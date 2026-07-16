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Гарвардский университет и музей искусств

История старейшего университета США и коллекция художественного музея Гарварда
Мы погрузимся в атмосферу старейшего университета США и пройдём по известным местам Harvard Yard.

Попробуем понять, из чего складывается «код» Гарварда: элитный кампус, студенческие традиции, знаменитые выпускники, библиотеки, легенды и строгая академическая культура.

Завершим прогулку в университетском музее, где можно увидеть Ван Гога, Моне, Рембрандта, Дега и Родена.
Гарвардский университет и музей искусств
Гарвардский университет и музей искусств
Гарвардский университет и музей искусств

Описание экскурсии

Старый кампус Гарварда

Я расскажу, как школа для подготовки священников выросла в один из самых влиятельных вузов мира, почему Гарвард был назван не в честь основателя и что скрывается за знаменитой статуей John Harvard, которую называют «памятником тройной лжи».

Студенческая жизнь и гарвардские мифы

Поговорим о том, как устроена жизнь студентов: от домов-резиденций и закрытых клубов до странных традиций и культа успеха. Вспомним президентов, писателей, учёных и предпринимателей, связанных с Гарвардом, а также тех, кто бросил учёбу здесь и всё равно вошёл в историю.

Библиотека с историей «Титаника»

Увидим Widener Library — одну из главных библиотек Гарварда. Её история связана с Гарри Уайденером, выпускником Гарварда и страстным коллекционером книг, погибшим на «Титанике» в 1912 году. Его мать пожертвовала университету средства на строительство библиотеки, а личная коллекция Уайденера стала частью её собрания.

Главное в Harvard Art Museums

Я покажу интересные работы Ботичелли, Ван Гога, Моне, Рембрандта и Родена. Мы обсудим, почему эти произведения важны, как они оказались в Гарварде и как через них можно увидеть поворотные моменты в истории искусства — от старых мастеров до импрессионизма и модернизма.

Организационные детали

Билет в музей бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Harvard Square
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кембридже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Кандидат наук, в прошлом — преподаватель МГИМО и МГУ с более чем 15-летним стажем. Сегодня я живу в Бостоне и помогаю путешественникам открывать для себя этот город и его окрестности. Мой
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профессиональный путь определил мой подход к экскурсиям: они всегда выходят за рамки стандартных прогулок. Я делюсь жизнью города и местного комьюнити. Как основатель и руководитель Русско-европейского культурного клуба в Бостоне, главный редактор lifestyle-издания «Афиша Бостон» и организатор встреч с писателями, музыкантами и учеными, я нахожусь в самом центре культурной повестки. Я постоянно отслеживаю лучшие мероприятия, разрабатываю новые программы с посещением музеев и пишу колонки о жизни города. Поэтому мои экскурсии — это глубокое погружение в контекст. Мы вместе обсуждаем архитектуру и историю, связываем увиденное с актуальными событиями. Для меня очень ценно живое общение с вами: мы вступаем в диалог, обмениваемся мнениями, превращая экскурсию в увлекательную интеллектуальную беседу.

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