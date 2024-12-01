Описание тура
В тур 11-20 февраля есть место с подселением для девушки!
Наш легендарный маршрут, идеальный для первого знакомства с погружением в культуру, посещением всех топовых локаций и комфортом.
Мы убрали всё лишнее: неуловимых китов; пляжи, где полно пакетных туристов; руины храмов, опасные развлечения - рафтинг, каньонинг и выбрали самый безопасный и живописный маршрут! В этом путешествии мы увидим 5 разных провинций острова за 10 дней.
Также мы проводим летние туры: ссылка
Небольшие группы
Мини-группы от 6 до 8 человек, чтобы каждого окружить заботой и создать правильную атмосферу.
23+ локаций и активностей
Горы, речное сафари, аутентичная деревня, плантации, памятники всемирного наследия Юнеско: золотой пещерный храм, львиная скала Сигирия, главная святыня острова - храм зуба Будды, пальмовые аллеи в королевском ботаническом саду, знаменитая винтовая башня Амбулувава, поездка на поезде с открытыми дверями, джип-сафари с дикими животными, водопады и океан.
7 отелей
В разных частях острова.
7 видов транспорта
Минивен, лодка, речной катамаран, телега с буйволами, тук-тук, поезд, джип.
Результаты путешествия:
Путешествие - это маленькая жизнь, ты привезешь миллион воспоминаний, так как наша программа очень насыщена событиями.
Заведешь новых друзей, а может и встретишь свою любовь на самом магическом острове планеты.
Взорвешь свои соц. сети тоннами крутых фоток, получишь сотни лайков и восторженных комментариев.
Перезагрузишься не только телом, но и душой. Обычно после тура у всех идет рост в личных сферах.
Главные впечатления, которые ждут в туре:
Программа тура по дням
Встреча И Знакомство
В аэропорту Коломбо (Bandaranaike International Airport) тебя встречает наш супер-гид.
После нашего традиционного приветствия мы едем в отель с прекрасным видом, чтобы немного перевести дух и отдохнуть перед получением первых впечатлений.
Если ты прилетаешь раньше времени сбора группы, то мы поможем организовать раннее заселение, чтобы провести несколько часов на пляже Индийского океана, покупаться и позагорать или отдохнуть в бассейне.
После обеда выезжаем на лодке за приключениями по лагуне Негомбо, увидим как живут местные рыбаки и что скрывают мангровые заросли.
Познакомимся поближе друг с другом, поужинаем и встретим наш первый ланкийский закат.
Визитная Карточка
Сегодня нашей первой остановкой будет слоновий питомник, где обитает наибольшее количество слонов острова. Увидим как кушают, играют и купаются в реке эти удивительные гиганты в естественной среде обитания.
После спада жары совершим восхождение на небесную крепость - Сигирию и насладимся великолепными видами на зеленую долину с высоты 170 метров.
Погружение В Культуру
Поднимемся в пещерный храм Дамбулла I века до н. э. и погрузимся в мир древних традиций и искусства.
Познакомимся с традиционным образом жизни ланкийцев в местной деревне, которая сохранила свою аутентичность. Узнаем зачем они стоят дома на деревьях, что выращивают и чем занимаются.
Посетим Сад специй и познакомимся с аюрведой.
Сердце Острова
Сегодня утром мы увидим одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке, сердце буддизма страны - храм Зуба Будды, наш гид расскажет подробнее о буддизме и священной реликвии.
Затем мы отправимся на прогулку по Королевскому ботаническому саду Перадения, увидим множество интереснейших растений, знаменитые пальмовые аллеи, коллекцию орхидей, лекарственных растений и бамбуков и познакомимся с обитателями этих территорий.
Далее отправимся в одну из самых ярких локаций нашего путешествия: Храм 4 религий, чтобы пощекотать свои нервишки и подняться на пик винтовой башни Амбулувава, откуда открывается панорамный вид на долины, леса и горы.
Взбудораженные от эмоций прогуляемся по живописным чайным плантациям, увидим процесс производства знаменитого цейлонского чая и секреты обработки, узнаем какие бывают виды чая и чем они отличаются.
Чайная Столица
Проезжая по колониальному городу Нувара-Элия, который ещё называют Маленькой Англией заедем в старинное английское почтовое отделение, чтобы отправить красочные открытки друзьям, коллегам, родственникам или просто знакомым.
После обеда отправимся к инженерному шедевру британской колониальной эпохи: 25-метровый Девятиарочный мост, узнаем в чем его уникальность и сделаем множество фотографий на память.
