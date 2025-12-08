Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Унаватуны
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Мы постараемся сделать так, чтобы за один день вы приблизились к разгадке таинственной, древней и манящей Шри-Ланки.
Вы заберетесь за высокое скальное плато, где от времени и цивилизации укрылись сады, постройки и чудо-бассейны древней Сигирии. Увидите Будду, восседающего на храме Дамбуллы. А в городе Канди изучите главную святыню острова, храм Зуба Будды.
Описание экскурсии
Сигирия: восьмое чудо света
Из Хиккадувы мы отправимся в последнюю столицу королевства Канди — древнюю Сигирию, включенную в список наследия ЮНЕСКО. Путешественников со всего мира манит 170-метровая скала, которая возвышается посреди зеленой равнины: на ее вершине и расположился город с остатками королевского дворца. Мы поднимемся на плато, по пути углубляясь в историю Сигирии. Пройдем по дворцовым садам с бассейнами и фонтанами, которые функционируют с 12 века без электричества и считаются инженерным чудом.
Фотостоп у Золотого храма
По дороге в Канди мы остановимся в Дамбулле у знаменитого Золотого храма: сложно проехать мимо визитной карточки города, огромной золотой статуи Будды. Не забудем сделать открыточные фото и поговорить о религиозных традициях жителей Шри-Ланки.
Храм Зуба Будды: священное место Цейлона
В Канди мы посетим храм 18 века, где хранится главная святыня острова — зуб Будды. Причем интересна не только культурная значимость храма, но и его традиционная кандийская архитектура. Кроме зуба Будды, хранящегося в 7 ларцах, мы рассмотрим другие реликвии — рукописную библиотеку, статуи Будды из изумруда, горного хрусталя, нефрита и золота. А снаружи полюбуемся рукотворным озером, на берегу которого стоит храм.
Организационные детали
Экскурсию проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Выезд из вашего отеля в Хиккадуве, Амбалангоде, Бентоте, Калутаре или Ваддуве, после экскурсии мы завезем вас обратно.
В стоимость включено: все входные билеты по программе на двоих, трансферы, сопровождение русскоговорящего гида из нашей команды. Отдельно оплачиваются только обед и другие личные расходы.
Для выезда на экскурсию необходимо взять с собой документ о выписке из отеля или сертификат о вакцинации
Гид и водитель прошли полную вакцинацию от коронавируса. В машине имеются санитайзер и медицинские маски.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Чанука — ваша команда гидов в Унаватуне
Провели экскурсии для 93 туристов
Я представляю команду лицензированных русскоязычных гидов на Шри-Ланке. Мы проводим увлекательные экскурсии для русскоязычных туристов уже больше 6-ти лет: хорошо говорим по-русски, знаем историю и культуру страны, организовываем комфортные поездки.