Полезная информация о Швейцарии
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Флаг Швейцарии
|Название
|Швейцария
|Эмодзи флаг
|🇨🇭
|Полное название
|Швейцарская Конфедерация
|По-английски
|Switzerland
|Столица
|Берн
|Города
|Список городов
|Валюта
|Швейцарский франк
|Площадь
|41 290 км²
|Население
|8 325 194 чел.
|Телефонный код
|+41
|Код ISO
|CH
|Основной домен
|.CH
|Соседние страны
|🇱🇮 Лихтенштейн🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия
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Швейцария
Популярные экскурсии в Швейцарии
5
1 отзыв
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