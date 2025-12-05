Вы посетите места съёмок фильмов «Аватар», «Кинг-Конг» и «Парк Юрского периода», осмотрите артефакты Второй мировой войны на военно-морской базе
Описание тура
Организационные детали
На островах тепло, но для поездки на вулкан и вечерних мероприятий рекомендуем взять лёгкую куртку или ветровку. Для экскурсий по природе понадобятся удобная обувь, головной убор, питьевая вода, солнцезащитный крем.
Могут быть изменения в порядке экскурсий, но все они будут проведены во время вашего пребывания на Гавайях.
Обязательно сообщите о наличии аллергий, диетических предпочтений или особых пожеланий заранее.
Питание. Не входит в стоимость, кроме ужина на экскурсии в 6-й день. За доплату можно включить континентальные завтраки (кофе, чай или сок, свежие булочки, джем, яйца, сосиски, сезонные фрукты) и гавайские ланчи (морепродукты, рис, терияки-курица, свинина калуа, локо-моко, салат, десерт).
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz, кроссовер Honda Pilot или внедорожник Jeep Wrangler, в зависимости от размера группы.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет. Для детей младше 12 лет предусмотрена скидка.
Виза. Необходима, поможем с получением. Обратите внимание: граждане РФ могут оформить американскую визу только в другой стране. Список стран с примерными сроками ожидания интервью указан на сайте travel.state.gov. В среднем процесс занимает от месяца и более.
Уровень сложности. Минимальный. У вас будет достаточно времени для пляжного и спокойного отдыха.
Программа тура по дням
Прибытие на Гавайи
Встретим вас у аэропорта и доставим к отелю вблизи пляжа Вайкики. После размещения в номерах и знакомства у вас будет время отдохнуть и погрузиться в гавайскую атмосферу.
Вдоль северного побережья Оаху
Сегодня увидим многие знаковые локации острова. Будем двигаться вдоль северного побережья и горного хребта и часто делать фотостопы — фантастические кадры обеспечены!
Посетим места съёмок фильмов «Аватар», «Кинг-Конг» и «Парк Юрского периода». Искупаемся на диком пляже и, возможно, встретим гигантских морских черепах. Попробуем ананасовое мороженое на плантации, продегустируем кофе и орешки макадамии, а на обед закажем креветки или цыплёнка хули-хули.
Свободный день
Сегодня ничего не планируем. Можно расслабиться на пляже, покорить волны на сёрфе, приобрести гавайские сувениры, перепробовать местные блюда или выбрать активность за доплату.
Свободный день
По желанию и за доплату: полёт на остров Гавайи с обеденным пикником. Тут проведём весь день: погуляем по национальному парку, где увидим лавовую пещеру, серные гейзеры, действующий вулкан. Проберёмся сквозь джунгли и полюбуемся самым высоким водопадом архипелага — Акака.
Знакомство с Пёрл-Харбором и Гонолулу
Начнём день с поездки в Пёрл-Харбор. Посетим действующую военно-морскую базу и увидим артефакты Второй мировой войны.
Вернёмся в Гонолулу. Пройдёмся по старым кварталам, сделаем фото у королевского дворца, заглянем на фермерский рынок за тропическими фруктами и азиатскими деликатесами.
Погружение в культуру Полинезии
До полудня — самостоятельный отдых. Остаток дня проведём в Полинезийском культурном центре, где представлены традиции и обычаи народов Океании (ужин включён). Здесь воссозданы деревни Тонго, Таити, Самоа, Новой Зеландии, острова Пасхи, Фиджи и Гавайев. Мы осмотрим их все, а также узнаем, как проходит свадьба, покатаемся на каноэ по реке, а вечером понаблюдаем за огненным шоу, которое входит в десятку лучших в Америке.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- 3 экскурсии с русскоговорящими гидами по программе (во 2-й, 5-6 дни)
- Все входные билеты по программе
- Фото и видео на память
Что не входит в цену
- Билеты в Гонолулу и обратно в ваш город
- Завтраки и обеды - $500
- Ужины (кроме одного)
- Виза
- Налоги
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение
- Гавайский массаж - $250
- Полёт на вертолёте - $480
- Прогулка на катамаране в открытом океане - $280
- Поездка на остров Гавайи - $500
- Стоимость тура для детей 6-12 лет - $2280