Полезная информация о Шри-Ланке

Что нужно знать о Шри-Ланке: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 6 экскурсий