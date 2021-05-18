Всё о Невшателе

Полезная информация о Невшателе

Что нужно знать о Невшателе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Невшателе
21:5543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаНевшатель
По-английскиNeuchatel
Столица регионаНевшатель является столицей региона
Население города31 270 чел.
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота441 м. от уровня моря

Где находится Невшатель на карте