«Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии

Исследовать ключевые места и прикоснуться к истории
Я проведу для вас увлекательную пешеходную экскурсию по историческому центру Филадельфии. Она идеально подходит для первого знакомства с городом и его историей.

Вы увидите главные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, и поймëте, что этот город — настоящее историческое сокровище нации!
5
10 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Welcome Park — площадь «Добро пожаловать» с планом города на месте дома основателя Филадельфии.
  • Место встреч отцов-основателей и первую резиденцию масонов.
  • Плотницкий зал — здание 18 века, где проходил Первый Континентальный конгресс.
  • Площадь Вашингтона и вечный огонь в честь погибших в войне за Независимость.
  • Зал Независимости — место подписания Декларации и Конституции США.
  • Колокол Свободы — символ свободы, возвестивший об утверждении Декларации.
  • Дом Президента — раскопки резиденции первого президента, предшественника Белого дома.
  • Сити Холл в стиле второго рококо.
  • Храм масонов.
  • Секретное место с видом на город.

Вы узнаете:

  • Как началась и к чему привела война за Независимость, и почему в США не пьют настоящий чай.
  • Почему Джордж Вашингтон стал первым президентом.
  • Загадку Колокола Свободы, остающуюся незамеченной.
  • Что построили на месте дома первого президента.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить, поэтому очень важно, чтобы обувь была удобной, без каблука.
  • Пожалуйста, возьмите с собой питьевую воду.
  • Экскурсия рассчитана на взрослых, минимальный возраст участников 12 лет. Для маленьких детей это будет очень сложно и утомительно, увлекательное приключение превратится скорее в испытание на прочность.
  • Весь маршрут доступен путешественникам на инвалидных колясках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Welcome Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Филадельфии
Провела экскурсии для 57 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгения, я переехала в Филадельфию и каждый день открываю её для себя. С удовольствием готова делиться информацией и впечатлениями с вами! Раньше я жила в Москве
читать дальше

и работала экскурсоводом в Останкинском дворце, позже создавала и проводила квесты и театрализованные экскурсии по городу. На новом месте продолжаю заниматься любимым делом. Если вы любите загадки, нестандартные экскурсии, игры и квесты, вам будет интересно отведать мой продукт.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
К
Карина
9 ноя 2025
Евгения провела очень интересную экскурсию, без перегруза лишней информацией и с юмором. За 3 часа, которые просто пролетели, мы успели посетить главные достопримечательности и узнать много нового. Мы отлично провели время, спасибо Евгении еще раз.
Евгения провела очень интересную экскурсию, без перегруза лишней информацией и с юмором. За 3 часа, которые просто пролетели, мы успели посетить главные достопримечательности и узнать много нового. Мы отлично провели время, спасибо Евгении еще раз.
Г
Галина
9 ноя 2025
Спасибо Евгении за замечательное знакомство с Филадельфией. Она с таким вдохновением и энергией рассказывала об истории этого города, что мы пожалели, что остановились в этом городе всего на один день. Думаю, что ее интересные рассказы об истории города и страны понравились бы туристам с детьми.
О
Ольга
24 окт 2025
Экскурсия оказалась более чем познавательной - у Евгении глубокие знания предмета и она их прекрасно доносит. Эта экскурсия хороша для тех кто хочет погрузится в историю создания США или хочет
читать дальше

освежить свои знания деталями ранее не известными. Мы искали именно этого и поэтому остались очень довольны. Экскурсия очень объёмная (но воспринимается легко) поэтому рекомендуем настроиться на долгую прогулку и большой обьем информации

В
Владислава
12 окт 2025
Перед поездкой в Америку мы выбирали между Нью-Йорком и Вашингтоном, но решили не игнорировать и Филадельфию. Евгения провела для нас экскурсию и так проникновенно рассказывала о городе, что он стал
читать дальше

для нас по-настоящему особенным. Мы были настолько очарованы, что решили в следующий раз приехать сюда снова — уже не на два дня, а хотя бы на четыре.

Материал был подготовлен профессионально, с душой и любовью к городу. Мы ещё несколько дней ходили под впечатлением.

Огромное спасибо Вам!

