Какие же они, эти далекие и таинственные острова? Мы подготовили яркие программы, которые познакомят вас с землей свободных духом людей, танцующих гавайянок в цветочных гирляндах и звуков укулеле — вам остается только выбрать маршрут!
Описание экскурсии
«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — Марк Твен.
Авторские экскурсии на выбор
Расчёт стоимости программ в конце описания. В скобках указана минимальная продолжительность экскурсии.
Вокруг острова Оаху — по следам Джеймса Кука (7 часов)
Самые живописные места Оаху
Погружаясь в могущественную красоту пышной природы, вы проследите таинственную историю островов от извержения вулканов и пришествия туземцев-людоедов до присоединения Гавайев к США. Посетите места съёмок фильмов «Парк Юрского Периода», «Кинг Конг», «Лост». Увидите знаменитый островок «Шляпа китайца» и роскошный храм мормонов. Навестите гигантских морских черепах и побываете в крупнейшем в мире лабиринте из живых растений. И, кроме того, прокатитесь по северному побережью North Shore, где проходит ежегодный чемпионат мира по серфингу.
Гавайские деликатесы
Вы посетите экзотические плантации и попробуете диковинки острова: орешки макадамия, ананасовое мороженное Dole и гавайский кофе Kona. Сможете отведать только что выловленные и приготовленные при вас огромные креветки на местной ферме. Также вам предложат барбекю или курицу по-гавайски.
Кратер вулкана Даймонд Хед и лучшие пляжи Оаху (5 часов)
В программе вас ждут яркие панорамы, густые, захватывающие дух вершины, виды с высоты птичьего полёта, лагуны и океанский гейзер. Вы побываете в зрелищном вулканическом конусе, посетите район шикарных домов Kahala. Осмотрите дом-резиденцию Элвиса Пресли и других мировых звезд. Прогуляетесь по знаменитым пляжам, где снимали «Пиратов Карибского моря», «Кинг-Конга» и фильмы с Фрэнком Синатрой. Откроете места, где в сезон можно понаблюдать за китами с берега. Подниметесь на сакральный гавайский утес, где произошла последняя битва за завоевание острова. И искупаетесь на самом красивом и длинном пляже, на котором снимали «Лост», и увидите легендарный маяк.
Тропические джунгли и водопад (3 часа)
Это путешествие — настоящие приключения в дикой природе Гавайев в окружении экзотических растений и птиц и путешествие по самым безопасным джунглям на планете. Гуляя среди сочной растительности тропических лесов и бамбуковой рощи, вы выйдете к водопаду, к местам съёмок культового «Индианы Джонса». А в завершение перекусите местным деликатесом — пончиком «маласада».
Достопримечательности Гонолулу (3 часа)
Незабываемая атмосфера Старого Гонолулу
Знакомство с островом Оаху не может быть полноценным без посещения Старого города столицы Гавайев. Здесь вы испытаете невероятное ощущение уюта и гармонии гавайских улочек, устроившихся в тени огромных баньяновых деревьев, среди изящных королевских дворцов (единственных в США), утопающих в зелени парков, вулканов и исторических памятников. Вы подниметесь на машине на сказочную вершину вулкана в облаках, с которого откроется вид на весь Гонолулу. В старом порту увидите легендарную башню Алоха, китобойное судно, первые домики миссионеров, святыни и монументы великим гавайским правителям. А также королевский мавзолей, сенат и резиденцию губернатора.
Ароматный Китайский квартал и пикник у океана
Вы побываете в пестром и вкусном Чайна-Тауне, раскрашенном всеми цветами экзотических фруктов и овощей, выращенных на местных фермах. У рыбаков сможете приобрести свежевыловленную рыбу, а если вы любитель сочных аппетитных стейков — лучшего мяса вам не найти. Как и где все это приготовить — об этом позаботимся мы: мангал, угли и снаряжение есть у гида в машине. Вы сможете комфортно расположиться на берегу океана или высоко в горах, наслаждаясь приятным пикником на свежем воздухе и только что добытыми местными деликатесами, которые для вас на месте, при необходимости, приготовит гид.
Перл Харбор — военно-морская база США (3 часа)
Печально известная Жемчужная гавань для Америки является олицетворением начала Второй Мировой войны. На катере вы причалите к затонувшему крейсеру — мемориалу линкора «Аризона» — священному для всех американцев месту. На территории базы ВМФ США вы посетите нескольких закрытых музеев, посмотрите ознакомительный фильм и познакомитесь с музеем по открытым небом. Спуститесь в подводную лодку Боуфин, увидите военную технику того времени и узнаете историю нападения японского императорского флота. Для любителей военной техники программа может быть дополнена 2-часовыми экскурсиями на линкор «Миссури» и в музей Авиации.
Жемчужина острова Оаху (6 часов)
Дорога с видом на миллион к японскому храму судьбы и благополучия, где чёрные лебеди и священные кои охраняют каждое загаданное желание. Панорамные виды, невероятная природа и легендарные локации из «Парка Юрского периода» и «Индианы Джонса». Вы увидите Гавайи такими, какими их показывают в блокбастерах и рекламах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Все экскурсии по маршрутам могут быть составными и не пересекаются друг с другом
Стоимость программ
- Все наши экскурсии рассчитываются из продолжительности и имеют фиксированную цену. 3 часа — $600, а дополнительное время рассчитывается так: на легковом автомобиле — $200/час; на джипе — $245/час; на вэне (12 мест) — $310/час
- В указанную стоимость включен трансфер из отелей Вайкики. Трансфер из других районов по договоренности. Подробности по ценам уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
❗ Внимание: налоги 15% в цену не включены и оплачиваются отдельно на месте!
- Все входные билеты, которые не включены в базовую программу, также оплачиваются дополнительно
Трансфер по запросу
Мы также можем встретить вас в аэропорту Гонолулу:
- Встреча по гавайской традиции с гирляндами свежих лей и трансфер в отель Вайкики — $80 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан + помощь в размещении)
- Только трансфер (без цветов) — $50 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан)
- Трансфер в район Ко’Олина — $120 за чел. (1 ручная кладь + 1 чемодан + помощь в размещении)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Благодарю за всё🙏
Илья показал разные локации на этом острове. Интересно рассказал об обычаях, легендах и истории острова. Прекрасно эрудирован, отзывчив к любым нашим желаниям. А какие интересные фото и видео он снял с нашим участием! Счастливые, наполненные впечатлениями мы вернемся домой❤️