Все экскурсии и мероприятия в Филадельфии
Входной билет
5д
€16.01
за 1 чел.
Музей археологии и антропологии Пенсильвании: быстрый путь
Упакуйте несколько тысячелетий захватывающей мировой культуры в один день
В группе
до undefined чел.
€22.23
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Centre, Филадельфия
Создавайте, играйте и учитесь в мире цветов и творчества LEGO®
В группе
до undefined чел.
€47.15
за 1 чел.
Go Go Philadelphia Explorer Pass
Сэкономьте до 45% на посещении более 35 лучших достопримечательностей Филадельфии
Входной билет
€57.83
за 1 чел.
Go Philadelphia: билет по системе «все включено»
Получите неограниченный доступ к 35 достопримечательностям Филадельфии со скидкой до 45%
В группе
до undefined чел.
€10.68
за 1 чел.
Национальный музей свободы: общий вход
Откройте для себя реальные истории и героев, которые помогли продвинуть свободу для всех
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Филадельфии – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €16.01. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Филадельфии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль