Всё о Шри-Ланке

Полезная информация о Шри-Ланке

Что нужно знать о Шри-Ланке: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 6 экскурсий
Флаг Шри-Ланки
Флаг Шри-Ланки
НазваниеШри-Ланка
Эмодзи флаг🇱🇰
Полное названиеДемократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
По-английскиSri Lanka
Статья о странеСтатья о Шри-Ланке
ГородаСписок городов
Фотографии14 фото
ВалютаШри-ланкийская рупия
Площадь65 610 км²
Население21 866 445 чел.
Телефонный код+94
Код ISOLK
Основной домен.LK

Подробная статья

Шри-Ланка
Шри-Ланка — прочти о Шри-Ланке перед поездкой на остров
Всё о Шри-Ланке, земле древних руин, религиозных реликвий, прекрасных пляжей и красочных рифов. Похожа на Индию, но не она. Рассказываем о лучших местах, что нужно знать и куда отправиться.

Где находится Шри-Ланка на карте

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Популярные экскурсии в Шри-Ланке

Коломбо — первая встреча
Коломбо — первая встреча
5
4 отзыва
85
за чел.
«Визитные карточки» финансовой столицы Шри-Ланки на авто-пешеходной экскурсии
Коломбо
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
260
за чел.
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Бентота
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
260
за чел.
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Хиккадува
Канди — королевство в тропиках
Канди — королевство в тропиках
4.8
11 отзывов
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за чел.
Ворота в центральную часть Цейлона
Канди
Must-see места Цейлона
Must-see места Цейлона
4.3
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220
за чел.
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Коломбо
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Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Шри-Ланка
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