Алексей Х. проводит ещё 3 экскурсии

Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку в самое яркое место на планете — блистательный Лас-Вегас!

Даже если Вы не игрок в казино, Вам все равно будет интересны экскурсии 🧭 по Лас-Вегасу: шикарные отели, рестораны, клубы, шоу, мюзиклы и концерты предстанут перед Вами во всем своем многообразии. Древний Рим здесь соседствует с Парижем 20-х годов, в отелях расположились шикарные зоопарки и аквариумы, на улицах бьют фонтаны и извергаются вулканы, модные бутики манят своими витринами, а голосистые гондольеры катают счастливую публику по венецианским каналам.

В программу экскурсии по Лас-Вегасу входит следующий маршрут:

1 день

Утренний выезд из отеля в Лос-Анджелесе, прибытие в Лас-Вегас днем. Обед, обзорная экскурсия ⛳ по городу. Во время экскурсии Вы посетите наиболее интересные и примечательные отели-казино знаменитого Стрипа Лас-Вегаса: Bellagio, Ceasar Palace, Wynn, Venetian, Paris, New York, Luxor. Яркие и неповторимые, как настоящие города, они несомненно поразят Вас своей роскошью, изысканностью и размахом.

Прошлое Лас-Вегаса приоткроет для Вас завесу тайны после посещения старой части города. Вечером у Вас будет возможность самостоятельно осмотреть Лас-Вегас и посетить одно из его красочных шоу.

2 день

Выезд из отеля в Лас-Вегасе. На полпути мы заедем в город-призрак Калико, давно покинутый жителями, но представляющий огромный интерес для туристов. У Вас будет примерно полтора часа для знакомства и изучения местной достопримечательности 🏛️. Вечером прибытие в Лос-Анджелес.