Пляжи, тропики, океан: гавайские каникулы на острове Оаху

Посетить места киносъёмок, погулять по Пёрл-Харбору и Гонолулу и погрузиться в культуру Полинезии
Алоха, Гавайи! За неделю на Оаху вы увидите все основные достопримечательности острова.

Вы посетите места съёмок фильмов «Аватар», «Кинг-Конг» и «Парк Юрского периода», осмотрите артефакты Второй мировой войны на военно-морской базе
Пёрл-Харбора и погуляете по старым кварталам Гонолулу.

Погрузитесь в культуру Полинезии, познакомившись с традициями и обычаями народов Океании: узнаете, как живут люди разных стран, покатаетесь на каноэ по реке и понаблюдаете за огненным шоу.

А главное — у вас будет достаточно свободного времени, чтобы расслабиться у Тихого океана на белоснежном пляже Вайкики и вернуться из тропического отпуска загорелыми и отдохнувшими.

Ближайшие даты:
5
дек17
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

На островах тепло, но для поездки на вулкан и вечерних мероприятий рекомендуем взять лёгкую куртку или ветровку. Для экскурсий по природе понадобятся удобная обувь, головной убор, питьевая вода, солнцезащитный крем.

Могут быть изменения в порядке экскурсий, но все они будут проведены во время вашего пребывания на Гавайях.

Обязательно сообщите о наличии аллергий, диетических предпочтений или особых пожеланий заранее.

Питание. Не входит в стоимость, кроме ужина на экскурсии в 6-й день. За доплату можно включить континентальные завтраки (кофе, чай или сок, свежие булочки, джем, яйца, сосиски, сезонные фрукты) и гавайские ланчи (морепродукты, рис, терияки-курица, свинина калуа, локо-моко, салат, десерт).

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz, кроссовер Honda Pilot или внедорожник Jeep Wrangler, в зависимости от размера группы.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет. Для детей младше 12 лет предусмотрена скидка.

Виза. Необходима, поможем с получением. Обратите внимание: граждане РФ могут оформить американскую визу только в другой стране. Список стран с примерными сроками ожидания интервью указан на сайте travel.state.gov. В среднем процесс занимает от месяца и более.

Уровень сложности. Минимальный. У вас будет достаточно времени для пляжного и спокойного отдыха.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Гавайи

Встретим вас у аэропорта и доставим к отелю вблизи пляжа Вайкики. После размещения в номерах и знакомства у вас будет время отдохнуть и погрузиться в гавайскую атмосферу.

Прибытие на Гавайи
2 день

Вдоль северного побережья Оаху

Сегодня увидим многие знаковые локации острова. Будем двигаться вдоль северного побережья и горного хребта и часто делать фотостопы — фантастические кадры обеспечены!

Посетим места съёмок фильмов «Аватар», «Кинг-Конг» и «Парк Юрского периода». Искупаемся на диком пляже и, возможно, встретим гигантских морских черепах. Попробуем ананасовое мороженое на плантации, продегустируем кофе и орешки макадамии, а на обед закажем креветки или цыплёнка хули-хули.

Вдоль северного побережья Оаху
3 день

Свободный день

Сегодня ничего не планируем. Можно расслабиться на пляже, покорить волны на сёрфе, приобрести гавайские сувениры, перепробовать местные блюда или выбрать активность за доплату.

Свободный день
4 день

Свободный день

По желанию и за доплату: полёт на остров Гавайи с обеденным пикником. Тут проведём весь день: погуляем по национальному парку, где увидим лавовую пещеру, серные гейзеры, действующий вулкан. Проберёмся сквозь джунгли и полюбуемся самым высоким водопадом архипелага — Акака.

Свободный день
5 день

Знакомство с Пёрл-Харбором и Гонолулу

Начнём день с поездки в Пёрл-Харбор. Посетим действующую военно-морскую базу и увидим артефакты Второй мировой войны.

Вернёмся в Гонолулу. Пройдёмся по старым кварталам, сделаем фото у королевского дворца, заглянем на фермерский рынок за тропическими фруктами и азиатскими деликатесами.

Знакомство с Пёрл-Харбором и Гонолулу
6 день

Погружение в культуру Полинезии

До полудня — самостоятельный отдых. Остаток дня проведём в Полинезийском культурном центре, где представлены традиции и обычаи народов Океании (ужин включён). Здесь воссозданы деревни Тонго, Таити, Самоа, Новой Зеландии, острова Пасхи, Фиджи и Гавайев. Мы осмотрим их все, а также узнаем, как проходит свадьба, покатаемся на каноэ по реке, а вечером понаблюдаем за огненным шоу, которое входит в десятку лучших в Америке.

Погружение в культуру Полинезии
7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Возвращение домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • 3 экскурсии с русскоговорящими гидами по программе (во 2-й, 5-6 дни)
  • Все входные билеты по программе
  • Фото и видео на память
Что не входит в цену
  • Билеты в Гонолулу и обратно в ваш город
  • Завтраки и обеды - $500
  • Ужины (кроме одного)
  • Виза
  • Налоги
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Гавайский массаж - $250
  • Полёт на вертолёте - $480
  • Прогулка на катамаране в открытом океане - $280
  • Поездка на остров Гавайи - $500
  • Стоимость тура для детей 6-12 лет - $2280
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гонолулу, 16:00
Завершение: Аэропорт Гонолулу, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Гонолулу
Провели экскурсии для 54 туристов
Алоха! Меня зовут Илья, с 1993 года я провожу авторские экскурсии по Гавайям с командой гидов. Мы отлично знаем про острова не только из книг, но из личного опыта и
общения с коренными гавайцами. В наших маршрутах есть все, чтобы рассмотреть острова с самых зрелищных ракурсов, получить массу эмоциональных и познавательных впечатлений и влюбиться окончательно и бесповоротно в этой райский край! С нами вы услышите о традициях, легендах, гавайском быте, приметах и поверьях, которые по сей день живут среди местных жителей. Откроете секретные и священные места. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, встречаем в аэропорту, организовываем трансфер и предлагаем целый спектр услуг от помощи с бронированием отелей до проведения самых разных мероприятий. Незабываемый отдых и увлекательные экскурсии по всем Гавайским островам ждут вас!

