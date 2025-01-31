Найдено 1 тур в Сингапуре на русском языке, цена $2 090. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

На машине 13 дней Малайзия и Сингапур: города будущего, острова и горы Пройтись между гигантскими железными деревьями, погулять по джунглям и побывать на клубничной ферме Начало: Аэропорт Сингапура, до 12:00, точное время зависит... $ 2 090 за человека

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