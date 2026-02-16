Сказочные Гавайи — воплощение знаменитой американской мечты. Какие же они, эти далекие и таинственные острова? Мы подготовили яркие программы, которые познакомят вас с землей свободных духом людей, танцующих гавайянок в цветочных гирляндах и звуков укулеле — вам остается только выбрать маршрут!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — Марк Твен.

Авторские экскурсии на выбор

Расчёт стоимости программ в конце описания. В скобках указана минимальная продолжительность экскурсии.

Вокруг острова Оаху — по следам Джеймса Кука (7 часов)

Самые живописные места Оаху

Погружаясь в могущественную красоту пышной природы, вы проследите таинственную историю островов от извержения вулканов и пришествия туземцев-людоедов до присоединения Гавайев к США. Посетите места съёмок фильмов «Парк Юрского Периода», «Кинг Конг», «Лост». Увидите знаменитый островок «Шляпа китайца» и роскошный храм мормонов. Навестите гигантских морских черепах и побываете в крупнейшем в мире лабиринте из живых растений. И, кроме того, прокатитесь по северному побережью North Shore, где проходит ежегодный чемпионат мира по серфингу.

Гавайские деликатесы

Вы посетите экзотические плантации и попробуете диковинки острова: орешки макадамия, ананасовое мороженное Dole и гавайский кофе Kona. Сможете отведать только что выловленные и приготовленные при вас огромные креветки на местной ферме. Также вам предложат барбекю или курицу по-гавайски.

Кратер вулкана Даймонд Хед и лучшие пляжи Оаху (5 часов)

В программе вас ждут яркие панорамы, густые, захватывающие дух вершины, виды с высоты птичьего полёта, лагуны и океанский гейзер. Вы побываете в зрелищном вулканическом конусе, посетите район шикарных домов Kahala. Осмотрите дом-резиденцию Элвиса Пресли и других мировых звезд. Прогуляетесь по знаменитым пляжам, где снимали «Пиратов Карибского моря», «Кинг-Конга» и фильмы с Фрэнком Синатрой. Откроете места, где в сезон можно понаблюдать за китами с берега. Подниметесь на сакральный гавайский утес, где произошла последняя битва за завоевание острова. И искупаетесь на самом красивом и длинном пляже, на котором снимали «Лост», и увидите легендарный маяк.

Тропические джунгли и водопад (3 часа)

Это путешествие — настоящие приключения в дикой природе Гавайев в окружении экзотических растений и птиц и путешествие по самым безопасным джунглям на планете. Гуляя среди сочной растительности тропических лесов и бамбуковой рощи, вы выйдете к водопаду, к местам съёмок культового «Индианы Джонса». А в завершение перекусите местным деликатесом — пончиком «маласада».

Достопримечательности Гонолулу (3 часа)

Незабываемая атмосфера Старого Гонолулу

Знакомство с островом Оаху не может быть полноценным без посещения Старого города столицы Гавайев. Здесь вы испытаете невероятное ощущение уюта и гармонии гавайских улочек, устроившихся в тени огромных баньяновых деревьев, среди изящных королевских дворцов (единственных в США), утопающих в зелени парков, вулканов и исторических памятников. Вы подниметесь на машине на сказочную вершину вулкана в облаках, с которого откроется вид на весь Гонолулу. В старом порту увидите легендарную башню Алоха, китобойное судно, первые домики миссионеров, святыни и монументы великим гавайским правителям. А также королевский мавзолей, сенат и резиденцию губернатора.

Ароматный Китайский квартал и пикник у океана

Вы побываете в пестром и вкусном Чайна-Тауне, раскрашенном всеми цветами экзотических фруктов и овощей, выращенных на местных фермах. У рыбаков сможете приобрести свежевыловленную рыбу, а если вы любитель сочных аппетитных стейков — лучшего мяса вам не найти. Как и где все это приготовить — об этом позаботимся мы: мангал, угли и снаряжение есть у гида в машине. Вы сможете комфортно расположиться на берегу океана или высоко в горах, наслаждаясь приятным пикником на свежем воздухе и только что добытыми местными деликатесами, которые для вас на месте, при необходимости, приготовит гид.

Перл Харбор — военно-морская база США (3 часа)

Печально известная Жемчужная гавань для Америки является олицетворением начала Второй Мировой войны. На катере вы причалите к затонувшему крейсеру — мемориалу линкора «Аризона» — священному для всех американцев месту. На территории базы ВМФ США вы посетите нескольких закрытых музеев, посмотрите ознакомительный фильм и познакомитесь с музеем по открытым небом. Спуститесь в подводную лодку Боуфин, увидите военную технику того времени и узнаете историю нападения японского императорского флота. Для любителей военной техники программа может быть дополнена 2-часовыми экскурсиями на линкор «Миссури» и в музей Авиации.

Жемчужина острова Оаху (6 часов)

Дорога с видом на миллион к японскому храму судьбы и благополучия, где чёрные лебеди и священные кои охраняют каждое загаданное желание. Панорамные виды, невероятная природа и легендарные локации из «Парка Юрского периода» и «Индианы Джонса». Вы увидите Гавайи такими, какими их показывают в блокбастерах и рекламах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Все экскурсии по маршрутам могут быть составными и не пересекаются друг с другом

Стоимость программ

Все наши экскурсии рассчитываются из продолжительности и имеют фиксированную цену. 3 часа — $600, а дополнительное время рассчитывается так: на легковом автомобиле — $200/час; на джипе — $245/час; на вэне (12 мест) — $310/час

В указанную стоимость включен трансфер из отелей Вайкики. Трансфер из других районов по договоренности. Подробности по ценам уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

❗ Внимание : налоги 15% в цену не включены и оплачиваются отдельно на месте!

❗ : налоги 15% в цену не включены и оплачиваются отдельно на месте! Все входные билеты, которые не включены в базовую программу, также оплачиваются дополнительно

Трансфер по запросу

Мы также можем встретить вас в аэропорту Гонолулу: