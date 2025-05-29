Описание экскурсии
Площадь Тартини. Вы увидите на ней муниципальный дворец, венецианскую церковь, францисканский монастырь с поперечным коридором в стиле барокко, церковь Святого Петра и дом, где родился самый известный скрипач города.
Церковь Святого Георгия. Она известна барочным интерьером и распятием 14 века, спрятанным за алтарём. В ясную погоду с церковной террасы открывается вид на Юлийские и Доломитовые Альпы.
Мыс Мадонны. Вы насладитесь с него панорамой Триестского залива и хорватского курорта Савудрия. А также посмотрите на старинную церковь и неоготический маяк.
Рыночная площадь. Когда-то именно она носила статус центральной площади Пирана. Вы полюбуетесь пирсом, гаванью, парусниками, рыбацкими и прогулочными катерами.
Набережная. Главная прогулочная зона города, где расположено множество аутентичных рыбных ресторанов. По желанию, после экскурсии вы сможете их посетить.
Организационные детали
Билеты в церковь Святого Георгия не включены в стоимость — 2 евро с человека.
