Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Филадельфии – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €16.01. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Филадельфии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль