Снорклинг на Гавайях не имеет себе равных с его кристально чистой водой и теплыми океанскими течениями. В этом прекрасном круизе отправляйтесь на поиски знаменитых гавайских дельфинов-спиннеров.

Когда вы садитесь в лодку, направляющуюся к бирюзовым водам побережья Ко-Олина, вы будете держать глаза открытыми для этих игривых существ, которые любят прыгать и играть в волнах лодки - как и вы! Отправляясь в плавание, вас угостят вкусным континентальным завтраком, а затем и обедом-пикником. На борту есть отличный бар, и ваши первые 2 алкогольных напитка бесплатные! Есть неограниченное количество безалкогольных напитков в течение всего дня, а также дешевое пиво и вино для тех, кто склонен к большему удовольствию.

Когда вы прыгнете в воду, вы поймете, почему Гавайи - такое волшебное место. Вы получите прекрасный вид на разноцветных рыб, кораллов и подводных существ.

Вы будете кататься на экологически чистой парусной лодке, предназначенной для сохранения дельфинов и оснащенной лучшими удобствами, включая 2 большие туалеты и душ с пресной водой. На палубе много тени, а также столы и места для сидения в баре.

Выйдите и полюбуйтесь чудесами подводной жизни на Гавайях в этом замечательном приключении для подводного плавания с завтраком и обедом.