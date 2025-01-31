13 дней
Малайзия и Сингапур: города будущего, острова и горы
Пройтись между гигантскими железными деревьями, погулять по джунглям и побывать на клубничной ферме
Начало: Аэропорт Сингапура, до 12:00, точное время зависит...
31 янв в 10:00
$2 090 за человека
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