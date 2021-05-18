Всё о Камберленде

Полезная информация о Камберленде

Что нужно знать о Камберленде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Камберленде
14:4918
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаКамберленд
По-английскиCumberland
Население города34 843 чел.
АэропортGreater Cumberland Regional CBE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота93 м. от уровня моря

Где находится Камберленд на карте