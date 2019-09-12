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Погрузиться в мир полинезийской природы, самобытной культуры и истории на экскурсиях по острову Оаху

Ilya
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Ilya – представитель гидов
Сказочные Гавайи — воплощение знаменитой американской мечты.

Какие же они, эти далекие и таинственные острова? Мы подготовили яркие программы, которые познакомят вас с землей свободных духом людей, танцующих гавайянок в цветочных гирляндах и звуков укулеле — вам остается только выбрать маршрут!
$270 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!

«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — Марк Твен.

Авторские экскурсии на выбор

Расчет стоимости программ в конце описания. В скобках указана минимальная продолжительность тура.

Тур вокруг острова Оаху — по следам Джеймса Кука (6 часов)

Самые живописные места Оаху
Погружаясь в могущественную красоту пышной природы, вы проследите таинственную историю островов от извержения вулканов и пришествия туземцев-людоедов до присоединения Гавайев к США. Посетите места съёмок фильмов «Парк Юрского Периода», «Кинг Конг», «Лост». Увидите знаменитый островок «Шляпа китайца» и роскошный храм мормонов. Навестите гигантских морских черепах и побываете в крупнейшем в мире лабиринте из живых растений. И, кроме того, прокатитесь по северному побережью North Shore, где проходит ежегодный чемпионат мира по серфингу.

Гавайские деликатесы
Вы посетите экзотические плантации и попробуете диковинки острова: орешки макадамия, ананасовое мороженное Dole и гавайский кофе Kona. Сможете отведать только что выловленные и приготовленные при вас огромные креветки на местной ферме. Также вам предложат барбекю или курицу по-гавайски.

Кратер вулкана Даймонд Хед и лучшие пляжи Оаху (от 4 часов)

В программе вас ждут яркие панорамы, густые, захватывающие дух вершины, виды с высоты птичьего полёта, лагуны и океанский гейзер. Вы побываете в зрелищном вулканическом конусе, посетите район шикарных домов Kahala. Осмотрите дом-резиденцию Элвиса Пресли и других мировых звезд. Прогуляетесь по знаменитым пляжам, где снимали «Пиратов Карибского моря», «Кинг-Конга» и фильмы с Фрэнком Синатрой. Откроете места, где в сезон можно понаблюдать за китами с берега. Подниметесь на сакральный гавайский утес, где произошла последняя битва за завоевание острова. И искупаетесь на самом красивом и длинном пляже, на котором снимали «Лост», и увидите легендарный маяк.

Тропические джунгли и водопад (от 3 часов)

Этот тур — настоящие приключения в дикой природе Гавайев в окружении экзотических растений и птиц и путешествие по самым безопасным джунглям на планете. Гуляя среди сочной растительности тропических лесов и бамбуковой рощи, вы выйдете к водопаду, к местам съёмок культового «Индианы Джонса». А в завершение перекусите местным деликатесом — пончиком «маласада».

Достопримечательности Гонолулу (от 3 часов)

Незабываемая атмосфера Старого Гонолулу
Знакомство с островом Оаху не может быть полноценным без посещения Старого города столицы Гавайев. Здесь вы испытаете невероятное ощущение уюта и гармонии гавайских улочек, устроившихся в тени огромных баньяновых деревьев, среди изящных королевских дворцов (единственных в США), утопающих в зелени парков, вулканов и исторических памятников. Вы подниметесь на машине на сказочную вершину вулкана в облаках, с которого откроется вид на весь Гонолулу. В старом порту увидите легендарную башню Алоха, китобойное судно, первые домики миссионеров, святыни и монументы великим гавайским правителям. А также королевский мавзолей, сенат и резиденцию губернатора.

Ароматный Китайский квартал и пикник у океана
Вы побываете в пестром и вкусном Чайна-Тауне, раскрашенном всеми цветами экзотических фруктов и овощей, выращенных на местных фермах. У рыбаков сможете приобрести свежевыловленную рыбу, а если вы любитель сочных аппетитных стейков — лучшего мяса вам не найти. Как и где все это приготовить — об этом позаботимся мы: мангал, угли и снаряжение есть у гида в машине. Вы сможете комфортно расположиться на берегу океана или высоко в горах, наслаждаясь приятным пикником на свежем воздухе и только что добытыми местными деликатесами, которые для вас на месте, при необходимости, приготовит гид.

Перл Харбор — военно-морская база США (от 3 часов)

Печально известная Жемчужная гавань для Америки является олицетворением начала Второй Мировой войны. На катере вы причалите к затонувшему крейсеру — мемориалу линкора «Аризона» — священному для всех американцев месту. На территории базы ВМФ США вы посетите нескольких закрытых музеев, посмотрите ознакомительный фильм и познакомитесь с музеем по открытым небом. Спуститесь в подводную лодку Боуфин, увидите военную технику того времени и узнаете историю нападения японского императорского флота. Для любителей военной техники тур может быть дополнен 2-часовыми экскурсиями на линкор «Миссури» и в музей Авиации.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Все экскурсии по маршрутам могут быть составными и не пересекаются друг с другом.

Стоимость программ

  • Все наши экскурсии рассчитываются из продолжительности туров и имеют фиксированную цену: на легковом автомобиле (1-3 человека) — $90/час; на минивене/SUV (4-6 человека) — $140/час; на автобусе (7-12 человек) — $180/час.
  • В указанную стоимость включен трансфер из отелей Вайкики. Трансфер из других районов по договоренности. Подробности по ценам уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
    Внимание: налоги 15% в цену не включены и оплачиваются отдельно на месте!
  • Все входные билеты, которые не включены в базовую программу, также оплачиваются дополнительно.

Трансфер

Мы также можем встретить вас в аэропорту Гонолулу:

  • Встреча по гавайской традиции с гирляндами свежих лей и трансфер в отель Вайкики 45$/человека (1 ручная кладь + 1 чемодан + помощь в размещении)
  • Только трансфер (без цветов) 30$/человека (1 ручная кладь + 1 чемодан)
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!
На встречу с райскими Гавайями!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ilya
Ilya
Алоха! Меня зовут Илья, с 1993 года я провожу авторские экскурсии по Гавайям с командой гидов. Мы отлично знаем про острова не только из книг, но из личного опыта и общения с коренными гавайцами. В наших маршрутах есть все, чтобы рассмотреть острова с самых зрелищных ракурсов, получить массу эмоциональных и познавательных впечатлений и влюбиться окончательно и бесповоротно в этой райский край! С нами вы услышите о традициях, легендах, гавайском быте, приметах и поверьях, которые по сей день живут среди местных жителей. Откроете секретные и священные места. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, встречаем в аэропорту, организовываем трансфер и предлагаем целый спектр услуг от помощи с бронированием отелей до проведения самых разных мероприятий. Незабываемый отдых и увлекательные экскурсии по всем Гавайским островам ждут вас!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 сентября 2019
Один из лучших гидов! Отличное знание истории Гаваи и классное чувство юмора. Илья нам показал потрясающие места! Нам очень понравилось! Несомненно обратимся в следущий раз!

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