Полезная информация о Шри-Ланке
Что нужно знать о Шри-Ланке: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 6 экскурсий
Флаг Шри-Ланки
|Название
|Шри-Ланка
|Эмодзи флаг
|🇱🇰
|Полное название
|Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
|По-английски
|Sri Lanka
|Статья о стране
|Статья о Шри-Ланке
|Города
|Список городов
|Фотографии
|14 фото
|Валюта
|Шри-ланкийская рупия
|Площадь
|65 610 км²
|Население
|21 866 445 чел.
|Телефонный код
|+94
|Код ISO
|LK
|Основной домен
|.LK
Подробная статья
Шри-Ланка — прочти о Шри-Ланке перед поездкой на остров
Всё о Шри-Ланке, земле древних руин, религиозных реликвий, прекрасных пляжей и красочных рифов. Похожа на Индию, но не она. Рассказываем о лучших местах, что нужно знать и куда отправиться.
Где находится Шри-Ланка на карте
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