Экскурсии Хьюстона

Все экскурсии и мероприятия в Хьюстоне

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Космический центр Хьюстона
Входной билет
4.8
627
20.91
за 1 чел.
Космический центр Хьюстона
Один маленький шаг для человечества, гигантский скачок в изучении космической истории
Хьюстонский музей естествознания
Входной билет
4.9
155
11.57
за 1 чел.
Хьюстонский музей естествознания
Посмотрите интересные экспонаты Хьюстонского музея естественных наук
Центр города Хьюстон
В группе
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4.7
38
22.14
за 1 чел.
Центр города Хьюстон
⛴ На теплоходе
Широкое место для морской жизни с сенсорными бассейнами и водными экосистемами
Центр бабочек Cockrell в Музее естествознания в Хьюстоне
В группе
до undefined чел.
5
39
10.68
за 1 чел.
Центр бабочек Cockrell в Музее естествознания в Хьюстоне
Пролетите вокруг бабочек в Хьюстоне
Планетарий Берк Бейкер
Входной билет
4.5
4
20ч
8.01
за 1 чел.
Планетарий Берк Бейкер
Откройте для себя красоту вселенной в планетарии Burke Baker Planetarium
Houston CityPASS
Входной билет
4.6
10
56.94
за 1 чел.
Houston CityPASS
Пять невероятных мест с одним удобным и экономичным билетом
О рисовании: Тенденции в современном рисовании
В группе
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2д 12ч
0
за 1 чел.
О рисовании: Тенденции в современном рисовании
Окунитесь в последние тенденции в современном рисунке
Пропуск в Хьюстонский музей
Входной билет
24.87
за 1 чел.
Пропуск в Хьюстонский музей
Получите максимум удовольствия от пребывания в Хьюстоне с 1 или 3-дневным проходом в музей Хьюстона
Пропуск в музей Houston Kid’s Choice
Входной билет
40.04
за 1 чел.
Пропуск в музей Houston Kid’s Choice
Проведите день открытия в Хьюстоне с посещением четырех музеев, доброжелательных к ребенку
О свободе: Чтение и беседа с Мэгги Нельсон
В группе
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2д 12ч
0
за 1 чел.
О свободе: Чтение и беседа с Мэгги Нельсон
Присоединяйтесь к Коллекции Менил для беседы Мэгги Нельсон о ее последней книге
Хьюстонский перевал
В группе
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4.5
2
47.15
за 1 чел.
Хьюстонский перевал
Технологии, природа и загадки вселенной - все в одном проходе!
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хьюстоне – доступно 11 экскурсий на 2021 год, цены от €0. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хьюстоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль
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