Мы постараемся сделать так, чтобы за один день вы приблизились к разгадке таинственной, древней и манящей Шри-Ланки. Вы заберетесь за высокое скальное плато, где от времени и цивилизации укрылись сады, постройки и чудо-бассейны древней Сигирии. Увидите Будду, восседающего на храме Дамбуллы. А в городе Канди изучите главную святыню острова, храм Зуба Будды.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Сигирия: восьмое чудо света

Из Хиккадувы мы отправимся в последнюю столицу королевства Канди — древнюю Сигирию, включенную в список наследия ЮНЕСКО. Путешественников со всего мира манит 170-метровая скала, которая возвышается посреди зеленой равнины: на ее вершине и расположился город с остатками королевского дворца. Мы поднимемся на плато, по пути углубляясь в историю Сигирии. Пройдем по дворцовым садам с бассейнами и фонтанами, которые функционируют с 12 века без электричества и считаются инженерным чудом.

Фотостоп у Золотого храма

По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды. Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки.

Храм Зуба Будды: священное место Цейлона

В Канди мы посетим храм 18 века, где хранится главная святыня острова — зуб Будды. Причем интересна не только культурная значимость храма, но и его традиционная кандийская архитектура. Кроме зуба Будды, хранящегося в 7 ларцах, мы рассмотрим другие реликвии — рукописную библиотеку, статуи Будды из изумруда, горного хрусталя, нефрита и золота. А снаружи полюбуемся рукотворным озером, на берегу которого стоит храм.

Организационные детали