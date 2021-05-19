Полезная информация о Шри-Джаяварденепура-Котте
Что нужно знать о Шри-Джаяварденепура-Котте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шри-Джаяварденепура-Котте
09:1052
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Шри-Джаяварденепура-Котте
|По-английски
|Sri Jayewardenepura Kotte
|Население города
|115 826 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря