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На встречу с райскими Гавайями

Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху
Сказочные Гавайи — воплощение знаменитой американской мечты.

Какие же они, эти далекие и таинственные острова? Мы подготовили яркие программы, которые познакомят вас с землей свободных духом людей, танцующих гавайянок в цветочных гирляндах и звуков укулеле — вам остается только выбрать маршрут!
5
14 отзывов
На встречу с райскими Гавайями
На встречу с райскими Гавайями
На встречу с райскими Гавайями

Описание экскурсии

«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — Марк Твен.

Авторские экскурсии на выбор

Расчёт стоимости программ в конце описания. В скобках указана минимальная продолжительность экскурсии.

Вокруг острова Оаху — по следам Джеймса Кука (7 часов)

Самые живописные места Оаху

Погружаясь в могущественную красоту пышной природы, вы проследите таинственную историю островов от извержения вулканов и пришествия туземцев-людоедов до присоединения Гавайев к США. Посетите места съёмок фильмов «Парк Юрского Периода», «Кинг Конг», «Лост». Увидите знаменитый островок «Шляпа китайца» и роскошный храм мормонов. Навестите гигантских морских черепах и побываете в крупнейшем в мире лабиринте из живых растений. И, кроме того, прокатитесь по северному побережью North Shore, где проходит ежегодный чемпионат мира по серфингу.

Гавайские деликатесы

Вы посетите экзотические плантации и попробуете диковинки острова: орешки макадамия, ананасовое мороженное Dole и гавайский кофе Kona. Сможете отведать только что выловленные и приготовленные при вас огромные креветки на местной ферме. Также вам предложат барбекю или курицу по-гавайски.

Кратер вулкана Даймонд Хед и лучшие пляжи Оаху (5 часов)

В программе вас ждут яркие панорамы, густые, захватывающие дух вершины, виды с высоты птичьего полёта, лагуны и океанский гейзер. Вы побываете в зрелищном вулканическом конусе, посетите район шикарных домов Kahala. Осмотрите дом-резиденцию Элвиса Пресли и других мировых звезд. Прогуляетесь по знаменитым пляжам, где снимали «Пиратов Карибского моря», «Кинг-Конга» и фильмы с Фрэнком Синатрой. Откроете места, где в сезон можно понаблюдать за китами с берега. Подниметесь на сакральный гавайский утес, где произошла последняя битва за завоевание острова. И искупаетесь на самом красивом и длинном пляже, на котором снимали «Лост», и увидите легендарный маяк.

Тропические джунгли и водопад (3 часа)

Это путешествие — настоящие приключения в дикой природе Гавайев в окружении экзотических растений и птиц и путешествие по самым безопасным джунглям на планете. Гуляя среди сочной растительности тропических лесов и бамбуковой рощи, вы выйдете к водопаду, к местам съёмок культового «Индианы Джонса». А в завершение перекусите местным деликатесом — пончиком «маласада».

Достопримечательности Гонолулу (3 часа)

Незабываемая атмосфера Старого Гонолулу

Знакомство с островом Оаху не может быть полноценным без посещения Старого города столицы Гавайев. Здесь вы испытаете невероятное ощущение уюта и гармонии гавайских улочек, устроившихся в тени огромных баньяновых деревьев, среди изящных королевских дворцов (единственных в США), утопающих в зелени парков, вулканов и исторических памятников. Вы подниметесь на машине на сказочную вершину вулкана в облаках, с которого откроется вид на весь Гонолулу. В старом порту увидите легендарную башню Алоха, китобойное судно, первые домики миссионеров, святыни и монументы великим гавайским правителям. А также королевский мавзолей, сенат и резиденцию губернатора.

Ароматный Китайский квартал и пикник у океана

Вы побываете в пестром и вкусном Чайна-Тауне, раскрашенном всеми цветами экзотических фруктов и овощей, выращенных на местных фермах. У рыбаков сможете приобрести свежевыловленную рыбу, а если вы любитель сочных аппетитных стейков — лучшего мяса вам не найти. Как и где все это приготовить — об этом позаботимся мы: мангал, угли и снаряжение есть у гида в машине. Вы сможете комфортно расположиться на берегу океана или высоко в горах, наслаждаясь приятным пикником на свежем воздухе и только что добытыми местными деликатесами, которые для вас на месте, при необходимости, приготовит гид.

Перл Харбор — военно-морская база США (3 часа)

Печально известная Жемчужная гавань для Америки является олицетворением начала Второй Мировой войны. На катере вы причалите к затонувшему крейсеру — мемориалу линкора «Аризона» — священному для всех американцев месту. На территории базы ВМФ США вы посетите нескольких закрытых музеев, посмотрите ознакомительный фильм и познакомитесь с музеем по открытым небом. Спуститесь в подводную лодку Боуфин, увидите военную технику того времени и узнаете историю нападения японского императорского флота. Для любителей военной техники программа может быть дополнена 2-часовыми экскурсиями на линкор «Миссури» и в музей Авиации.

