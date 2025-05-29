Мои заказы

Посетить идиллический город на берегу Адриатического моря и прикоснуться к его истории
Пиран — живописный средневековый город, расположенный на полуострове. На протяжении многих веков его населяли рыбаки, развивавшие морскую торговлю и производство соли. Вы погуляете по набережной, увидите рыбацкие катера, пирс и гавань. А также полюбуетесь элегантной архитектурой города: церквями, монастырями и дворцами.
Описание экскурсии

Площадь Тартини. Вы увидите на ней муниципальный дворец, венецианскую церковь, францисканский монастырь с поперечным коридором в стиле барокко, церковь Святого Петра и дом, где родился самый известный скрипач города.

Церковь Святого Георгия. Она известна барочным интерьером и распятием 14 века, спрятанным за алтарём. В ясную погоду с церковной террасы открывается вид на Юлийские и Доломитовые Альпы.

Мыс Мадонны. Вы насладитесь с него панорамой Триестского залива и хорватского курорта Савудрия. А также посмотрите на старинную церковь и неоготический маяк.

Рыночная площадь. Когда-то именно она носила статус центральной площади Пирана. Вы полюбуетесь пирсом, гаванью, парусниками, рыбацкими и прогулочными катерами.

Набережная. Главная прогулочная зона города, где расположено множество аутентичных рыбных ресторанов. По желанию, после экскурсии вы сможете их посетить.

Организационные детали

Билеты в церковь Святого Георгия не включены в стоимость — 2 евро с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центральной автобусной остановки в Пиране
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Пиране
Провела экскурсии для 26 туристов
Я — Елена, лицензионный гид в Словении, влюблённый в свою работу и не терпящий никакой халтуры. Окончила в Словении один из курсов по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков. Пришла в эту
читать дальше

профессию уже с массой знаний и большим жизненным опытом, с желанием, горящим взглядом. И вот парадокс: мне понравилось! Я прекрасно знала, что жить без путешествий я не смогу. Очень люблю Изолу и хочу, чтобы путешественники увидели этот этот уникальный средневековый город моими глазами и полюбили его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
29 мая 2025
Интересный и красивый городок на перекрестке разных стран и культур.
Елена - опытный и приятный местный гид по Словении и Италии!
Спасибо большое!