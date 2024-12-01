Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 150 183 ₽ за человека

Описание тура

В тур 11-20 февраля есть место с подселением для девушки!

Наш легендарный маршрут, идеальный для первого знакомства с погружением в культуру, посещением всех топовых локаций и комфортом.

Мы убрали всё лишнее: неуловимых китов; пляжи, где полно пакетных туристов; руины храмов, опасные развлечения - рафтинг, каньонинг и выбрали самый безопасный и живописный маршрут! В этом путешествии мы увидим 5 разных провинций острова за 10 дней.

Небольшие группы

Мини-группы от 6 до 8 человек, чтобы каждого окружить заботой и создать правильную атмосферу.

23+ локаций и активностей

Горы, речное сафари, аутентичная деревня, плантации, памятники всемирного наследия Юнеско: золотой пещерный храм, львиная скала Сигирия, главная святыня острова - храм зуба Будды, пальмовые аллеи в королевском ботаническом саду, знаменитая винтовая башня Амбулувава, поездка на поезде с открытыми дверями, джип-сафари с дикими животными, водопады и океан.

7 отелей

В разных частях острова.

7 видов транспорта

Минивен, лодка, речной катамаран, телега с буйволами, тук-тук, поезд, джип.

Результаты путешествия:

Путешествие - это маленькая жизнь, ты привезешь миллион воспоминаний, так как наша программа очень насыщена событиями.

Заведешь новых друзей, а может и встретишь свою любовь на самом магическом острове планеты.

Взорвешь свои соц. сети тоннами крутых фоток, получишь сотни лайков и восторженных комментариев.

Перезагрузишься не только телом, но и душой. Обычно после тура у всех идет рост в личных сферах.

Главные впечатления, которые ждут в туре: