Приглашаю вас на экспресс-фотосессию в Лугано, где всего за 30 минут вы получите 30 профессиональных снимков в авторской обработке, готовых уже на следующий день.
Выбирайте одну из живописных локаций: парк Ciani, исторический центр или набережную с потрясающим видом на озеро, а я помогу с позами, образом и сделаю съемку легкой и комфортной.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулкиХотите получить профессиональные, стильные и атмосферные фотографии в одном из самых живописных уголков Швейцарии? Приглашаю вас на экспресс-фотосессию в Лугано, где всего за 30 минут вы получите 30 потрясающих снимков в авторской обработке с цветокоррекцией, готовые уже на следующий день! Что вас ждет:• Легкая и комфортная съемка в красивейших местах Лугано.
- Подбор удачных поз, помощь с образом и локацией.
- Приватная онлайн-галерея с фотографиями в формате JPEG. Выбирайте свою идеальную локацию:• Парк Ciani и сады виллы Ciani — зелень, элегантные арки и атмосфера аристократического уединения.
- Исторический центр Лугано — очаровательные узкие улочки, швейцарский колорит и средневековая архитектура.
- Набережная Лугано — потрясающие виды на лазурные воды озера и величественные горы. Формат подойдет вам, если:• У вас мало времени, но хочется памятные фото из Лугано.
- Ваша вторая половинка или семья не любит долгие фотосессии.
- Это ваша первая съемка, и вы не знаете, как позировать — я помогу!
- Вы блогер и хотите яркие снимки для Instagram уже на следующий день. После фотосессии я поделюсь с вами полезными рекомендациями о том, куда сходить, что посмотреть и где вкусно покушать в Лугано.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги фотографа
- Фотографии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес индивидуален
Завершение: Parco ciani
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.