Все экскурсии и мероприятия в Хьюстоне
Популярные
По цене
По отзывам
Входной билет
€20.91
за 1 чел.
Космический центр Хьюстона
Один маленький шаг для человечества, гигантский скачок в изучении космической истории
Входной билет
€11.57
за 1 чел.
Хьюстонский музей естествознания
Посмотрите интересные экспонаты Хьюстонского музея естественных наук
В группе
до undefined чел.
€22.14
за 1 чел.
Центр города Хьюстон
⛴ На теплоходе
Широкое место для морской жизни с сенсорными бассейнами и водными экосистемами
В группе
до undefined чел.
€10.68
за 1 чел.
Центр бабочек Cockrell в Музее естествознания в Хьюстоне
Пролетите вокруг бабочек в Хьюстоне
Входной билет
20ч
€8.01
за 1 чел.
Планетарий Берк Бейкер
Откройте для себя красоту вселенной в планетарии Burke Baker Planetarium
Входной билет
€56.94
за 1 чел.
Houston CityPASS
Пять невероятных мест с одним удобным и экономичным билетом
В группе
до undefined чел.
2д 12ч
€0
за 1 чел.
О рисовании: Тенденции в современном рисовании
Окунитесь в последние тенденции в современном рисунке
Входной билет
€24.87
за 1 чел.
Пропуск в Хьюстонский музей
Получите максимум удовольствия от пребывания в Хьюстоне с 1 или 3-дневным проходом в музей Хьюстона
Входной билет
€40.04
за 1 чел.
Пропуск в музей Houston Kid’s Choice
Проведите день открытия в Хьюстоне с посещением четырех музеев, доброжелательных к ребенку
В группе
до undefined чел.
2д 12ч
€0
за 1 чел.
О свободе: Чтение и беседа с Мэгги Нельсон
Присоединяйтесь к Коллекции Менил для беседы Мэгги Нельсон о ее последней книге
В группе
до undefined чел.
€47.15
за 1 чел.
Хьюстонский перевал
Технологии, природа и загадки вселенной - все в одном проходе!
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хьюстоне – доступно 11 экскурсий на 2021 год, цены от €0. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хьюстоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль