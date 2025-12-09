Хьюстонский музей естественных наук: билет и аудиоэкскурсия

С нашим аудиогидом вы самостоятельно познакомитесь с Хьюстонским музеем естественных наук — одним из крупнейших музеев города. Сможете исследовать экспозиции не спеша и уделяя внимание самым интересным объектам.
Описание билета
Хьюстонский музей естественных наук, основанный в 1909 году, — настоящее сокровище для любителей природы и науки. Он хранит миллионы экспонатов, которые увлекательно рассказывают о естественной истории, научных открытиях и достижениях в области освоения космоса.
Во время экскурсии вы увидите:
- зал палеонтологии — встреча с доисторическими гигантами: тиранозавром, стегозавром, диплодоком и другими скелетами динозавров
- физические чудеса — маятник Фуко и другие интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики на практике
- диорамы дикой природы Африки и Техаса — реалистичные пейзажи с флорой и фауной
- зал Древнего Египта — мумии, саркофаги и ритуалы мумификации, раскрывающие 4000-летнюю историю цивилизации
- залы Северной и Южной Америки — культура коренных народов, традиции и ремёсла
- коллекции минералов и драгоценных камней — яркие и редкие образцы с историями их происхождения
А аудиогид расскажет об истории экспонатов, палеонтологии, ритуалах смерти, мумификации, ценности минералов и многом другом.
Организационные детали
Внимание! Эта программа не аффилирована с Хьюстонским музеем естественных наук и предоставляется независимым автором. Билет прилагается без дополнительной наценки для удобства клиентов.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом. Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость включён входной билет в Хьюстонский музей естественных наук
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$39
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
