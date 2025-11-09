«Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии

К Карина Евгения провела очень интересную экскурсию, без перегруза лишней информацией и с юмором. За 3 часа, которые просто пролетели, мы успели посетить главные достопримечательности и узнать много нового. Мы отлично провели время, спасибо Евгении еще раз.

Г Галина Спасибо Евгении за замечательное знакомство с Филадельфией. Она с таким вдохновением и энергией рассказывала об истории этого города, что мы пожалели, что остановились в этом городе всего на один день. Думаю, что ее интересные рассказы об истории города и страны понравились бы туристам с детьми.

О Ольга читать дальше освежить свои знания деталями ранее не известными. Мы искали именно этого и поэтому остались очень довольны. Экскурсия очень объёмная (но воспринимается легко) поэтому рекомендуем настроиться на долгую прогулку и большой обьем информации Экскурсия оказалась более чем познавательной - у Евгении глубокие знания предмета и она их прекрасно доносит. Эта экскурсия хороша для тех кто хочет погрузится в историю создания США или хочет

В Владислава читать дальше для нас по-настоящему особенным. Мы были настолько очарованы, что решили в следующий раз приехать сюда снова — уже не на два дня, а хотя бы на четыре.



Материал был подготовлен профессионально, с душой и любовью к городу. Мы ещё несколько дней ходили под впечатлением.



Огромное спасибо Вам!



С любовью,

Влади Перед поездкой в Америку мы выбирали между Нью-Йорком и Вашингтоном, но решили не игнорировать и Филадельфию. Евгения провела для нас экскурсию и так проникновенно рассказывала о городе, что он стал

Y Yuliya читать дальше время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить костюм, в котором она была одета, — он придал прогулке особую атмосферу и помог почувствовать дух той эпохи. Это было не только познавательно, но и по-настоящему атмосферно. С удовольствием рекомендую! Экскурсия по Филадельфии прошла просто великолепно! Гид оказалась очень знающей и увлечённой, с большим энтузиазмом рассказывала историю города, умела находить интересные детали и проводить неожиданные параллели. Благодаря её позитивной энергии

Н Наталья Мы остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Были с мужем вдвоем. Евгения - очень приятный человек и профессиональный гид! И маршрут был выстроен оптимальный, и в секретное место нас привела Евгения, и несколько рекомендаций дала по нашим запросам для дальнейшей самостоятельной прогулки!

Спасибо большое за экскурсию!

Самат Все было супер🔥🔥🔥

Очень было интересно и познавательно ☺️

Анатолий Евгения провела замечательную экскурсию по Филадельфии. Показала интересные места, связанные с историей США. Ответила на все вопросы, связанные с современностью. И даже показала секретное место, откуда можно увидеть город с высоты птичьего полета! К сожалению, не смог участвовать в квесте, т к был один. Но уверен, что экскурсия-квест еще интереснее!

Всем рекомендую!!

И большое спасибо Евгении!! ❤️

Olesia читать дальше мы буквально погрузились в атмосферу города: разгадывали загадки, искали подсказки и даже участвовали в поиске «сокровищ нации». Евгения рассказала нам об истории города легко, увлекательно и очень разнообразно — слушать было одно удовольствие. Эта экскурсия точно останется в памяти надолго. Большое спасибо! У нас была невероятно интересная экскурсия — пожалуй, на такой мы ещё не бывали! Наш гид провёл для нас целый исторический квест по самым знаковым местам Филадельфии. Вместо обычного рассказа