Пиран — живописный средневековый город, расположенный на полуострове. На протяжении многих веков его населяли рыбаки, развивавшие морскую торговлю и производство соли. Вы погуляете по набережной, увидите рыбацкие катера, пирс и гавань. А также полюбуетесь элегантной архитектурой города: церквями, монастырями и дворцами.

Ваш гид в Пиране

Площадь Тартини. Вы увидите на ней муниципальный дворец, венецианскую церковь, францисканский монастырь с поперечным коридором в стиле барокко, церковь Святого Петра и дом, где родился самый известный скрипач города.

Церковь Святого Георгия. Она известна барочным интерьером и распятием 14 века, спрятанным за алтарём. В ясную погоду с церковной террасы открывается вид на Юлийские и Доломитовые Альпы.

Мыс Мадонны. Вы насладитесь с него панорамой Триестского залива и хорватского курорта Савудрия. А также посмотрите на старинную церковь и неоготический маяк.

Рыночная площадь. Когда-то именно она носила статус центральной площади Пирана. Вы полюбуетесь пирсом, гаванью, парусниками, рыбацкими и прогулочными катерами.

Набережная. Главная прогулочная зона города, где расположено множество аутентичных рыбных ресторанов. По желанию, после экскурсии вы сможете их посетить.

Билеты в церковь Святого Георгия не включены в стоимость — 2 евро с человека.