Мы погрузимся в атмосферу старейшего университета США и пройдём по известным местам Harvard Yard. Попробуем понять, из чего складывается «код» Гарварда: элитный кампус, студенческие традиции, знаменитые выпускники, библиотеки, легенды и строгая академическая культура. Завершим прогулку в университетском музее, где можно увидеть Ван Гога, Моне, Рембрандта, Дега и Родена.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый кампус Гарварда

Я расскажу, как школа для подготовки священников выросла в один из самых влиятельных вузов мира, почему Гарвард был назван не в честь основателя и что скрывается за знаменитой статуей John Harvard, которую называют «памятником тройной лжи».

Студенческая жизнь и гарвардские мифы

Поговорим о том, как устроена жизнь студентов: от домов-резиденций и закрытых клубов до странных традиций и культа успеха. Вспомним президентов, писателей, учёных и предпринимателей, связанных с Гарвардом, а также тех, кто бросил учёбу здесь и всё равно вошёл в историю.

Библиотека с историей «Титаника»

Увидим Widener Library — одну из главных библиотек Гарварда. Её история связана с Гарри Уайденером, выпускником Гарварда и страстным коллекционером книг, погибшим на «Титанике» в 1912 году. Его мать пожертвовала университету средства на строительство библиотеки, а личная коллекция Уайденера стала частью её собрания.

Главное в Harvard Art Museums

Я покажу интересные работы Ботичелли, Ван Гога, Моне, Рембрандта и Родена. Мы обсудим, почему эти произведения важны, как они оказались в Гарварде и как через них можно увидеть поворотные моменты в истории искусства — от старых мастеров до импрессионизма и модернизма.

Организационные детали

Билет в музей бесплатный.