Шоссе №1 из ЛА в СФ или наоборот
Начало: Ваш отель
Расписание: Every day at 9 am // Каждый день в 9:00
$2256 за всё до 6 чел.
В Сан-Диего и Темекулу на 2 дня
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, точное время согласуется с гидом
$1700 за всё до 6 чел.
Национальные парки Секвойя и Йосемити
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
$1825 за всё до 6 чел.
Шик Лас-Вегаса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$1350 за всё до 6 чел.
По первой дороге из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$1460 за всё до 4 чел.
Путешествие вдоль Тихоокеанского побережья по Хайвей
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$1938 за всё до 6 чел.
Must visit: национальные парки Йосемити и Секвойя
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
$1825 за всё до 6 чел.
