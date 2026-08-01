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Пешая 3.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. «Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии Исследовать ключевые места и прикоснуться к истории Начало: На Welcome Park от $200 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Квест до 15 чел. Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного Начало: В Rose Garden от $250 за всё до 15 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев Начало: Недалеко от ж/д станции Torresdale от $200 за всё до 5 чел.

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