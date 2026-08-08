Найдено 1 экскурсия в Хьюстоне на русском языке, цена $47. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

2 часа Билеты Хьюстонский музей естественных наук: билет и аудиоэкскурсия Перенестись во времена динозавров, увидеть мумии и исследовать древние цивилизации в своём темпе Начало: В Хьюстонском музее естественных наук Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 $47 за билет

Экскурсии на русском языке в Хьюстоне (США 🇺🇸) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2026 год, цены от $47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь