Полезная информация о Невшателе
Что нужно знать о Невшателе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Невшателе
21:5543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇭 Швейцария
|Название города
|Невшатель
|По-английски
|Neuchatel
|Столица региона
|Невшатель является столицей региона
|Население города
|31 270 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Zurich
|Средняя высота
|441 м. от уровня моря