Словакия – интересная информация о Словакии, об отдыхе, о достопримечательностях

Не все туристы знают, что Словакия является страной замков, а это значит, что здесь есть, что посмотреть. Познакомим вас с интересными особенностями и фактами о стране, с общей информацией, с достопримечательностями и интересными местами, покажем где находится Словакия на карте мира, какой там язык и валюта, что попробовать из национальной словацкой кухни.