Полезная информация о Жилине
Что нужно знать о Жилине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Жилине
21:5607
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇰 Словакия
|Название города
|Жилина
|По-английски
|Zilina
|Столица региона
|Жилина является столицей региона
|Население города
|85 985 чел.
|Аэропорт
|Жилина ILZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Bratislava
|Средняя высота
|347 м. от уровня моря