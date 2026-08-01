Индивидуальная
до 10 чел.
«Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии
Исследовать ключевые места и прикоснуться к истории
Начало: На Welcome Park
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $200 за всё до 3 чел.
Квест
до 15 чел.
Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии
Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного
Начало: В Rose Garden
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии
В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев
Начало: Недалеко от ж/д станции Torresdale
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от $200 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Филадельфии
Самые популярные экскурсии в Филадельфии
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Сколько стоит экскурсия по Филадельфии в августе 2026
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