Перед ужином нас ожидает восхождение на маленький пик Адама, где нас ждет главная награда за несложный подъем - потрясающие горные пейзажи.
Красота На 360
Погрузимся в атмосферу горной Шри-ланки, ведь нас ожидает поездка на знаменитом поезде по живописному маршруту с видом на горы, плантации и тропические леса.
Посмотрим один из красивейших водопадов в горной местности - Равана.
Переезд в южную провинцию острова.
В Поисках Леопарда
Сегодня мы отправляемся на фото-охоту! Что может быть интересней, чем поиск диких животных во время сафари по Национальному парку, где можно понаблюдать за ними в естественной среде обитания?
Прогулка по Форту Галле и его старинным улицам.
Прибытие на океан.
Отдых И Релакс
Тот самый день, когда весь план на день это - позавтракать, пообедать, поужинать и купаться, купаться, купаться!
Для самых активных путешественников, жаждущих ещё эмоций, мы поможем организовать дополнительный досуг (массаж, дайвинг, сёрфинг).
Отдых И Переезд
Первая половина дня - купаемся и валяемся на пляже, запасаем витамин Д.
Затем нам предстоит переезд поближе к аэропорту в городок Негомбо.
Вечером будет возможность погулять по городу и прикупить сувениры)
Путь Домой
Мы специально остановимся в отеле в 20 минутах езды от аэропорта, чтобы перед отъездом была возможность выспаться и искупаться в океане.
Наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями идем в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь в поиске выгодных авиабилетов
- Проживание в 7 отелях (двухместное размещение)
- Завтраки и ужины
- Сопровождение тур-лидера и гида на протяжении всего маршрута
- Весь транспорт по программе
- Трансфер из/в аэропорт (при перелете рекомендуемым рейсом)
- Входные билеты на все локации по программе
- Посещение объектов всемирного наследия Юнеско (Священный город Канди, Золотой храм Дамбулла, львиная скала Сигирия, форт Галле)
- Подъем на Башню Амбулувава
- Речное сафари по лагуне Негомбо
- Восхождение на Малый пик Адама
- Джип-сафари в национальном парке
- Поездка на поезде
- Храм Зуба Будды
- Посещение национальной деревни
- Сад специй и знакомство с аюрведой
- Дегустация чая на фабрике и посещение плантаций
- Интернет (сим-карта)
- Консультация 24/7 во время тура
Что не входит в цену
- Перелет из твоего города - от 500 долларов
- Страховка - от 30 долларов
- Питание (обеды) в кафе (около 15 долларов /день
- Личные расходы - по желанию
- Дополнительные активности не входящие в программу (зиплайн, дайвинг, серфинг и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Стоимость тура зафиксирована в долларах. Предоплата вносится через портал по актуальному курсу на день внесения предоплаты в рублях, остаток оплачивается в день старта тура в $.
Пожелания к путешественнику
В наш тур мы ждем:
Активных и открытых к общению ребят и девушек.
Возраст от 23 до 43, но можно как ниже так и выше, по согласованию с организаторами.
Людей, готовых рано вставать. Людей, которые готовы отдыхать и кайфовать, а не контролировать поездку и тем более организаторов или гидов.
Людей, готовых к несложным трекингам.
Важно! Мы дорожим Атмосферой, поэтому тур не для Всех.
Тур тебе не подойдет, если:
Х Ты пляжный маньяк и тебе нужен только пляж и океан;
Мы рекомендуем в первый раз посмотреть весь остров: погрузиться в страну, узнать культуру, посетить труднодоступные уголки, а уже после наполнения впечатлениями можно вдоволь полежать на пляже после тура, именно так многие и делают.
Х Ты хочешь тусовок в клубах и барах;
Извини, но наша цель подарить тебе незабываемый отдых и яркие эмоции, а клубы и вечеринки - это совсем другой отдых. У нас люди тоже тусят, только без алко-марафонов и дискотек до утра.
Х Ты хочешь поехать с ребенком;
Мы любим малышей, но не специализируемся на семейных турах. С детками проходить этот маршрут будет не комфортно.
Х Тебе меньше 23 или больше 43 лет
Мы хотим создать атмосферу, при которой все будут на одной волне, чтобы ты получил новых друзей или даже вторую половинку, это очень ценно для нас.
Если ты драйвовый не по годам, обязательно напиши нам и мы это обсудим.
Визы
- Гражданам России виза оформляется бесплатно на 30 дней.
- Виза для граждан Республики Беларусь или Казахстана - 60.
- Перед вылетом нужно будет оформить предварительное онлайн разрешение на въезд в Шри-ланку, мы поможем его оформить - это занимает 15-20 минут.