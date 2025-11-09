«Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии

Я проведу для вас увлекательную пешеходную экскурсию по историческому центру Филадельфии. Она идеально подходит для первого знакомства с городом и его историей.
Вы увидите главные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, и поймëте, что этот город — настоящее историческое сокровище нации!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Welcome Park — площадь «Добро пожаловать» с планом города на месте дома основателя Филадельфии.
- Место встреч отцов-основателей и первую резиденцию масонов.
- Плотницкий зал — здание 18 века, где проходил Первый Континентальный конгресс.
- Площадь Вашингтона и вечный огонь в честь погибших в войне за Независимость.
- Зал Независимости — место подписания Декларации и Конституции США.
- Колокол Свободы — символ свободы, возвестивший об утверждении Декларации.
- Дом Президента — раскопки резиденции первого президента, предшественника Белого дома.
- Сити Холл в стиле второго рококо.
- Храм масонов.
- Секретное место с видом на город.
Вы узнаете:
- Как началась и к чему привела война за Независимость, и почему в США не пьют настоящий чай.
- Почему Джордж Вашингтон стал первым президентом.
- Загадку Колокола Свободы, остающуюся незамеченной.
- Что построили на месте дома первого президента.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, мы будем много ходить, поэтому очень важно, чтобы обувь была удобной, без каблука.
- Пожалуйста, возьмите с собой питьевую воду.
- Экскурсия рассчитана на взрослых, минимальный возраст участников 12 лет. Для маленьких детей это будет очень сложно и утомительно, увлекательное приключение превратится скорее в испытание на прочность.
- Весь маршрут доступен путешественникам на инвалидных колясках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Welcome Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Филадельфии
Провела экскурсии для 57 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгения, я переехала в Филадельфию и каждый день открываю её для себя. С удовольствием готова делиться информацией и впечатлениями с вами! Раньше я жила в Москве
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
9 ноя 2025
Евгения провела очень интересную экскурсию, без перегруза лишней информацией и с юмором. За 3 часа, которые просто пролетели, мы успели посетить главные достопримечательности и узнать много нового. Мы отлично провели время, спасибо Евгении еще раз.
Г
Галина
9 ноя 2025
Спасибо Евгении за замечательное знакомство с Филадельфией. Она с таким вдохновением и энергией рассказывала об истории этого города, что мы пожалели, что остановились в этом городе всего на один день. Думаю, что ее интересные рассказы об истории города и страны понравились бы туристам с детьми.
О
Ольга
24 окт 2025
Экскурсия оказалась более чем познавательной - у Евгении глубокие знания предмета и она их прекрасно доносит. Эта экскурсия хороша для тех кто хочет погрузится в историю создания США или хочет
В
Владислава
12 окт 2025
Перед поездкой в Америку мы выбирали между Нью-Йорком и Вашингтоном, но решили не игнорировать и Филадельфию. Евгения провела для нас экскурсию и так проникновенно рассказывала о городе, что он стал
Y
Yuliya
3 окт 2025
Экскурсия по Филадельфии прошла просто великолепно! Гид оказалась очень знающей и увлечённой, с большим энтузиазмом рассказывала историю города, умела находить интересные детали и проводить неожиданные параллели. Благодаря её позитивной энергии
Н
Наталья
1 сен 2025
Мы остались ОЧЕНЬ довольны экскурсией! Были с мужем вдвоем. Евгения - очень приятный человек и профессиональный гид! И маршрут был выстроен оптимальный, и в секретное место нас привела Евгения, и несколько рекомендаций дала по нашим запросам для дальнейшей самостоятельной прогулки!
Спасибо большое за экскурсию!
Самат
23 авг 2025
Все было супер🔥🔥🔥
Очень было интересно и познавательно ☺️
Анатолий
8 авг 2025
Евгения провела замечательную экскурсию по Филадельфии. Показала интересные места, связанные с историей США. Ответила на все вопросы, связанные с современностью. И даже показала секретное место, откуда можно увидеть город с высоты птичьего полета! К сожалению, не смог участвовать в квесте, т к был один. Но уверен, что экскурсия-квест еще интереснее!
Всем рекомендую!!
И большое спасибо Евгении!! ❤️
Olesia
3 авг 2025
У нас была невероятно интересная экскурсия — пожалуй, на такой мы ещё не бывали! Наш гид провёл для нас целый исторический квест по самым знаковым местам Филадельфии. Вместо обычного рассказа
Евгения
25 июл 2025
Была с детьми 22 и 12 лет на экскурсии, которую предложила Евгения - Сокровище Нации. Нам всем понравился формат экскурсии - квест. Все было подготовлено, вопросы были интересные. Детям понравилось особенно. Вовлечены были полностью. Много узнали интересных фактов о городе и становлении США. Я советую посетить экскурсию с Евгенией. Получите удовольствие и новые положительные эмоции.