Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

После пустынных пейзажей, на горизонте появится рукотворное чудо — великий Лас — Вегас. Более 40 миллионов человек со всего мира стремится и приезжает в этот оазис азарта, развлечений, удовольствий и отличного сервиса, ежегодно.

Предлагаем поймать удачу за хвост, крутануть своё колесо фортуны, да и просто побаловать себя, провести несколько дней в атмосфере фееричного сервиса отелей и отведать лучшие блюда шикарнейших ресторанов, посмотреть на головокружительные и единственные в своём роде шоу, которыми Лас-Вегас известен на весь мир, предаться шопингу класса люкс. Всё, о чем Вы мечтали и о чем даже боялись подумать — есть в Лас-Вегасе.

Ну, а продолжить знакомство с достопримечательностями 🏛️ Америки мы предлагаем пересекая территорию трёх штатов — Невады, Аризоны и Юты, в которой и находится нерукотворное чудо — Зайон-Каньон.

1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.

В программе нашего тура есть обзорная экскурсия по Лас-Вегасу. Знакомство с городом позволит Вам создать для себя более полное представление о Лас-Вегасе, увидеть самые известные места города, побывать на лучших уличных шоу, и заглянуть во все популярные отели Вегаса, увидеть лучшие шоу и рестораны города, ну, а в свободное время наш гид поможет Вам сориентироваться в мире казино и бутиков города.

Гид будет сопровождать Вас и во время посещения казино, познакомит с правилами игры и поможет сделать ставки в казино, сообщит необходимую информацию о игровых аппаратах.

2 день. Экскурсия в Зайон Каньон, возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.

Трудно еще найти одно такое место в Соединенных Штатах, сопоставимым с величием и красотой Национального парка Зайон (Zion National Park). Здесь в южной части Юты, где небо удивительно чистое, а пейзаж захватывает дух, расположен непревзойденный шедевр природы. Национальный парк 🌳 Зайон — гармония удивительно красивых 🤩 скал, холмов и ущелий. Рельеф национального парка служит демонстрацией одних из самых высоких и наиболее красивых монолитов в мире. Зайон является одним из самых посещаемых и зрелищных парков в Соединенных Штатах.

3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.

В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.