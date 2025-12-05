Алоха, Гавайи! За неделю на Оаху вы увидите все основные достопримечательности острова.Вы посетите места съёмок фильмов «Аватар», «Кинг-Конг» и «Парк Юрского периода», осмотрите артефакты Второй мировой войны на военно-морской базе

Пёрл-Харбора и погуляете по старым кварталам Гонолулу. Погрузитесь в культуру Полинезии, познакомившись с традициями и обычаями народов Океании: узнаете, как живут люди разных стран, покатаетесь на каноэ по реке и понаблюдаете за огненным шоу. А главное — у вас будет достаточно свободного времени, чтобы расслабиться у Тихого океана на белоснежном пляже Вайкики и вернуться из тропического отпуска загорелыми и отдохнувшими.

Описание тура

Организационные детали

На островах тепло, но для поездки на вулкан и вечерних мероприятий рекомендуем взять лёгкую куртку или ветровку. Для экскурсий по природе понадобятся удобная обувь, головной убор, питьевая вода, солнцезащитный крем.

Могут быть изменения в порядке экскурсий, но все они будут проведены во время вашего пребывания на Гавайях.

Обязательно сообщите о наличии аллергий, диетических предпочтений или особых пожеланий заранее.