С любовью,
Влади

Перед поездкой в Америку мы выбирали между Нью-Йорком и Вашингтоном, но решили не игнорировать и Филадельфию. Евгения провела для нас экскурсию и так проникновенно рассказывала о городе, что он стал

читать дальше

для нас по-настоящему особенным. Мы были настолько очарованы, что решили в следующий раз приехать сюда снова — уже не на два дня, а хотя бы на четыре.

Материал был подготовлен профессионально, с душой и любовью к городу. Мы ещё несколько дней ходили под впечатлением.

Огромное спасибо Вам!

С любовью,
Влади
Y
Yuliya
3 окт 2025
Экскурсия по Филадельфии прошла просто великолепно! Гид оказалась очень знающей и увлечённой, с большим энтузиазмом рассказывала историю города, умела находить интересные детали и проводить неожиданные параллели. Благодаря её позитивной энергии
читать дальше

время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить костюм, в котором она была одета, — он придал прогулке особую атмосферу и помог почувствовать дух той эпохи. Это было не только познавательно, но и по-настоящему атмосферно. С удовольствием рекомендую!

Экскурсия по Филадельфии прошла просто великолепно! Гид оказалась очень знающей и увлечённой, с большим энтузиазмом рассказывала
Н
Наталья
1 сен 2025
Мы остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Были с мужем вдвоем. Евгения - очень приятный человек и профессиональный гид! И маршрут был выстроен оптимальный, и в секретное место нас привела Евгения, и несколько рекомендаций дала по нашим запросам для дальнейшей самостоятельной прогулки!
Спасибо большое за экскурсию!
Мы остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Были с мужем вдвоем. Евгения - очень приятный человек и профессиональный гид! И маршрут был выстроен оптимальный, и в секретное место нас привела Евгения, и несколько рекомендаций дала по нашим запросам для дальнейшей самостоятельной прогулки!
Спасибо большое за экскурсию!
Самат
Самат
23 авг 2025
Все было супер🔥🔥🔥
Очень было интересно и познавательно ☺️
Анатолий
Анатолий
8 авг 2025
Евгения провела замечательную экскурсию по Филадельфии. Показала интересные места, связанные с историей США. Ответила на все вопросы, связанные с современностью. И даже показала секретное место, откуда можно увидеть город с высоты птичьего полета! К сожалению, не смог участвовать в квесте, т к был один. Но уверен, что экскурсия-квест еще интереснее!
Всем рекомендую!!
И большое спасибо Евгении!! ❤️
Евгения провела замечательную экскурсию по Филадельфии. Показала интересные места, связанные с историей США. Ответила на все вопросы, связанные с современностью. И даже показала секретное место, откуда можно увидеть город с высоты птичьего полета! К сожалению, не смог участвовать в квесте, т к был один. Но уверен, что экскурсия-квест еще интереснее!
Всем рекомендую!!
И большое спасибо Евгении!! ❤️
Olesia
Olesia
3 авг 2025
У нас была невероятно интересная экскурсия — пожалуй, на такой мы ещё не бывали! Наш гид провёл для нас целый исторический квест по самым знаковым местам Филадельфии. Вместо обычного рассказа
читать дальше

мы буквально погрузились в атмосферу города: разгадывали загадки, искали подсказки и даже участвовали в поиске «сокровищ нации». Евгения рассказала нам об истории города легко, увлекательно и очень разнообразно — слушать было одно удовольствие. Эта экскурсия точно останется в памяти надолго. Большое спасибо!

У нас была невероятно интересная экскурсия — пожалуй, на такой мы ещё не бывали! Наш гид провёл для нас целый исторический квест по самым знаковым местам Филадельфии. Вместо обычного рассказа

читать дальше

мы буквально погрузились в атмосферу города: разгадывали загадки, искали подсказки и даже участвовали в поиске «сокровищ нации». Евгения рассказала нам об истории города легко, увлекательно и очень разнообразно — слушать было одно удовольствие. Эта экскурсия точно останется в памяти надолго. Большое спасибо!
Евгения
Евгения
25 июл 2025
Была с детьми 22 и 12 лет на экскурсии, которую предложила Евгения - Сокровище Нации. Нам всем понравился формат экскурсии - квест. Все было подготовлено, вопросы были интересные. Детям понравилось особенно. Вовлечены были полностью. Много узнали интересных фактов о городе и становлении США. Я советую посетить экскурсию с Евгенией. Получите удовольствие и новые положительные эмоции.
