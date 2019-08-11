3 отзыва оставили туристы

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Лугано — солнечная гостиная Швейцарии

Открыть самые уютные и яркие места «маленькой Италии» на дружеской прогулке-вдохновении

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

250 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Татьяна – Гид по Лугано
За климат, пейзажи и темперамент Лугано называют Рио-де-Жанейро Старого Света.

В одном из крупнейших финансовых центров страны вы узнаете, почему город 🏙️ считают культурным мостом между севером и югом Европы.

Побываете в самых зрелищных — известных и секретных — местах.

И познакомитесь со швейцарским искусством.
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии

Что вас ожидает

Панорамные виды и прогулка по Старому городу
Прогулка начнется с панорамного обзора окрестностей. Вы подниметесь на гору Моnte Bre, чтобы оценить виды на сказочное озеро Лугано и весь город с его симпатичными черепичными крышами. Затем спуститесь в исторический центр, где от площади Piazza Cioccaro прогуляетесь по самой уютной улице Via Nassa. Возле гордости всей итальянской Швейцарии — Центра современного искусства и культуры LAK — я расскажу о проводившихся здесь концертах и выставках, а также об удивительном композиционном решение, которое позволило столь гармонично «вписать» это ультрасовременное строение в окружающие его домики 19 века. Попутно поговорим о том, как Лугано занял почетное место в ряду таких городов, как Люцерн и Милан.

Парки Лугано и обед на берегу озера
На прогулке по набережной вы рассмотрите многочисленные работы молодых скульпторов. Немного отдохнуть и перекусить я приглашу вас в любимое место отдыха жителей Лугано — парк Parco Civico Ciani на берегу озера. Вы увидите, как прямо из воды вырастают металлические инсталляции — копии знаменитых вершин Швейцарии. А как они блестят на солнце! Там же вы бесплатно посетите интересный музей флоры и фауны. А чуть позже я отвезу вас в парк миниатюр, где на 1,5 гектарах земли под открытым небом находится более 120 макетов самых красивых и знаковых объектов страны — замки, соборы, виллы и памятники, среди которых вы увидите и монумент генералу Суворову.

Музей Германа Гессе
Я не могу назвать себя профессиональным искусствоведом, но с удовольствием покажу то, что нравится мне самой: помимо известных инсталляций, вы откроете маленькие художественные галереи, где выставляются современные авторы. Также я предложу посетить маленький музей Германа Гессе с уютным двориком. Из окна квартиры писателя вы откроете еще один очаровательный вид на озеро Лугано, и, возможно, вдохновившись, даже напишете что-нибудь сами;).

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная. Трансфер входит в стоимость.
  • Обед не включен в стоимость и оплачивается отдельно.
  • Маршрут и места посещения можно всегда скорректировать по вашему желанию. Будут ли это музеи, храмы и памятники архитектуры. Или вы предпочтёте прогулку по озеру на кораблике. А, может, захотите немного отъехать от Лугано и погулять в парке оливковых деревьев Parco e sentiero dell’Olivo. Выбор за вами!
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии
Лугано — солнечная гостиная Швейцарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я родилась и выросла в России, получила образование инженера и работаю дизайнером интерьеров. Открыла для себя Швейцарию 15 лет назад. Тогда я искала место для отдыха вдали от людской суеты и популярных туристических маршрутов. Так нашла милый экоотель в маленьком городке на берегу озера — со своим виноградником, пасекой, семейной фермой... В Аскону я влюбилась сразу! Вернулась сюда зимой — кататься на лыжах в горах и отдыхать в термальных источниках. В каждый свой приезд в Швейцарию находила много интересных занятий по душе, встречала новых людей, которые открыли мне нетуристические места. С тех пор как проживаю в Швейцарии, много друзей приезжают ко мне и всем им я с удовольствием показываю страну и рассказываю о ее прекрасных достопримечательностях. Приезжайте и вы в гости!
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3 отзыва оставили туристы

11 августа 2019
Спасибо большое Татьяне за то, что показала Швейцарию глазами местного жителя. Мы проехались по живописным горным долинам озера Маджоре, окунулись в водопаде с чистейшей водой, поплавали на уединенном пляже в тихой деревеньке Гандрия, отведали местную еду на берегу озера Лугано, любуясь потрясающими видами. Узнали много интересного об особенностях жизни и менталитете швейцарцев. День прошел интересно и насыщенно в очень приятной компании. Было очень удобно, что Татьяна заехала за нами на своей машине и привезла обратно в гостиницу, которая находилась удаленно в горах. Не забыла даже про воду. Перед заказом экскурсии помогла нам выбрать маршрут, отвечала на все вопросы, посоветовала где лучше остановиться. Благодаря Татьяне мы получили невероятное эстетическое удовольствие от природных красот кантона Тичино и влюбились в Швейцарию всерьез и надолго. Желаем вам Татьяна удачи и дальнейшего профессионального развития. С нетерпением ждём новые маршруты!
7 августа 2019
Отлично провели время! Была с дочерью 10 лет ! Дочь также осталась не равнодушна ! Увидели город Лугано и самобытную рыбацкую деревню ! Узнали особенности местных жителей и общие правила страны ! В результате экскурсии решили посетить Швейцарию на более длительный срок ! Страна заслуживает особого внимания ! В этот раз были проездом ! Татьяна интересно рассказывает и лёгкая в общении !
5 августа 2019
Однозначно рекомендую Татьяну в качестве гида! У меня были свои предпочтения к маршруту, поскольку я целую неделю проживала в Лугано, и все достопримечательности могла увидеть не спеша. В результате мы с Татьяной согласовали замечательный маршрут для путешествия! Поднялись на гору Моnte Bre, откуда открываются захватывающие виды на озеро и город. Посетили уютный городок-деревушку Гандрия, где пообедали (кухня выше всяких похвал, особенно хороши вина и речная рыба). И даже искупались в озере, что было моей мечтой! Затем мы совершили прогулку на кораблике в сторону Италии. Незабываемые виды, и исключительное удовольствие при жаре +35! А по возвращении прогулялись в парке оливковых деревьев Parco e sentiero dell’Olivo. Путешествие с Татьяной было очень комфортным! Прекрасный гид, очень приятный человек в общении, деликатна и внимательна даже в мелочах, чудесный собеседник! Буду рада встретиться с Татьяной в следующем путешествии на озеро Лугано! Дорогие путешественники, выбирайте Татьяну, и Ваши мечты увидеть красоты Лугано и окрестностей озера обязательно исполнятся!

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

В сказочную Аскону из ЛокарноВ сказочную Аскону из ЛокарноВ сказочную Аскону из Локарно
200 за экскурсию
8 часов
Автомобильная экскурсия по югу Швейцарии: фантастические пейзажи и погружение в местный быт
Вы увидите обворожительную Аскону, Локарно и Интранью, подниметесь в горы, надышитесь альпийским воздухом и насмотритесь вдохновляющих пейзажей, посетите фермерские хозяйства, сыроварни и винодельни. А по пути я расскажу, как швейцарцам удалось создать столь отличающееся от всей Европы государство.

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