Наш путь лежит в горы Шри-Ланки — к чайным плантациям, национальным паркам, непересыхающим водопадам и изумрудным скалам города Элла. В этом приключении мы поможем вам охватить самые яркие локации горного региона: вы искупаетесь в водопаде, совершите треккинг на Малый пик Адама, увидите каменный арочный мост и услышите легенды о прошлом и настоящем Ланки.

Описание экскурсии

Краски и ландшафты горной Шри-Ланки

Часть острова, по которой пройдет наш маршрут, отличается от побережья прохладным климатом, перепадами высот и сочными зелеными пейзажами. Мы проедем через территории национальных парков, по которым бродят слоны и павлины, а после окажемся среди горных перевалов, на которых раскинулись чайные плантации. Главные локации нашего путешествия:

Малый пик Адама. Мы совершим восхождение на природную обзорную площадку и с высоты 1,2 км посмотрим на окрестности с роскошной доминантой в виде горы Элла. Треккинг будет под силу всем участникам без серьезных проблем со здоровьем.

Водопад Равана — самый широкий на Шри-Ланке и не пересыхающий даже засушливым летом. Вокруг этого места сложилось немало легенд, о которых вы услышите: например, о древнем короле Ланки, которого местные жители считают прародителем аюрведы.

Девятиарочный мост — пожалуй, одно из самых фотогеничных мест острова! Вы узнаете об уникальной конструкции «моста в небо», который построен без использования стали. И конечно, не сможете уехать без десятков эффектных фото.

Водопад Диялума. Вы освежитесь в чаше 220-метрового водопада, осматривая окрестные долины с высоты птичьего полета. А еще убедитесь, что Диялума не зря получил свое имя («водный свет»): падающие с высоты потоки разбиваются о камни и окутывают всё вокруг сияющими брызгами.

