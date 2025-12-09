Хьюстонский музей естественных наук: билет и аудиоэкскурсия

С нашим аудиогидом вы самостоятельно познакомитесь с Хьюстонским музеем естественных наук — одним из крупнейших музеев города. Сможете исследовать экспозиции не спеша и уделяя внимание самым интересным объектам.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Экскурсии с аудиогидом Организатор в Хьюстоне

Описание билета

Хьюстонский музей естественных наук, основанный в 1909 году, — настоящее сокровище для любителей природы и науки. Он хранит миллионы экспонатов, которые увлекательно рассказывают о естественной истории, научных открытиях и достижениях в области освоения космоса.

Во время экскурсии вы увидите:

зал палеонтологии — встреча с доисторическими гигантами: тиранозавром, стегозавром, диплодоком и другими скелетами динозавров

— встреча с доисторическими гигантами: тиранозавром, стегозавром, диплодоком и другими скелетами динозавров физические чудеса — маятник Фуко и другие интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики на практике

— маятник Фуко и другие интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики на практике диорамы дикой природы Африки и Техаса — реалистичные пейзажи с флорой и фауной

— реалистичные пейзажи с флорой и фауной зал Древнего Египта — мумии, саркофаги и ритуалы мумификации, раскрывающие 4000-летнюю историю цивилизации

— мумии, саркофаги и ритуалы мумификации, раскрывающие 4000-летнюю историю цивилизации залы Северной и Южной Америки — культура коренных народов, традиции и ремёсла

— культура коренных народов, традиции и ремёсла коллекции минералов и драгоценных камней — яркие и редкие образцы с историями их происхождения

А аудиогид расскажет об истории экспонатов, палеонтологии, ритуалах смерти, мумификации, ценности минералов и многом другом.

Организационные детали

Внимание! Эта программа не аффилирована с Хьюстонским музеем естественных наук и предоставляется независимым автором. Билет прилагается без дополнительной наценки для удобства клиентов.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Важно