Жемчужина острова Оаху (6 часов)

Дорога с видом на миллион к японскому храму судьбы и благополучия, где чёрные лебеди и священные кои охраняют каждое загаданное желание. Панорамные виды, невероятная природа и легендарные локации из «Парка Юрского периода» и «Индианы Джонса». Вы увидите Гавайи такими, какими их показывают в блокбастерах и рекламах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Все экскурсии по маршрутам могут быть составными и не пересекаются друг с другом

Стоимость программ

  • Все наши экскурсии рассчитываются из продолжительности и имеют фиксированную цену. 3 часа — $600, а дополнительное время рассчитывается так: на легковом автомобиле — $200/час; на джипе — $245/час; на вэне (12 мест) — $310/час
  • В указанную стоимость включен трансфер из отелей Вайкики. Трансфер из других районов по договоренности. Подробности по ценам уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
    Внимание: налоги 15% в цену не включены и оплачиваются отдельно на месте!
  • Все входные билеты, которые не включены в базовую программу, также оплачиваются дополнительно

Трансфер по запросу

Мы также можем встретить вас в аэропорту Гонолулу:

  • Встреча по гавайской традиции с гирляндами свежих лей и трансфер в отель Вайкики — $80 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан + помощь в размещении)
  • Только трансфер (без цветов) — $50 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан)
  • Трансфер в район Ко’Олина — $120 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан + помощь в размещении)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Гонолулу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 73 туристов
Алоха! Меня зовут Илья, с 1993 года я провожу авторские экскурсии по Гавайям с командой гидов. Мы отлично знаем про острова не только из книг, но из личного опыта и
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общения с коренными гавайцами. В наших маршрутах есть все, чтобы рассмотреть острова с самых зрелищных ракурсов, получить массу эмоциональных и познавательных впечатлений и влюбиться окончательно и бесповоротно в этой райский край! С нами вы услышите о традициях, легендах, гавайском быте, приметах и поверьях, которые по сей день живут среди местных жителей. Откроете секретные и священные места. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, встречаем в аэропорту, организовываем трансфер и предлагаем целый спектр услуг от помощи с бронированием отелей до проведения самых разных мероприятий. Незабываемый отдых и увлекательные экскурсии по всем Гавайским островам ждут вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Я не впервые на Гавайях, но благодаря Илье, который организовал наш тур, я получил много новых, незабываемых впечатлений. Мы с моим сыном, побывали в таких местах, которые самостоятельно вряд ли бы попали. Попробовали отменную еду местной кухни в местах «для своих». Мы испытали радугу чувств и эмоций, которые навсегда останутся с нами.
Благодарю за всё🙏
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Ольга
Экскурсия с Ильёй на Оаху - это то, что делает отдых по-настоящему незабываемым! Он не просто гид, а настоящий рассказчик с невероятным талантом передавать атмосферу Гавайев через истории, детали и
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местные секреты, о которых не узнаешь из путеводителей.

Отдельное спасибо за фото — Илья поймал такие кадры, которые мы будем пересматривать ещё много лет! Он чувствует момент, свет, настроение и всё это в лёгкой и непринуждённой атмосфере.

Очень душевно, интересно и весело! Настоящий мастер своего дела. Если вы на Оаху не раздумывайте, только к Илье! 🌴

Экскурсия с Ильёй на Оаху - это то, что делает отдых по-настоящему незабываемым! Он не просто
Экскурсия с Ильёй на Оаху - это то, что делает отдых по-настоящему незабываемым! Он не просто
Экскурсия с Ильёй на Оаху - это то, что делает отдых по-настоящему незабываемым! Он не просто
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В
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время отпуска проехали несколько городов западного побережья, потом на Гавайи и это без сомнения лучшая экскурсия. Илья очень весело проводит тур, увлекает рассказом про мифы и легенды островов. Если бы хватало времени, то взяли бы еще несколько экскурсий по другим местам, значит обязательно вернемся
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время
Шикарная экскурсия по Оаху. Обязательно брать чтобы увидеть все лучшие места на Гавайях. Мы за время
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O
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
Илья показал разные локации на этом острове. Интересно рассказал об обычаях, легендах и истории острова. Прекрасно эрудирован, отзывчив к любым нашим желаниям. А какие интересные фото и видео он снял с нашим участием! Счастливые, наполненные впечатлениями мы вернемся домой❤️
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
Мы впервые оказались на Гавайях. И, если бы не экскурсия с Ильей, мы бы не поняли этот замечательный остров Оаху.
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Каринэ
Гид Илья-супер!!! Провёл отличную экскурсию. Окунулись в райскую жизнь Гавайев!!! 🌺🌺🌺Всем рекомендуем!!! До сих пор под впечатлением.
Гид Илья-супер!!! Провёл отличную экскурсию. Окунулись в райскую жизнь Гавайев!!! 🌺🌺🌺Всем рекомендуем!!! До сих пор под впечатлением.
Гид Илья-супер!!! Провёл отличную экскурсию. Окунулись в райскую жизнь Гавайев!!! 🌺🌺🌺Всем рекомендуем!!! До сих пор под впечатлением.
Гид Илья-супер!!! Провёл отличную экскурсию. Окунулись в райскую жизнь Гавайев!!! 🌺🌺🌺Всем рекомендуем!!! До сих пор под впечатлением.
Гид Илья-супер!!! Провёл отличную экскурсию. Окунулись в райскую жизнь Гавайев!!! 🌺🌺🌺Всем рекомендуем!!! До сих пор под впечатлением.
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Михаил
Признаюсь что таких впечатлений от экскурсии не получали никогда. Уровень гида Ильи 11 из 10. Превзошел самые смелые ожидания. Помимо истории и диалогов о современном быте островитян, нам подарили самые незабываемые локации и великолепного фото/видеооператора в лице Ильи. А также музыкальное сопровождение этой незабываемой экскурсии. Возможно много и пошагово здесь описать, но сохраню интригу. Уверен что никого не оставит равнодушным
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от $600 за экскурсию