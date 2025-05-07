читать дальше не связанные с экскурсией (где лучше "пошопиться", какие блюда попробовать, что еще можно посетить, о традициях словенцев итд.) Хороший водитель и хороший человек. Спасибо. Алевтина, Эльвира и Елена.

Прекрасная экскурсия, благодаря много знающему Клемену и хорошо продуманному маршруту. Много увидели и узнали. Так же он отвечал на вопросы