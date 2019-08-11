3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Панорамные виды и прогулка по Старому городу

Прогулка начнется с панорамного обзора окрестностей. Вы подниметесь на гору Моnte Bre, чтобы оценить виды на сказочное озеро Лугано и весь город с его симпатичными черепичными крышами. Затем спуститесь в исторический центр, где от площади Piazza Cioccaro прогуляетесь по самой уютной улице Via Nassa. Возле гордости всей итальянской Швейцарии — Центра современного искусства и культуры LAK — я расскажу о проводившихся здесь концертах и выставках, а также об удивительном композиционном решение, которое позволило столь гармонично «вписать» это ультрасовременное строение в окружающие его домики 19 века. Попутно поговорим о том, как Лугано занял почетное место в ряду таких городов, как Люцерн и Милан.

Парки Лугано и обед на берегу озера

На прогулке по набережной вы рассмотрите многочисленные работы молодых скульпторов. Немного отдохнуть и перекусить я приглашу вас в любимое место отдыха жителей Лугано — парк Parco Civico Ciani на берегу озера. Вы увидите, как прямо из воды вырастают металлические инсталляции — копии знаменитых вершин Швейцарии. А как они блестят на солнце! Там же вы бесплатно посетите интересный музей флоры и фауны. А чуть позже я отвезу вас в парк миниатюр, где на 1,5 гектарах земли под открытым небом находится более 120 макетов самых красивых и знаковых объектов страны — замки, соборы, виллы и памятники, среди которых вы увидите и монумент генералу Суворову.

Музей Германа Гессе

Я не могу назвать себя профессиональным искусствоведом, но с удовольствием покажу то, что нравится мне самой: помимо известных инсталляций, вы откроете маленькие художественные галереи, где выставляются современные авторы. Также я предложу посетить маленький музей Германа Гессе с уютным двориком. Из окна квартиры писателя вы откроете еще один очаровательный вид на озеро Лугано, и, возможно, вдохновившись, даже напишете что-нибудь сами;).