Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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Лас-Вегас 2 дня

Алексей Х.
Алексей Х. – Гид из Ласа-Вегаса
Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку в самое яркое место на планете — блистательный Лас-Вегас! Даже если Вы не игрок в казино, Вам все равно будет интересны экскурсии 🧭 по Лас-Вегасу: шикарные отели, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии.

Древний Рим здесь соседствует с Парижем 20-х годов, в отелях расположились шикарные зоопарки и аквариумы, на улицах бьют фонтаны и извергаются вулканы, модные бутики манят своими витринами, а голосистые гондольеры катают счастливую публику по венецианским каналам.
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Лас-Вегас 2 дня
Лас-Вегас 2 дня
Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку в самое яркое место на планете — блистательный Лас-Вегас!
Даже если Вы не игрок в казино, Вам все равно будет интересны экскурсии 🧭 по Лас-Вегасу: шикарные отели, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии. Древний Рим здесь соседствует с Парижем 20-х годов, в отелях расположились шикарные зоопарки и аквариумы, на улицах бьют фонтаны и извергаются вулканы, модные бутики манят своими витринами, а голосистые гондольеры катают счастливую публику по венецианским каналам.

В программу экскурсии по Лас-Вегасу входит следующий маршрут:

    1 день
    Утренний выезд из отеля в Лос-Анджелесе, прибытие в Лас-Вегас днем. Обед, обзорная экскурсия ⛳ по городу. Во время экскурсии Вы посетите наиболее интересные и примечательные отели-казино знаменитого Стрипа Лас-Вегаса: Bellagio, Ceasar Palace, Wynn, Venetian, Paris, New York, Luxor. Яркие и неповторимые, как настоящие города, они несомненно поразят Вас своей роскошью, изысканностью и размахом.
    Прошлое Лас-Вегаса приоткроет для Вас завесу тайны после посещения старой части города. Вечером у Вас будет возможность самостоятельно осмотреть Лас-Вегас и посетить одно из его красочных шоу.
    2 день
    Выезд из отеля в Лас-Вегасе. На полпути мы заедем в город-призрак Калико, давно покинутый жителями, но представляющий огромный интерес для туристов. У Вас будет примерно полтора часа для знакомства и изучения местной достопримечательности 🏛️. Вечером прибытие в Лос-Анджелес.
    Что входит
    • Услуги гида
    • трансфер
    Что не входит
    • Еда и напитки
    Начало
    🚩 Ваш отель
    Место завершения
    🏁 Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
    Лас-Вегас 2 дня
    Лас-Вегас 2 дня
    Лас-Вегас 2 дня
    Лас-Вегас 2 дня

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Алексей Х.
    Алексей Х.
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    Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

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