Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса

Увидеть лучшие природные локации в 4 национальных парках и прочувствовать атмосферу Дикого Запада
В нашем путешествии вы восхититесь масштабами не только знаменитого Гранд-Каньона, но и увидите другие не менее впечатляющие локации, напоминающие Марс — среди них национальные парки «Долина огня» и «Брайс». Вы
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полюбуетесь каньонами с высоты и узнаете, что такое худусы.

Побываете в городе, где сохранилась атмосфера Дикого Запада, и сравните предыдущие места с более озеленёнными и прохладными — оазисами с чистейшей водой среди высоченных скал.

Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Марсианские каньоны и оазисы США с выездом из Лас-Вегаса
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Для путешествия в США необходимо самостоятельно получить визу.

Проживание. В отелях с рейтингом не ниже 8 звёзд по booking.com. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.

Питание. Частично включены завтраки в отелях, где входят в стоимость проживания. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе.

Дети. Возраст по согласованию. Тур активный.

Виза. Необходима.

Программа тура по дням

1 день

«Долина огня» и Дикий Запад

Встречаемся в Лас-Вегасе в 10:00 и сразу отправляемся за город к природным достопримечательностям.

Первая остановка — национальный парк «Долина огня», который переместит нас пейзажами на Марс. Рассмотрим красноватые оттенки каньонов, скал и склонов.

Далее посетим город съёмок американских вестернов. В Канабе до сих пор царит атмосфера Дикого Запада. По пути остановимся в Сент-Джордже, где находится один из главных храмов мормонов в США.

«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад«Долина огня» и Дикий Запад
2 день

Северное ребро Гранд-Каньона

Сегодня посетим знаменитый Гранд-Каньон — один из глубочайших в мире. Находится он на территории национального парка «Гранд-Каньон» и является уникальным геологическим объектом планеты. Мы проедем по более труднодоступной части — со стороны северного ребра — и сделаем несколько остановок на видовых точках. По пути есть большая вероятность увидеть пасущихся на лугах бизонов.

Северное ребро Гранд-КаньонаСеверное ребро Гранд-КаньонаСеверное ребро Гранд-КаньонаСеверное ребро Гранд-Каньона
3 день

Национальный парк «Брайс»

Продолжим знакомиться с природными богатствами США в национальном парке «Брайс», где находится один из самых необычных каньонов мира. Главная особенность — худусы, они же высокие песчаные столбы. Посмотрим на каньон с высоты и найдём схожесть объекта с Терракотовой армией. Прогуляемся по лабиринтам среди худусов и сделаем эффектные фото со смотровых площадок.

Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»Национальный парк «Брайс»
4 день

Оазисы США

В заключительный день путешествия посетим ещё один национальный парк с впечатляющим каньоном — «Зайон». Здесь гораздо больше зелени, которая прячется в тени между скалами. После дождя образуются эффектные низвергающиеся водопады.

Если погода будет благоприятная, прогуляемся прямо по руслу реки Вирджин между высоченных каменных стен. Вариант на замену — посещение водоёмов, которые находятся на высоте более 1000 метров. Вокруг Изумрудных бассейнов есть пешеходные тропы — можно расслабиться у воды, насладиться прохладой и пройтись по лесу.

В Лас-Вегас вернёмся не раньше 19:00.

Оазисы СШАОазисы СШАОазисы СШАОазисы США

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Частично завтраки
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Сопровождение профессиональным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Лас-Вегаса и обратно в ваш город
  • Питание
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Лас-Вегас, 10:00
Завершение: Г. Лас-Вегас, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Лас-Вегаса

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыВыездныеПаркиКаньоныНациональные парки

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