Полезная информация о Словакии
Что нужно знать о Словакии: 10 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 29 экскурсий
Флаг Словакии
|Название
|Словакия
|Эмодзи флаг
|🇸🇰
|Полное название
|Словацкая Республика
|По-английски
|Slovakia
|Столица
|Братислава
|Статья о стране
|Статья о Словакии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|97 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|48 845 км²
|Население
|5 426 252 чел.
|Телефонный код
|+421
|Код ISO
|SK
|Основной домен
|.SK
|Соседние страны
|🇦🇹 Австрия🇭🇺 Венгрия🇵🇱 Польша🇺🇦 Украина🇨🇿 Чехия
Подробная статья
Словакия – интересная информация о Словакии, об отдыхе, о достопримечательностях
Не все туристы знают, что Словакия является страной замков, а это значит, что здесь есть, что посмотреть. Познакомим вас с интересными особенностями и фактами о стране, с общей информацией, с достопримечательностями и интересными местами, покажем где находится Словакия на карте мира, какой там язык и валюта, что попробовать из национальной словацкой кухни.
Где находится Словакия на карте
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