Всё о Шри-Джаяварденепура-Котте

Полезная информация о Шри-Джаяварденепура-Котте

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Местное время в Шри-Джаяварденепура-Котте
09:1052
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаШри-Джаяварденепура-Котте
По-английскиSri Jayewardenepura Kotte
Население города115 826 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Шри-Джаяварденепура-Котте на карте