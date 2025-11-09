Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Забронировав 3-дневный тур со стартом из Таиланда (Хуахин, Паттайя, Бангкок), путешественники откроют для себя знаковые локации очень разных, но равно привлекательных с туристической точки зрения Сингапура и Брунея.

Дмитрий Ваш гид в Сингапуре Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 день Размер группы 1-20 человек $1950 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура Забронировав 3-дневный тур со стартом из Таиланда (Хуахин, Паттайя, Бангкок), путешественники откроют для себя знаковые локации очень разных, но равно привлекательных с туристической точки зрения Сингапура и Брунея. Изучая архитектурные и природные символы в сопровождении гида по маршруту, вы осознаете, насколько самобытна, колоритна и многообразна Азия. Сингапур по праву входит в топ мировых экономик по темпам развития.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату