Всё о Словакии

Полезная информация о Словакии

Что нужно знать о Словакии: 10 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 29 экскурсий
Флаг Словакии
Флаг Словакии
НазваниеСловакия
Эмодзи флаг🇸🇰
Полное названиеСловацкая Республика
По-английскиSlovakia
СтолицаБратислава
Статья о странеСтатья о Словакии
ГородаСписок городов
Фотографии97 фото
ВалютаЕвро
Площадь48 845 км²
Население5 426 252 чел.
Телефонный код+421
Код ISOSK
Основной домен.SK
Соседние страны🇦🇹 Австрия🇭🇺 Венгрия🇵🇱 Польша🇺🇦 Украина🇨🇿 Чехия

Подробная статья

Словакия
Словакия – интересная информация о Словакии, об отдыхе, о достопримечательностях
Не все туристы знают, что Словакия является страной замков, а это значит, что здесь есть, что посмотреть. Познакомим вас с интересными особенностями и фактами о стране, с общей информацией, с достопримечательностями и интересными местами, покажем где находится Словакия на карте мира, какой там язык и валюта, что попробовать из национальной словацкой кухни.

Где находится Словакия на карте

О городах

Братислава

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Популярные экскурсии в Словакии

Братислава-экспресс
Братислава-экспресс
17
за чел.
На экскурсии вас будет ждать прогулка по уютным улочки старого города, величественный королевский замок и вид Братиславы с высоты птичьего полета.
Братислава
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
Малая прогулка по Братиславе (старый город)
60
за чел.
В течение двухчасовой прогулки вы узнаете много нового и интересного о Братиславе, обойдете множество ее достопримечательностей и даже услышите секрет...
Братислава
Братислава: Призраки Средневековья 16+
Братислава: Призраки Средневековья 16+
70
за чел.
Братислава
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
Братислава: Мужество и любовь замка Девин
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О Братиславе с любовью
О Братиславе с любовью
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60
за чел.
Увидеть самые интересные места Старого города и узнать их историю на обзорной экскурсии
Братислава
Все экскурсии Братиславы

Фотографии

Старая городская стена, Братислава
Братиславский Град, Братислава
Мемориал Славин, Братислава
Дворец Грассальковича, Братислава
Церковь Капуцинов, Братислава
Михайловские ворота, Братислава
Старая Ратуша, Братислава
Дворец Примаса, Братислава
97

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