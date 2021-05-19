Полезная информация о Шри-Джаяварденепура-Котте

Что нужно знать о Шри-Джаяварденепура-Котте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится