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Полезная информация о Швейцарии

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
НазваниеШвейцария
Эмодзи флаг🇨🇭
Полное названиеШвейцарская Конфедерация
По-английскиSwitzerland
СтолицаБерн
ГородаСписок городов
ВалютаШвейцарский франк
Площадь41 290 км²
Население8 325 194 чел.
Телефонный код+41
Код ISOCH
Основной домен.CH
Соседние страны🇱🇮 Лихтенштейн🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия

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Популярные экскурсии в Швейцарии

Обзорная Экскурсия по Цюриху.
Обзорная Экскурсия по Цюриху.
5
1 отзыв
160
за чел.
Цюрих
Обзорная экскурсия по Женеве
Обзорная экскурсия по Женеве
30
за чел.
Обзорная пешая прогулка по Женеве на одном из двух маршрутов. За время экскурсии вы научитесь ориентироваться среди центральных символов и познакомите...
Женева
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
Люцерн - жемчужина центральной Швейцарии
3.9
7 отзывов
5
за чел.
Люцерн
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
262
за чел.
Большое путешествие по Женеве, на котором вы пешком пройдёте по историческому центру, а затем проедете на автомобиле по современной части. Вы познаком...
Женева
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
Эногастротур в Эльзас. Винная дорога Эльзаса
350
за чел.
Цюрих
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