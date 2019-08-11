Отзыв на: Лугано — солнечная гостиная Швейцарии Е Елена 5 Спасибо большое Татьяне за то, что показала Швейцарию глазами местного жителя. Мы проехались по живописным горным долинам озера Маджоре, окунулись в водопаде с чистейшей водой, поплавали на уединенном пляже в тихой деревеньке Гандрия, отведали местную еду на берегу озера Лугано, любуясь потрясающими видами. Узнали много интересного об особенностях жизни и менталитете швейцарцев. День прошел интересно и насыщенно в очень приятной компании. Было очень удобно, что Татьяна заехала за нами на своей машине и привезла обратно в гостиницу, которая находилась удаленно в горах. Не забыла даже про воду. Перед заказом экскурсии помогла нам выбрать маршрут, отвечала на все вопросы, посоветовала где лучше остановиться. Благодаря Татьяне мы получили невероятное эстетическое удовольствие от природных красот кантона Тичино и влюбились в Швейцарию всерьез и надолго. Желаем вам Татьяна удачи и дальнейшего профессионального развития. С нетерпением ждём новые маршруты!

Отзыв на: Лугано — солнечная гостиная Швейцарии О Ольга 5 Отлично провели время! Была с дочерью 10 лет! Дочь также осталась не равнодушна! Увидели город Лугано и самобытную рыбацкую деревню! Узнали особенности местных жителей и общие правила страны! В результате экскурсии решили посетить Швейцарию на более длительный срок! Страна заслуживает особого внимания! В этот раз были проездом! Татьяна интересно рассказывает и лёгкая в общении!