«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — Марк Твен.

Авторские экскурсии на выбор

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Тур вокруг острова Оаху — по следам Джеймса Кука (6 часов)

Самые живописные места Оаху

Погружаясь в могущественную красоту пышной природы, вы проследите таинственную историю островов от извержения вулканов и пришествия туземцев-людоедов до присоединения Гавайев к США. Посетите места съёмок фильмов «Парк Юрского Периода», «Кинг Конг», «Лост». Увидите знаменитый островок «Шляпа китайца» и роскошный храм мормонов. Навестите гигантских морских черепах и побываете в крупнейшем в мире лабиринте из живых растений. И, кроме того, прокатитесь по северному побережью North Shore, где проходит ежегодный чемпионат мира по серфингу.

Гавайские деликатесы

Вы посетите экзотические плантации и попробуете диковинки острова: орешки макадамия, ананасовое мороженное Dole и гавайский кофе Kona. Сможете отведать только что выловленные и приготовленные при вас огромные креветки на местной ферме. Также вам предложат барбекю или курицу по-гавайски.

Кратер вулкана Даймонд Хед и лучшие пляжи Оаху (от 4 часов)

В программе вас ждут яркие панорамы, густые, захватывающие дух вершины, виды с высоты птичьего полёта, лагуны и океанский гейзер. Вы побываете в зрелищном вулканическом конусе, посетите район шикарных домов Kahala. Осмотрите дом-резиденцию Элвиса Пресли и других мировых звезд. Прогуляетесь по знаменитым пляжам, где снимали «Пиратов Карибского моря», «Кинг-Конга» и фильмы с Фрэнком Синатрой. Откроете места, где в сезон можно понаблюдать за китами с берега. Подниметесь на сакральный гавайский утес, где произошла последняя битва за завоевание острова. И искупаетесь на самом красивом и длинном пляже, на котором снимали «Лост», и увидите легендарный маяк.

Тропические джунгли и водопад (от 3 часов)

Этот тур — настоящие приключения в дикой природе Гавайев в окружении экзотических растений и птиц и путешествие по самым безопасным джунглям на планете. Гуляя среди сочной растительности тропических лесов и бамбуковой рощи, вы выйдете к водопаду, к местам съёмок культового «Индианы Джонса». А в завершение перекусите местным деликатесом — пончиком «маласада».

Достопримечательности Гонолулу (от 3 часов)

Незабываемая атмосфера Старого Гонолулу

Знакомство с островом Оаху не может быть полноценным без посещения Старого города столицы Гавайев. Здесь вы испытаете невероятное ощущение уюта и гармонии гавайских улочек, устроившихся в тени огромных баньяновых деревьев, среди изящных королевских дворцов (единственных в США), утопающих в зелени парков, вулканов и исторических памятников. Вы подниметесь на машине на сказочную вершину вулкана в облаках, с которого откроется вид на весь Гонолулу. В старом порту увидите легендарную башню Алоха, китобойное судно, первые домики миссионеров, святыни и монументы великим гавайским правителям. А также королевский мавзолей, сенат и резиденцию губернатора.

Ароматный Китайский квартал и пикник у океана

Вы побываете в пестром и вкусном Чайна-Тауне, раскрашенном всеми цветами экзотических фруктов и овощей, выращенных на местных фермах. У рыбаков сможете приобрести свежевыловленную рыбу, а если вы любитель сочных аппетитных стейков — лучшего мяса вам не найти. Как и где все это приготовить — об этом позаботимся мы: мангал, угли и снаряжение есть у гида в машине. Вы сможете комфортно расположиться на берегу океана или высоко в горах, наслаждаясь приятным пикником на свежем воздухе и только что добытыми местными деликатесами, которые для вас на месте, при необходимости, приготовит гид.

Перл Харбор — военно-морская база США (от 3 часов)

Печально известная Жемчужная гавань для Америки является олицетворением начала Второй Мировой войны. На катере вы причалите к затонувшему крейсеру — мемориалу линкора «Аризона» — священному для всех американцев месту. На территории базы ВМФ США вы посетите нескольких закрытых музеев, посмотрите ознакомительный фильм и познакомитесь с музеем по открытым небом. Спуститесь в подводную лодку Боуфин, увидите военную технику того времени и узнаете историю нападения японского императорского флота. Для любителей военной техники тур может быть дополнен 2-часовыми экскурсиями на линкор «Миссури» и в музей Авиации.