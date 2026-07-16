Попробуем понять, из чего складывается «код» Гарварда: элитный кампус, студенческие традиции, знаменитые выпускники, библиотеки, легенды и строгая академическая культура.
Завершим прогулку в университетском музее, где можно увидеть Ван Гога, Моне, Рембрандта, Дега и Родена.
Описание экскурсии
Старый кампус Гарварда
Я расскажу, как школа для подготовки священников выросла в один из самых влиятельных вузов мира, почему Гарвард был назван не в честь основателя и что скрывается за знаменитой статуей John Harvard, которую называют «памятником тройной лжи».
Студенческая жизнь и гарвардские мифы
Поговорим о том, как устроена жизнь студентов: от домов-резиденций и закрытых клубов до странных традиций и культа успеха. Вспомним президентов, писателей, учёных и предпринимателей, связанных с Гарвардом, а также тех, кто бросил учёбу здесь и всё равно вошёл в историю.
Библиотека с историей «Титаника»
Увидим Widener Library — одну из главных библиотек Гарварда. Её история связана с Гарри Уайденером, выпускником Гарварда и страстным коллекционером книг, погибшим на «Титанике» в 1912 году. Его мать пожертвовала университету средства на строительство библиотеки, а личная коллекция Уайденера стала частью её собрания.
Главное в Harvard Art Museums
Я покажу интересные работы Ботичелли, Ван Гога, Моне, Рембрандта и Родена. Мы обсудим, почему эти произведения важны, как они оказались в Гарварде и как через них можно увидеть поворотные моменты в истории искусства — от старых мастеров до импрессионизма и модернизма.
Организационные детали
Билет в музей бесплатный.