Индивидуальная
до 10 чел.
Пиран для своих
Посетить идиллический город на берегу Адриатического моря и прикоснуться к его истории
Начало: У центральной автобусной остановки в Пиране
4 авг в 11:30
5 авг в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиран - словенская Венеция
Погулять по старинному живописному городу и раскрыть его богатую историю
Начало: У памятника Джузеппе Тартини
6 авг в 17:00
7 авг в 17:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 мая 2025Экскурсия по Пирану оставила самые приятные впечатления! Замечательный, грамотный экскурсовод — интересно, понятно, профессионально и деликатно. Узнали много нового и почувствовали атмосферу города. Рекомендуем!
- ММария21 октября 2024Очень приветливый и дружелюбный экскурсовод, спасибо за приятно проведенное время!
- AAlevtina25 июля 2024Прекрасная экскурсия, благодаря много знающему Клемену и хорошо продуманному маршруту. Много увидели и узнали. Так же он отвечал на вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пирану
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Сколько стоит экскурсия по Пирану в июле 2025
Сейчас в Пиране можно забронировать 2 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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