Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лас-Вегас + Зайон-Каньон. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.

Гид S.
Гид S. – Гид из Лос-Анджелеса
Лас-Вегас + Зайон-Каньон.

3 дня, 2 ночи.

Выездная из Лос-Анджелеса.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 819 за человека

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Лас-Вегас + Зайон-Каньон. 3 дня, 2 ночи. Выездная из Лос-Анджелеса.
После пустынных пейзажей, на горизонте появится рукотворное чудо — великий Лас — Вегас. Более 40 миллионов человек со всего мира стремится и приезжает в этот оазис азарта, развлечений, удовольствий и отличного сервиса, ежегодно.
Предлагаем поймать удачу за хвост, крутануть своё колесо фортуны, да и просто побаловать себя, провести несколько дней в атмосфере фееричного сервиса отелей и отведать лучшие блюда шикарнейших ресторанов, посмотреть на головокружительные и единственные в своём роде шоу, которыми Лас-Вегас известен на весь мир, предаться шопингу класса люкс. Всё, о чем Вы мечтали и о чем даже боялись подумать — есть в Лас-Вегасе.
Ну, а продолжить знакомство с достопримечательностями 🏛️ Америки мы предлагаем пересекая территорию трёх штатов — Невады, Аризоны и Юты, в которой и находится нерукотворное чудо — Зайон-Каньон.
1 день. Трансфер в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса. Обзорная экскурсия ⛳. Свободное время.
В программе нашего тура есть обзорная экскурсия по Лас-Вегасу. Знакомство с городом позволит Вам создать для себя более полное представление о Лас-Вегасе, увидеть самые известные места города, побывать на лучших уличных шоу, и заглянуть во все популярные отели Вегаса, увидеть лучшие шоу и рестораны города, ну, а в свободное время наш гид поможет Вам сориентироваться в мире казино и бутиков города.
Гид будет сопровождать Вас и во время посещения казино, познакомит с правилами игры и поможет сделать ставки в казино, сообщит необходимую информацию о игровых аппаратах.
2 день. Экскурсия в Зайон Каньон, возвращение в Лас-Вегас. Свободное время.
Трудно еще найти одно такое место в Соединенных Штатах, сопоставимым с величием и красотой Национального парка Зайон (Zion National Park). Здесь в южной части Юты, где небо удивительно чистое, а пейзаж захватывает дух, расположен непревзойденный шедевр природы. Национальный парк 🌳 Зайон — гармония удивительно красивых 🤩 скал, холмов и ущелий. Рельеф национального парка служит демонстрацией одних из самых высоких и наиболее красивых монолитов в мире. Зайон является одним из самых посещаемых и зрелищных парков в Соединенных Штатах.
3 день. Свободное время. Трансфер в Лос-Анджелес.
В свободное время первого и второго дня возможно посещение шоу, за дополнительную плату.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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