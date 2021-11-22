Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами

Отправляйтесь вдоль бирюзовых вод побережья Гавайев, направляясь к побережью Ко-Олина

4.7
56 отзывов
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь вдоль бирюзовых вод побережья Гавайев, направляясь к побережью Ко-Олина.

Держите глаза очищенными от игривых дельфинов, которые живут в этих водах.

Во время сеанса подводного плавания, прыгайте в приключение для снорклинга на всю жизнь!
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Оаху: Экологичный Западный Оаху Сноркель Паруса с дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на экологически чистую паруса в бирюзовых водах Гавайев
  2. Держите глаза открытыми для игривых дельфинов Spinner
  3. См. Красочные рыбы и кораллы в этом районе
  4. Наслаждайтесь континентальным завтраком, обедом и баром
Снорклинг на Гавайях не имеет себе равных с его кристально чистой водой и теплыми океанскими течениями. В этом прекрасном круизе отправляйтесь на поиски знаменитых гавайских дельфинов-спиннеров.
Когда вы садитесь в лодку, направляющуюся к бирюзовым водам побережья Ко-Олина, вы будете держать глаза открытыми для этих игривых существ, которые любят прыгать и играть в волнах лодки - как и вы! Отправляясь в плавание, вас угостят вкусным континентальным завтраком, а затем и обедом-пикником. На борту есть отличный бар, и ваши первые 2 алкогольных напитка бесплатные! Есть неограниченное количество безалкогольных напитков в течение всего дня, а также дешевое пиво и вино для тех, кто склонен к большему удовольствию.
Когда вы прыгнете в воду, вы поймете, почему Гавайи - такое волшебное место. Вы получите прекрасный вид на разноцветных рыб, кораллов и подводных существ.
Вы будете кататься на экологически чистой парусной лодке, предназначенной для сохранения дельфинов и оснащенной лучшими удобствами, включая 2 большие туалеты и душ с пресной водой. На палубе много тени, а также столы и места для сидения в баре.
Выйдите и полюбуйтесь чудесами подводной жизни на Гавайях в этом замечательном приключении для подводного плавания с завтраком и обедом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтрак
  • Обед
  • Безлимитные газированные напитки и соки
  • 2 бесплатных напитка в баре
  • Если вы не можете купить или принести трубку и маску, дезинфицированные наборы многоразового использования доступны в качестве резервной копии с 01.07.21
Что не входит
  • Полотенца и солнцезащитный крем
  • Чаевые
  • Снаряжение для сноркелинга
  • Гостиничный транспорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные
  • Снаряжение для сноркелинга
Важная информация
  • Купите или принесите трубку и маску или продезинфицированные наборы многоразового использования в качестве резервных с 1 июля 2021 года
  • Вы можете купить дешевое пиво и вино в бортовом баре
  • Дельфины - животные, охраняемые гавайскими законами. Купание с ними запрещено
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
22 ноя 2021
I would recommend this trip to anyone that comes to visit Hawaii. This was the BEST experience of our whole trip. The crew was absolutely amazing and the snorkeling was absolutely unreal. I would do this every single day if I could. These guys deserve all the hype! Quinn, Jessie, and Aaron were the best crew we could ask for. A couple even went on this boat to get married!! The dolphins were super active and we were so close! The drinks were SPECTACULAR! I will rebook every time I come back to Hawaii. It was PERFECT.
M
30 окт 2021
Only thing I will say negatively is that I wish we did more to see dolphins. The staff was great we had Quinn, dave and a couple others who made this trip the best thing I did while visiting Hawaii. They were nice and helpful and encouraging. I got to swim with fishes and I never thought I ever wanted to do that. Would love to do it again with this crew.
J
12 сен 2021
My boyfriend and I had a great time on this activity! FYI you leave your shoes at the dock in a box and go onboard barefoot but it’s clean on the boat. They provide a small breakfast (fruit/biscuit) and drink tickets. The mai tais were a good choice (but don’t have too many!). We saw quite a few dolphins and some turtles. It can get very hot/sunny so make sure to wear lots of sunscreen. They had a big bottle of reef safe sunscreen on board too. The snorkeling was an amazing time too. They provide flippers for your use and life jackets too. The water was clear and you could see lots of colorful fish and a turtle here and there. Snorkeling was maybe 45 minutes to 1 hr but felt so quick. I definitely recommend going, I do wish it was a little bit longer!
Ещё 53 отзыва

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