10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гавайи - остров вулканов: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные природные красоты Большого Острова Гавайи. Вулкан Килауеа, водопады, плантации и черный песок ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по о. Мауи на автомобиле
Уникальная возможность посетить национальный парк «вулкан Халеакала», питомник цветов протеи и долину пика Иао. Путешествие на автомобиле через город Ваилуку
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 12:00
9 авг в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к каньону Ваимеа и долине Калалау в Гонолулу
Погрузитесь в красоту острова Кауаи, посетив каньон Ваимеа, долину Калалау, русский форт и водопады. Насладитесь местным мороженым и кофе на плантации
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
9 авг в 09:00
$913 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Культуры Полинезии: индивидуальная экскурсия по полинезийским деревням
Погрузитесь в культуру народов Полинезии, посетив семь деревень и участвуя в интерактивных играх. Узнайте секреты древней цивилизации
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
9 авг в 09:00
от $425 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонолулу в категории «На весь день»
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