Полезная информация о Жилине

Что нужно знать о Жилине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жилине
21:5607
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇰 Словакия
Название городаЖилина
По-английскиZilina
Столица регионаЖилина является столицей региона
Население города85 985 чел.
АэропортЖилина ILZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Bratislava
Средняя высота347 м. от уровня моря

Где находится Жилина на карте