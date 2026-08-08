Индивидуальная
до 4 чел.
Лугано: швейцарский город с итальянской душой
Окунуться в атмосферу Ренессанса и выяснить, как город стал центром искусства, финансов и технологий
Начало: У собора Сан-Лоренцо
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фотосессия на Швейцарском озере Лугано
Начало: Точный адрес индивидуален
€100 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Лугано - итальянская душа Швейцарии
Начало: Лугано
Расписание: Ежедневно, начало с 10:30 до 15:00
€280
€350 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана в Лугано: где Швейцария говорит по-итальянски
Начало: Центральный вокзал, Милано, Ломбардия
Расписание: Ежедневно, выезд с 9:00 до 15:00
€357
€420 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лугано
Самые популярные экскурсии в Лугано
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