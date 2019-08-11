Все экскурсии в Лугано
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лугано – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лугано почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Швейцарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Открыть самые уютные и яркие места «маленькой Италии» на дружеской прогулке-вдохновении
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-4 чел.
В сказочную Аскону из Локарно
Автомобильная экскурсия по югу Швейцарии: фантастические пейзажи и погружение в местный быт
Последние отзывы «Экскурсии Лугано»
- ЕЕлена11 августа 2019Спасибо большое Татьяне за то, что показала Швейцарию глазами местного жителя. Мы проехались по живописным горным долинам озера Маджоре, окунулись в водопаде с чистейшей водой, поплавали на уединенном пляже в тихой деревеньке Гандрия, отведали местную еду на берегу озера Лугано, любуясь потрясающими видами. Узнали много интересного об особенностях жизни и менталитете швейцарцев. День прошел интересно и насыщенно в очень приятной компании. Было очень удобно, что Татьяна заехала за нами на своей машине и привезла обратно в гостиницу, которая находилась удаленно в горах. Не забыла даже про воду. Перед заказом экскурсии помогла нам выбрать маршрут, отвечала на все вопросы, посоветовала где лучше остановиться. Благодаря Татьяне мы получили невероятное эстетическое удовольствие от природных красот кантона Тичино и влюбились в Швейцарию всерьез и надолго. Желаем вам Татьяна удачи и дальнейшего профессионального развития. С нетерпением ждём новые маршруты!
- ООльга7 августа 2019Отлично провели время! Была с дочерью 10 лет! Дочь также осталась не равнодушна! Увидели город Лугано и самобытную рыбацкую деревню! Узнали особенности местных жителей и общие правила страны! В результате экскурсии решили посетить Швейцарию на более длительный срок! Страна заслуживает особого внимания! В этот раз были проездом! Татьяна интересно рассказывает и лёгкая в общении!
- ООльга5 августа 2019Однозначно рекомендую Татьяну в качестве гида. У меня были свои предпочтения к маршруту, поскольку я целую неделю проживала в Лугано, и все достопримечательности могла увидеть не спеша. В результате мы с Татьяной согласовали замечательный маршрут для путешествия! Поднялись на гору Моnte Bre, откуда открываются захватывающие виды на озеро и город. Посетили уютный городок-деревушку Гандрия, где пообедали (кухня выше всяких похвал, особенно хороши вина и речная рыба). И даже искупались в озере, что было моей мечтой! Затем мы совершили прогулку на кораблике в сторону Италии. Незабываемые виды, и исключительное удовольствие при жаре +35! А по возвращении прогулялись в парке оливковых деревьев Parco e sentiero dell’Olivo. Путешествие с Татьяной было очень комфортным! Прекрасный гид, очень приятный человек в общении, деликатна и внимательна даже в мелочах, чудесный собеседник! Буду рада встретиться с Татьяной в следующем путешествии на озеро Лугано! Дорогие путешественники, выбирайте Татьяну, и Ваши мечты увидеть красоты Лугано и окрестностей озера обязательно исполнятся!