храм 4 религий, чтобы пощекотать свои нервишки и подняться на пик винтовой башни Амбулувава, откуда открывается панорамный вид на долины, леса и горы.
Взбудораженные от эмоций прогуляемся по живописным чайным плантациям, увидим процесс производства знаменитого цейлонского чая и секреты обработки, узнаем какие бывают виды чая и чем они отличаются.
Маленькая Англия
Проезжая по колониальному городу Нувара-Элия, который ещё называют Маленькой Англией заедем в старинное английское почтовое отделение, чтобы отправить красочные открытки друзьям, коллегам, родственникам или просто знакомым.
После обеда отправимся к инженерному шедевру британской колониальной эпохи: 25-метровый Девятиарочный мост, узнаем в чем его уникальность и сделаем множество фотографий на память.
Перед ужином нас ожидает восхождение на маленький пик Адама, где нас ждет главная награда за несложный подъем - потрясающие горные пейзажи.
Живописная дорога
Погрузимся в атмосферу горной Шри-ланки, ведь нас ожидает поездка на знаменитом поезде по живописному маршруту с видом на горы, плантации и тропические леса.
Увидим красивейший водопад и отправимся в самое сердце острова - священный город Канди, а вечером будем отдыхать и любоваться закатом с видом на город.
Древний мир
Сегодня утром мы увидим одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке, сердце буддизма страны - храм Зуба Будды, наш гид расскажет подробнее о буддизме и священной реликвии.
Затем мы отправимся на прогулку по Королевскому ботаническому саду Перадения, увидим множество интереснейших растений, знаменитые пальмовые аллеи, коллекцию орхидей, лекарственных растений и бамбуков и познакомимся с обитателями этих территорий.
Поднимемся в пещерный храм Дамбулла I века до н. э. и погрузимся в мир древних традиций и искусства.
Визитная карточка
Утром совершим восхождение на небесную крепость - Сигирию и насладимся великолепными видами на зеленую долину с высоты 170 метров.
После обеда отправляемся на фото-охоту! Что может быть интересней, чем поиск диких животных во время сафари по Национальному парку, где можно понаблюдать за ними в естественной среде обитания?
Отдых + акулы
Тот самый день, когда весь план на день это - позавтракать, пообедать, поужинать и купаться, купаться, купаться!
Для самых активных путешественников, жаждущих ещё эмоций, мы организуем поездку на соседний остров-заповедник, где во время снорклинга можно увидеть черепах и акул!
Акулы на Шри-ланке не большие, едят рыбу и не представляют опасности для человека, их можно увидеть плавая с маской/трубкой около берега. Активность доступна только нашим путешественникам (купание по желанию), мы плаваем с инструктором и оснащены всем необходимым на воде. Все наши участники всегда в восторге от увиденного;)
Отдых и релакс
Первая половина дня - купаемся и валяемся на пляже, запасаем витамин Д.
Во второй половине дня посмотрим городок Тринкомале, покормим оленей и зайдем в индуистский храм и вернемся к океану.
Отдых и переезд
Первая половина дня - купаемся и валяемся на пляже, запасаем витамин Д.
Затем нам предстоит переезд поближе к аэропорту в городок Негомбо, а чтобы дорога не казалась очень длинной мы заедем в ланкийскую деревню, которая до сих пор сохранила свою аутентичность! Мы познакомимся с традиционным образом жизни ланкийцев, узнаем зачем они стоят дома на деревьях, что выращивают и чем занимаются.
Вечером будет возможность погулять по городу и прикупить сувениры)
Путь домой
Мы специально остановимся в отеле в 20 минутах езды от аэропорта, чтобы перед отъездом была возможность выспаться и искупаться в океане.
Наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями едем в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь в поиске выгодных авиабилетов
- Проживание в 7 отелях (двухместное размещение)
- Завтраки и ужины
- Сопровождение тур-лидера и гида на протяжении всего маршрута
- Весь транспорт по программе
- Трансфер из/в аэропорт (при перелете рекомендуемым рейсом)
- Входные билеты на все локации по программе
- Посещение объектов всемирного наследия Юнеско (Священный город Канди, Золотой храм Дамбулла, львиная скала Сигирия)
- Подъем на Башню Амбулувава
- Речное сафари по лагуне Негомбо
- Восхождение на Малый пик Адама
- Джип-сафари в национальном парке
- Поездка на поезде
- Храм Зуба Будды
- Посещение национальной деревни
- Дегустация чая на фабрике и посещение плантаций
- Интернет (сим-карта)
- Консультация 24/7 во время тура
Что не входит в цену
- Перелет из твоего города - от 500$
- Виза для граждан Республики Беларусь или Казахстана - 60$ (виза для граждан Рф - 0$)
- Страховка - от 30$
- Питание (обеды) в кафе (около 15$/за день)
- Индивидуальный трансфер - при раннем прилете/вылете - 25$
- Личные расходы - по желанию
- Дополнительные активности не входящие в программу (зиплайн, дайвинг, серфинг и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Стоимость путешествия в рублях указывается на портале по актуальному курсу на текущую дату и может отличаться от итоговой, в связи с ростом или падением курса валют. Остаток оплачивается в день старта (в 1 день) в $.
Пожелания к путешественнику
В наш тур мы ждем:
Активных и открытых к общению ребят и девушек.
Возраст от 23 до 43, но можно как ниже так и выше, по согласованию с организаторами.
Людей, которые готовы отдыхать и кайфовать, а не контролировать поездку по минутам.
Людей, готовых к несложным трекингам.
Важно! Мы дорожим Атмосферой, поэтому тур не для Всех. Тур тебе не подойдет, если:
Х Ты пляжный маньяк и тебе нужен только пляж и океан;
Мы рекомендуем в первый раз посмотреть весь остров: погрузиться в страну, узнать культуру, посетить труднодоступные уголки, а уже после наполнения впечатлениями можно вдоволь полежать на пляже после тура, именно так многие и делают.
Х Ты хочешь тусовок в клубах и барах;
Извини, но наша цель подарить тебе незабываемый отдых и яркие эмоции, а клубы и вечеринки - это совсем другой отдых. У нас люди тоже тусят, только без алко-марафонов и дискотек до утра.
Х Ты хочешь поехать с ребенком;
Мы любим малышей, но не специализируемся на семейных турах. С детками проходить этот маршрут будет не комфортно.
Х Тебе меньше 23 или больше 43 лет
Мы хотим создать атмосферу, при которой все будут на одной волне, чтобы ты получил новых друзей или даже вторую половинку, это очень ценно для нас.
!!! Если ты драйвовый не по годам, обязательно напиши нам и мы это обсудим.
Визы
- Гражданам России виза оформляется бесплатно на 30 дней.
- Виза для граждан Республики Беларусь или Казахстана - 60.
- Перед вылетом нужно будет оформить предварительное онлайн разрешение на въезд в Шри-ланку, мы поможем его оформить - это занимает 15-20 минут.